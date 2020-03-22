Белоруссия - страна сохраненного советского промышленного наследия. Она сберегла все крупные советские предприятия, которые были символами СССР. Самый известный бренд - Белаз, производящий самые большие на планете самосвалы.Сохранен и экспортирует продукцию Минский тракторный завод, который после войны дал самый массовый сельскохозтрактор «Беларус»

Четвертая пятилетка

Родившиеся в Советском Союзе хорошо помнят, что на уроках истории особо тщательно изучали пятилетние планы — директивные проекты развития экономики. Самой важной считалась первая (1928-1932), которая была объявлена выполненной в четыре года.

Вот этим — «пятилетку в четыре года» — на долгие годы сбили смыслы многим поколениям, кто это учил. На уроках истории в СССР акцент делался на величественной героике коллективного труда общества нового типа «первого в истории государства рабочих и крестьян». Пятилетки противопоставлялись существовавшему до революции стихийному, капиталистическому развитию. Целью курса истории было внушить на всю оставшуюся жизнь, что после крушения капитализма в России, трудящиеся, весело взявшись за коллективный труд, построили нечто грандиозное, на зависть остальному миру.

Безусловно рывок был впечатляющим. Но «пятилетка в четыре года», удивительно совпадала с контрактом, который правительство СССР, через принадлежащую Советскому Союзу американскую фирму «Амторг» заключило с фирмой «Albert Kahn Inc.» Альберта Кана. На заводах Форда его компания доказала возможность быстрого проектирования и возведения промышленных предприятий. На подготовку рабочих чертежей уходила неделя, а корпуса цехов возводились за пять месяцев.

С 1929 по 1932 год американская фирма Кана спроектировала и организовала строительство в СССР практически всех объектов Первой пятилетки. Тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове; автомобильные в Москве, Нижнем Новгороде; механические цеха в Челябинске, Люберцах, Подольске, Сталинграде, Свердловске; сталелитейные цеха и прокатные станы в Каменском, Коломне, Кузнецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Верхнем Тагиле, Сормове и других.

В 1932-м контракт истек, а новый перезаключать не стали. Этого на уроках истории не рассказывали, потому что подобный акцент полностью противоречил концепции «построения социализма в отдельно взятой стране». Получалось, что СССР не построил, а купил индустриализацию в США. Это было бы неудобно взрослым, и непонятно детям. Так что, Вторую пятилетку изучали уже не так тщательно, глава была более сумбурной. Ученики мало что о ней запомнили. Ну а затем из курса истории СССР таинственным образом исчезали «пятилетки», а появлялись снова уже много после войны, в период хрущевских «семилеток».

Ученикам было трудно понять материал, построенный на заведомой манипуляции. Про «пятилетки» ученики не любили. Любили про войну. Именно с началом войны пятилетки и исчезли надолго из повседневности. Третью пятилетку, которая планировалась на 1938 — 1943 годы, можно назвать «пятилеткой войны», потому что все задачи были оборонными. Но случилась катастрофа 1941 года и все, что было построено Albert Kahn Inc в Европейской части СССР было уничтожено или вывезено на восток. Война дала громадные опыт и знания. К пятилетним планам вернулись в 1946 году, уже другими, более сильными. В Четвертую пятилетку и был построен тракторный гигант в Минске.

Чудо на Свислочи

Пятилетки после Великой Отечественной войны показали совсем другую страну, совсем другие подходы и концепции. От прямых покупок западной техники и технологий под прикрытием пропаганды «счастливого коллективного труда», СССР переродился в индустриальное государство, решавшее задачи на чисто прагматичной, деловой основе. Формировался тот Советский Союз, который застало большинство ныне живущих: сверхцентрализованный, плановый, технократический государственный капитализм стоящий на позициях социального равенства, отсутствия угнетения во имя «удовлетворении растущих потребностей граждан». Именно так записали в послевоенной программе КПСС, вместо довоенной «классовой борьбы».

Это был уже другой СССР — страна-фирма, страна-компания, страна-госкорпорация. Где руководили не люди в черных кожанках, с наганами на ремне, а упитанные партийные хозяйственники-менеджеры в английских костюмах и мягких, американских шляпах. Все они не были смешными увальнями. Это были люди прошедшие чудовищную войну, командиры, умевшие поднимать из окопов матом пехоту против немецких пулеметов MG. На фронте и в тылу эти «сталинские соколы» научились планировать и руководить. Если надо — матом, кулаком или сапогом.

1946-й был годом наивысшего могущества и престижа Сталина — «вождя и вдохновителя всех побед». Сегодня в это трудно поверить — это не понять обществу потребления. «Сталин — это свет нашей жизни!» — писал о нем в дневнике Сергей Павлович Королев, отсидевший на Колыме и шарашке почти всю войну.

К вождю относились серьезно, и он, 9 февраля 1946 года, отдал приказ: «восстановить пострадавшие районы страны, а затем превзойти довоенный уровень в значительных размерах». Это было похоже на команду наступать. Так оно и было — для них — людей 40-х. Минский тракторный завод был заложен именно тогда, в 1946-м в столице, освобожденной полтора года назад республики. Первую пятилетку выполнили за четыре года. МТЗ был построен и дал первый трактор через три. Уже без американской фирмы Albert Kahn Inc, только с взятым у не опытом. В 1946-м подписано постановление № 1142 «О строительстве Минского тракторного завода». В 1947-м МТЗ стал всесоюзной ударной стройкой. В 1948-м одобрен проект колесного трактора. 18 июня 1949 года в экспериментальном цехе завершена сборка первого образца колесного трактора заводской конструкции. Главный конструктор МТЗ, Иван Иосифович Дронг предложил присвоить первой машине название «Беларус», с которым она начала свой путь на планете Земля. И выпускается до сих пор.

От индустриализации к эпохе НТР

Тот, кто назвал первый белорусский трактор, не был белорусом. Это был украинец, выпускник Киевского политехнического института, осваивавший на возведенном Albert Kahn Inc Сталинградском тракторном заводе первую советскую тракторную серию. Иван Иосифович Дронг — отец первого белорусского трактора, давший ему имя, как сыну. В 1958 году Беларус (МТЗ-2) получил Гран-при и Золотую медаль на Всемирной выставке в Барселоне, в 1962 — в Нидерландах, в 1963 — во Франции. С послевоенного рывка БССР начинает превращаться из провинциальной и местечковой, в индустриальную республику, сборочный цех СССР. Именно в БССР прописались отрасли, определявшие технический прогресс. Не только трактора и машины, но и приборостроение, радиотехническая, химическая, нефтехимическая, топливно-энергетическая промышленность. В 1950-м, в Минске выпускают советские телевизоры. Это предприятие живо — ПО «Горизонт». В 1960-м впервые в СССР создают компьютер «Минск-1». Крупнейшее предприятие по производству полупроводников и интегральных схем — НПО «Интеграл». «Беларуськалий» родился в 60-е.

Минеральные удобрения до сих пор производят Гродно и Гомель. Искусственные волокна выпускали на Светлогорском заводе, а также на крупнейшем в Европе Могилевском комбинате по производству лавсана. В это же время возникла и нефтеперерабатывающая промышленность Беларуси: те самые Полоцкий и Мозырский НПЗ, которые так часто упоминают сегодня, особенно первое лицо. 1958-й — это БелАЗ в Жодино. Через территорию республики в 60-е прошли газо и нефтепроводы. Открытие Речицкого месторождения нефти сделало Беларусь нефтяной державой. В 1985 году общий объем промышленной продукции БССР превысил довоенный уровень в 38 раз. В республике было полторы тысячи промышленных предприятий. Статус «сборочного цеха» СССР предполагал большое количество рабочей элиты. Особенностью белорусской промышленности являлась высокая доля ориентированных на экспорт предприятий. Качество было одним из самых высоких в СССР. Эта картина должна объяснять место современной Белоруссии. Она полностью сохранила наследство и даже приумножила. 600 тракторов «Беларус» будут поставлены в этом году в Египет. Это очень впечатляюще, особенно на фоне Украины, где все советские заводы и предприятия, куда более важные, чем белорусские, были потеряны целиком.

Создатели — кто они?

«Когда случается бывать в районе тракторного завода, ноги сами несут меня к МТЗ-2, что на пьедестале перед центральной проходной. Он как привет из моего детства» — рассказывает Петр Адамович Амельченко — конструктор МТЗ. Этот человек оставил свой след на этой земле.

Они, люди тех времен, жили, чтобы это сделать. Это было главное, остальное второстепенно. В 1958 году Амельченко окончил с отличием автотракторный факультет БПИ, распределение получил на МТЗ, в отдел главного конструктора. Мечтал делать трансмиссии, но начальник отдела, Петр Иванович Бойков решил направить юношу на разработку кабин. А тот оказался не промах, и через голову начальника сбегал к уже знакомому вам генеральному конструктору Ивану Иосифовичу Дронгу. Убедил, что в группе трансмиссий принесет больше пользы.

Знал, что с той минуты становится нерукопожатным для своего руководителя. «Скверно начинаете, молодой человек, — сказал Петр Иванович. — Идите, и работайте, где хотите». Зарплата молодого специалиста — 80 рублей, жена не работает, на руках грудной сын. Все конструкторы получают премии, Амельченко в опале навсегда. Он создал трактор МТЗ-50. Самый известный, в том числе по кино. «Домой приходили в 10 часов вечера, а то и позднее. Никто не платил нам за сверхурочные», — рассказывает Петр Адамович уже в наши дни. Потом были МТЗ-52, МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-102… Появятся и модели, не имеющие аналогов во всем мире — горные или крутосклонные тракторы. Брендом СССР был и трактор «Беларус».

Сегодня каждый десятый трактор в мире выходит на МТЗ.