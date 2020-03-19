Чего же лишил коварный вирус украинского зрителя, и стоит ли так тужить, или есть повод для радости по причине кинематографического детокса? Ответ на сайтах, например, «Мультиплекса», «Оскара» и «Синема сити».
Начнем с конца списка
«Синема сити», который представлен тремя кинотеатрами (в киевском ТРЦ «Ocean Plaza», одесском FontanSky Center и тернопольском ТРЦ «Подоляны») пытался завлечь в свои тихие залы названием, что в условиях карантина можно считать довольно коварным ходом. «Тихое место» — кино про семью из мужа, жены и двух маленьких детей, которая уединенно живет в старом доме посреди леса. Они много времени проводят на природе и никогда не включают ни телевизора, ни радио. На первый взгляд это выглядит как идиллия и единение с природой. На самом деле эти четверо живут в постоянном страхе. Их дом населяют страшные потусторонние существа. Они слепые, поэтому никогда не увидят жителей дома. Но слух у них удивительно острый, поэтому этим четырем приходится постоянно жить в полной тишине. Судя по тому, что в расписании есть и фильм «Тихое место-2», то в первом умерли не все — кое-кто будет тихушничать во втором, после столкновения с существами в собственном доме, когда выжившие окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. «Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, — не единственная угроза за пределами безопасного места.
Коронавирус — он такой, даже если это не коронавирус
Кинотеатры «Оскар», которые сосредоточены в Киеве (ТРЦ «Дрим-таун», торгово-офисный центр «Гулливер» и ТРЦ «Смарт Плаза Политех») даже не дают возможности узнать, какие же фильмы должны были демонстрироваться в эти дни, на сайте извинения без срока действия, что, конечно, для постоянных посетителей весьма нереспектно.
Но «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — клик на одну интересную кнопочку покажет ряд фильмов, которые невозможно посмотреть сейчас, хотя их прокат обещался быть еще с 12 марта. Во-первых, это, конечно, «Толока» — фильм, который снимался Бог знает сколько лет, но наконец-то вышел на широкий экран. Как видим, ненадолго, и это знак: в титрах говорится о том, что это путешествие длиной в 400 лет, в котором в один ряд ставятся «АТО, анексия Крыма, Чернобыль, затопленные села, голодомор, Сталин, Гитлер, большевики, атаман Зеленый, батька Махно, Холодный Яр, Запорожская Сечь, Петр I, Мазепа, Полтавская битва, поляки, татары».
Конечно, фильм с выстрелом главного калибра крейсера «Автора» в простую селянскую хату под соломенной стрехой не мог не способствовать распространению «вируса головного мозга», питающегося таким винегретом. При этом почти 7 лет тому назад этот фильм уже должен был выйти на широкий экран и, судя по тизеру, был гораздо более миролюбив.
Но, как пишут сценаристы, «прошли годы», и градус ненависти повысился настолько, что прежнюю «Толоку» зритель уже не увидит. А жаль, потому что нынешняя — вредоноснее и лечится дольше. Если вообще излечима.
«Мультиплекс» только в столице насчитывает восемь кинотеатров, в том числе в ЦУМе, ТРЦ «Лавина», «Комод», «Караван» и прочих, а по всей стране работает в 17 городах (преимущественно областных центрах, но и в Мариуполе и Кривом Роге тоже). Хотя «работает» — по понятным причинам термин сейчас неверный, но все же: на среду была запланирована трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи» с главного стадиона Каталонии «Камп Ноу». А 19 марта зрители могли посмотреть на экране размером чуть ли не с половину реального футбольного поля ответную игру «Шахтера» и «Вольсбурга» в 1/8 финала Лиге Европы. И первый, и второй матчи теперь придется смотреть на более скромных по размеру экранах. Но счет, как говорится, на табло и от размера табло не зависит.
В остальном репертуар «Мультиплекса» (по крайней мере в…) сложился довольно аполитичным и включил в себя фильмы-выставки о Ван Гоге и Льюсьене Фрейде. Подготовленный в сотрудничестве с кураторами музея в Амстердаме к 125-летию со дня смерти одного из самых влиятельных художников, первый фильм заново представляет публике богатейшую коллекцию работ признанного гения кисти, предлагает интерпретации ведущих искусствоведов мира, а также рассказывает о новейших исследованиях творчества великого живописца.
А второй посвящён творчеству одного из самых известных и одновременно оригинальных художников XX века — Люсьена Фрейда, внука Зигмунда Фрейда, искусство которого стало определяющим для художественной жизни Лондона 1950-х годов. Выставку его автопортретов долго ждали в Великобритании, и она таки открылась в октябре 2019 года в Королевской Академии художеств в Лондоне при поддержке Музея изящных искусств Бостона.
«Мне хотелось шокировать и удивлять», — говорит мастер. Напряженная и вдохновляющая история создания картин, каждая из которых была единственной, над которой он работал (в том числе его мощные автопортреты), — это, безусловно, вне времени и ограничений.
К сожалению, будет вынесен за временные скобки карантина и спектакль «Комеди Франсез» по пьесе Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Он стоит в афише кинотеатра 21 марта, но, увы… «В этой пьесе скрыто «черное солнце», знак безнадежности и отчаяния, именно над ним и надо работать», — полагает Эрик Рюф, режиссер и сценограф спектакля. Спектакль наводит на мысль о скрытой стороне человеческой души: идеология мужской чести терзает женщин, губит мужчин и воздвигает надгробия там, где могли бы счастливо распахиваться любовные ложа. История Ромео и Джульетты от Эрика Рюфа помещена в период конца 30-х годов ХХ века, эпоху короткой передышки между страшными войнами: «Начавшись под ослепительным солнцем южной Италии, которая пляшет и поет, история заканчивается под мрачными сводами катакомб — комментарии места более страшного и магического для трагического единения возлюбленных со смертью». Финита ля комедия, получается. Даже если комедия — франсез.
А вы будьте здоровы!