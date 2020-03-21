Пока мировая экономика с ужасом подсчитывает убытки, нанесенные пандемией коронавируса, украинские заробитчане подсчитывают свои потери. Если мир теряет триллионы, то бедные украинцы – сотни и тысячи долларов. Но дело не в суммах, а в том, что у заробитчан эти деньги последние

Украинские рабы в Европе

Бедственное положение трудовых мигрантов из Украины стало темой для публикаций в западных СМИ на этой неделе. Американская медиакомпания BuzzFeed News провела интересное расследование условий жизни и работы заробитчан в Германии.

Авторы статьи — Паскаль Мюллер, Евгений Шаховской и Анна Шмидт — пообщались с несколькими трудовыми мигрантами из Украины и пришли к однозначному выводу: «Украинских рабочих систематически обманом заставляют приехать в Германию и Польшу, где они живут и трудятся нередко в кошмарных условиях, порой сродни современному рабству. К такому выводу пришел BuzzFeed News Германия по итогам расследования в трех частях, основанного на десятках интервью. По рассказам мигрантов из Украины, им приходилось селиться в убогих жилищах и работать сверхурочно за небольшие деньги». Выгода вместо объективности. Как СМИ Запада пишут о войне в Донбассе © REUTERS, Oleksandr Klymenko | REUTERS, Oleksandr Klymenko | Перейти в фотобанк

Главной героиней расследования BuzzFeed News стала украинка Анна, которой предложили работу в Берлине на шоколадной фабрике. Вербовка происходит вполне открыто. Этим занимаются десятки групп в «Фейсбуке», где вывешивается множество объявлений о трудоустройстве за границей. Анна и еще несколько человек, опрошенных BuzzFeed News, выбрали разные работы в Германии. Чтобы оплатить оформление документов, визу и переезд, каждому из них пришлось перевести на счет агентов около 1000 долларов из собственных сбережений. Предполагалось, что будущая работа позволит покрыть все расходы и получить прибыль. Однако этим планам не суждено было сбыться. Вместо шоколадной фабрики в Берлине Анна попала в Гамбург на огромный логистический склад, в котором ей приходилось работать по 10 часов в день. Заробитчане рассказали журналистам множество подробностей: «Специальные люди встречали их по прибытии, распоряжались жильем, устанавливали правила рабочего дня и — самое главное — решали, как и когда выдается зарплата. Они платили наличными и только в том случае, если, по их мнению, рабочие отдали все те многочисленные долги, которые у них накопились. Из зарплаты вычитали все, что можно, включая предоплату за «бюрократические расходы», стоимость ежемесячной аренды жилья и бензина для машины, которая отвозила мигрантов на работу. Вычитали даже стоимость специальных защитных ботинок, которые им проходилось носить. Две женщины рассказали, что из-за всех этих отчислений у них не хватало денег на еду. Они были вынуждены просить коллегу купить им хлеб. Кроме того, посредники шантажировали украинцев тем, что они нелегально пребывают в стране». Жить украинцам приходилось в перенаселенном и полуразрушенном доме, где из всех примет цивилизации находился только электрический чайник.

Сама работа на складе больше всего походила на рабский труд. Как рассказывает Анна, «…она упаковывала в коробки запчасти от автомобилей и выучила свои первые два слова на немецком: «наказание» и «быстрее». По ее словам, они работали сменами по 10 часов, им практически не разрешали садиться или делать перерывы на перекус, угрожая урезать зарплату, из которой и так уже делали всевозможные вычеты в пользу разных посредников. Эти деньги якобы шли на покрытие стоимости различных услуг: от оформления документов до перевозки рабочих в фургоне. Спустя два с половиной месяца Анна ушла ни с чем — наоборот, в долгах».

Журналистам удалось выйти на компании, которые, по всей видимости, участвовали в рабской эксплуатации украинских рабочих. Склад, на котором работала Анна и ее товарищи по несчастью, принадлежал крупной логистической компании Fiege, прибыль которой в 2018 году составила более 1,5 миллиарда евро. Удалось разыскать и компанию-посредник, которая обеспечивала поставку рабочих рук из Украины в Германию. Как выяснили журналисты, таких компаний существует десятки, если не сотни, но одной из самых крупных в своем деле является Alfa Logistik GmbH. Естественно, ни компания-работодатель, ни компания-посредник не признали свое участие в найме украинских мигрантов. Однако прокуратура Гамбурга заверила журналистов, что по их материалам уже ведется расследование. Ревизоры МВФ, очередной обвал, украинцы в Польше. Главное в экономике Украины с 14 по 21 февраля © Екатерина Чеснокова | Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Впрочем, вряд ли открытия, сделанные американскими журналистами, хоть как-то изменят судьбу заробитчан или сократят поток желающих найти работу в Европе. Изучая причины массовой трудовой миграции с Украины, журналисты пришли к неутешительным выводам.

«За последние годы из Украины уехали сотни тысяч человек, — пишут авторы статьи. — Многие бежали от войны на востоке страны… Немало людей остались без работы, так что они с большей готовностью принимают «крайне рискованные предложения», заявила Ирина Мидловец, специалист по борьбе с торговлей людьми киевского представительства Международной организации по миграции. До войны люди, как правило, уезжали работать за границу, только если им обещали платить около тысячи долларов в месяц и больше, говорит Мидловец. Сейчас им кажутся заманчивыми предложения с зарплатой в триста долларов в месяц. Согласно опросу МОМ, проведенному недавно, каждый пятый украинец готов к «рискованному» трудоустройству за рубежом, связанному с угрозой попасть в сферу торговли людьми».

Возможно, подобные честные исследования западных медиа позволят европейскому обществу лучше понять трагические последствия майдана и реальные условия жизни в «самой свободной стране постсоветского пространства».

Не верят никому и ждут худшего

Польское издание Polityka поговорило с Мирославой Керик — социологом, специалистом по вопросам миграции и украинской диаспоры в Польше, директором Украинского дома в Варшаве. Картина жизни украинских трудовых мигрантов в Польше на фоне всеевропейского карантина и закрытия границ выглядит безрадостной. В первую очередь для заробитчан цена карантина выражается в повышении цены буквально на все. Оказалось, что только добраться от Варшавы до украинской границы сейчас стоит в 4-5 раз дороже, чем пару месяцев назад. А между тем именно этот маршрут сейчас очень востребован. Украинцы возвращаются на родину по разным причинам. Одних гонит страх нарушить визовый режим и потерять право въезда в Польшу. Этот страх для заробитчан давно стал привычным. Люди делают все, чтобы не потерять права вернуться в Европу. Но сейчас основная причина возвращения на Украину — это потеря работы.

«Это касается, например, сотрудников ресторанов, — говорит Керик. — Раз у них нет работы, то нет и денег, чтобы здесь жить. Некоторые оказались в безвыходном положении. На горячую линию Украинского дома позвонил мужчина. Он лишился работы и квартиры, за аренду которой не смог заплатить, а 500 злотых, чтобы попасть домой, у него тоже нет. Даже если у кого-то есть такие деньги, не все хотят отдавать их за поездку. Некоторые ночуют на Западном вокзале в Варшаве, а те, кто добрался до границы, стоят в длинных очередях. Ситуация сложная».

Еще одной причиной бегства из Польши стала паника по поводу пандемии коронавируса. «Сообщение о том, что Польша закрывает границу и не будет впускать иностранцев, многие интерпретировали как предписание покинуть страну, — говорит Керик, — а заявление украинского руководства о приостановке международного авиасообщения — как принуждение к возвращению».

Мысль о том, что они сами могут стать жертвой коронавируса, приводит людей в панику. Заробитчане настолько привыкли к чудовищной дискриминации на территории Европы, что отказываются верить в чудеса польской бесплатной медицины. И хотя Украинский центр делает все, чтобы убедить мигрантов в том, что диагностика и лечение инфекции проводятся бесплатно, люди все равно в ужасе. «Мы знаем, что мигранты, сталкивающиеся с проблемами со здоровьем, на самом деле боятся, — объясняет Керик. — «О боже, как я пойду в больницу? Они же выставят мне огромный счет! Что я тогда буду делать?», — размышляют они». Реакция заробитчан понятна. Они давно привыкли к мысли, что ни собственной родине, ни Польше они не нужны. На них заканчиваются все законы и блага цивилизации. С этим знанием они живут уже много лет.