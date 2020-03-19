Мир поп-корна и кока-колы оказался пуст и бессмысленен. То есть он и давно навевал такие мысли, но в эти дни мысли материализовались из-за введенного в Украине карантина. Фойе и залы кинотеатров обезлюдели, а виртуальный ветер трепал виртуальные афиши в интернете, подвывая онлайн-сервисам в поисках фильмов об апокалипсисах

Чего же лишил коварный вирус украинского зрителя, и стоит ли так тужить, или есть повод для радости по причине кинематографического детокса? Ответ на сайтах, например, «Мультиплекса», «Оскара» и «Синема сити».



Начнем с конца списка

«Синема сити», который представлен тремя кинотеатрами (в киевском ТРЦ «Ocean Plaza», одесском FontanSky Center и тернопольском ТРЦ «Подоляны») пытался завлечь в свои тихие залы названием, что в условиях карантина можно считать довольно коварным ходом. «Тихое место» — кино про семью из мужа, жены и двух маленьких детей, которая уединенно живет в старом доме посреди леса. Они много времени проводят на природе и никогда не включают ни телевизора, ни радио. На первый взгляд это выглядит как идиллия и единение с природой. На самом деле эти четверо живут в постоянном страхе. Их дом населяют страшные потусторонние существа. Они слепые, поэтому никогда не увидят жителей дома. Но слух у них удивительно острый, поэтому этим четырем приходится постоянно жить в полной тишине. Судя по тому, что в расписании есть и фильм «Тихое место-2», то в первом умерли не все — кое-кто будет тихушничать во втором, после столкновения с существами в собственном доме, когда выжившие окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. «Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, — не единственная угроза за пределами безопасного места.

Коронавирус — он такой, даже если это не коронавирус



Кинотеатры «Оскар», которые сосредоточены в Киеве (ТРЦ «Дрим-таун», торгово-офисный центр «Гулливер» и ТРЦ «Смарт Плаза Политех») даже не дают возможности узнать, какие же фильмы должны были демонстрироваться в эти дни, на сайте извинения без срока действия, что, конечно, для постоянных посетителей весьма нереспектно.

Но «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет» — клик на одну интересную кнопочку покажет ряд фильмов, которые невозможно посмотреть сейчас, хотя их прокат обещался быть еще с 12 марта. Во-первых, это, конечно, «Толока» — фильм, который снимался Бог знает сколько лет, но наконец-то вышел на широкий экран. Как видим, ненадолго, и это знак: в титрах говорится о том, что это путешествие длиной в 400 лет, в котором в один ряд ставятся «АТО, анексия Крыма, Чернобыль, затопленные села, голодомор, Сталин, Гитлер, большевики, атаман Зеленый, батька Махно, Холодный Яр, Запорожская Сечь, Петр I, Мазепа, Полтавская битва, поляки, татары». На карантине Зеленский посоветовал читать Паланика и смотреть французское кино © пресс-служба Президента Украины | пресс-служба Президента Украины | Перейти в фотобанк

Конечно, фильм с выстрелом главного калибра крейсера «Автора» в простую селянскую хату под соломенной стрехой не мог не способствовать распространению «вируса головного мозга», питающегося таким винегретом. При этом почти 7 лет тому назад этот фильм уже должен был выйти на широкий экран и, судя по тизеру, был гораздо более миролюбив.

Но, как пишут сценаристы, «прошли годы», и градус ненависти повысился настолько, что прежнюю «Толоку» зритель уже не увидит. А жаль, потому что нынешняя — вредоноснее и лечится дольше. Если вообще излечима.

«Мультиплекс» только в столице насчитывает восемь кинотеатров, в том числе в ЦУМе, ТРЦ «Лавина», «Комод», «Караван» и прочих, а по всей стране работает в 17 городах (преимущественно областных центрах, но и в Мариуполе и Кривом Роге тоже). Хотя «работает» — по понятным причинам термин сейчас неверный, но все же: на среду была запланирована трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов между испанской «Барселоной» и итальянским «Наполи» с главного стадиона Каталонии «Камп Ноу». А 19 марта зрители могли посмотреть на экране размером чуть ли не с половину реального футбольного поля ответную игру «Шахтера» и «Вольсбурга» в 1/8 финала Лиге Европы. И первый, и второй матчи теперь придется смотреть на более скромных по размеру экранах. Но счет, как говорится, на табло и от размера табло не зависит.

В остальном репертуар «Мультиплекса» (по крайней мере в…) сложился довольно аполитичным и включил в себя фильмы-выставки о Ван Гоге и Льюсьене Фрейде. Подготовленный в сотрудничестве с кураторами музея в Амстердаме к 125-летию со дня смерти одного из самых влиятельных художников, первый фильм заново представляет публике богатейшую коллекцию работ признанного гения кисти, предлагает интерпретации ведущих искусствоведов мира, а также рассказывает о новейших исследованиях творчества великого живописца.

А второй посвящён творчеству одного из самых известных и одновременно оригинальных художников XX века — Люсьена Фрейда, внука Зигмунда Фрейда, искусство которого стало определяющим для художественной жизни Лондона 1950-х годов. Выставку его автопортретов долго ждали в Великобритании, и она таки открылась в октябре 2019 года в Королевской Академии художеств в Лондоне при поддержке Музея изящных искусств Бостона. Время «Паразитов». Почему Голливуд превращается в советское кино © REUTERS, Lucas Jackson | REUTERS, Lucas Jackson | Перейти в фотобанк

«Мне хотелось шокировать и удивлять», — говорит мастер. Напряженная и вдохновляющая история создания картин, каждая из которых была единственной, над которой он работал (в том числе его мощные автопортреты), — это, безусловно, вне времени и ограничений.

К сожалению, будет вынесен за временные скобки карантина и спектакль «Комеди Франсез» по пьесе Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Он стоит в афише кинотеатра 21 марта, но, увы… «В этой пьесе скрыто «черное солнце», знак безнадежности и отчаяния, именно над ним и надо работать», — полагает Эрик Рюф, режиссер и сценограф спектакля. Спектакль наводит на мысль о скрытой стороне человеческой души: идеология мужской чести терзает женщин, губит мужчин и воздвигает надгробия там, где могли бы счастливо распахиваться любовные ложа. История Ромео и Джульетты от Эрика Рюфа помещена в период конца 30-х годов ХХ века, эпоху короткой передышки между страшными войнами: «Начавшись под ослепительным солнцем южной Италии, которая пляшет и поет, история заканчивается под мрачными сводами катакомб — комментарии места более страшного и магического для трагического единения возлюбленных со смертью». Финита ля комедия, получается. Даже если комедия — франсез.



А вы будьте здоровы!