Президент США Дональд Трамп заручился поддержкой более половины делегатов, чем обеспечил себе участие в выборах 3 ноября от Республиканской партии. У демократов ещё никто не набрал 50+1 голос делегатов, но шансов на номинацию у бывшего вице-президента США Джо Байдена становится всё больше, а у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — всё меньше

Во вторник, 17 марта, в штатах Флорида, Иллинойс и Аризона состоялись праймериз, голосовать в этот день должны были и жители Огайо, который отправляет на общепартийный съезд 136 делегатов, но в конечном результате выборы перенесли на 2 июня. Менее чем за сутки до праймериз губернатор Огайо Марк Деуайн обратился в суд с просьбой изменить дату голосования из-за риска распространения инфекции, но суд отказал. Тогда распоряжение о необходимости не открывать избирательные участки подписала глава департамента здравоохранения штата Эми Эктон.

В бой идут одни старики

Подсчёт голосов в трёх штатах ещё продолжается, но, по предварительным данным СМИ, которые проводят опросы на выходе с избирательных участков, у демократов с большим отрывом побеждает бывший вице-президент США Джо Байден.

Во Флориде он заручился поддержкой 61,9% избирателей, а сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — 22,8%, что обеспечивает им 128 и 30 голосов местных делегатов соответственно. В Иллинойсе Байден получает 59,4% (76 делегатов), Сандерс — 35,7% (30 делегатов), а в Аризоне — 42,4% (20 делегатов) и 29,9% (10 делегатов) соответственно. Трамп готовит Байдену «украинскую» избирательную кампанию © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Таким образом, разрыв между лидерами внутрипартийной гонки увеличился до 286 делегатов: в активе Байдена сейчас 1147, а у Сандерса — 861. Конгрессвумен Тулси Габбард, которая в отличие от многих однопартийцев не отказалась от продолжения избирательной кампании, не смогла ничего добавить к своим 2 делегатам от Американского Самоа, откуда сама родом. Для того чтобы обеспечить себе участие в ноябрьских президентских выборах, член Демократической партии должен набрать 1991 голос делегата по итогам праймериз.

У республиканцев этот показатель должен быть не менее 1276, и хозяин Белого дома Дональд Трамп его уже преодолел, получив по итогам нынешних первичных выборов голоса 1301 делегата. С самого начала было известно, что глава государства пойдёт на второй срок, — в одних штатах ему противостояли технические кандидаты, набиравшие меньше 5%, а в других голосование и вовсе отменили ещё осенью прошлого года из-за отсутствия реальных конкурентов — тем не менее, формальная процедура соблюдена. Дональд Трамп — кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2020 года.

Вмешательство коронавируса в американские выборы

Формат избирательной кампании в Соединённых Штатах продолжает меняться под влиянием эпидемии коронавируса. Помимо Огайо, дату праймериз изменили ещё несколько штатов. Губернатор Мэриленда, где диагноз подтверждён у 57 человек, Ларри Хоган перенёс голосование с 28 апреля на 2 июня, потому что «разрешить тысячам человек собираться в таких местах, как школы и центры для пожилых, которые уже закрыты в соответствии с режимом чрезвычайной ситуации, поставит под угрозу здоровье граждан». В Кентукки секретарь штата республиканец Майкл Адамс и губернатор штата демократ Энди Бешир воспользовались правом, которое им даёт местное законодательство при чрезвычайной ситуации, и решили провести праймериз не 19 мая, а 23 июня. Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

В тех штатах, где голосование 17 марта прошло по графику, не все были довольны позицией властей. В частности, в Иллинойсе часть волонтёров, среди которых много пожилых людей, отказалась участвовать в организации первичных выборов, а некоторые участки открывались с опозданием из-за неявки членов избирательной комиссии. Свою позицию руководство штатов объяснило так: губернатор Флориды Рон Десантис заверил, что администрация сможет обеспечить меры безопасности на голосовании; губернатор Аризоны Даг Дьюси просто не собирался откладывать выборы; а представитель избирательной комиссии штата Иллинойс Мэтт Дитрих заявил, что у губернатора Джея Роберта Прицкера нет полномочий, чтобы самостоятельно перенести дату голосования, а обращаться в суд с такой просьбой он не намерен. Президент Трамп не видит необходимости в отмене праймериз, но предоставил штатам право самостоятельно решать, когда их проводить, в зависимости от ситуации. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Эпидемия может повлиять не только на дату, но и уровень явки в штатах, которые ещё не высказали своё мнение о кандидатах в президенты, многие попросту решат не идти на избирательные участки. Такая ситуация может сыграть на руку Берни Сандерсу, ведь большую часть его электората составляет молодёжь, которая не в такой степени находится в группе риска, как люди старше 60 лет, активнее поддерживающие Байдена. Однако рассчитывать, что коронавирус перевернёт президентскую гонку Демократической партии с ног на голову, не стоит. Да, теоретически у сенатора ещё сохраняются шансы получить номинацию и сразиться на выборах с Трампом, для этого ему нужно одержать крупные победы в оставшихся штатах, но, судя по соцопросам, шансов не так много. Накануне стали известны результаты голосования в Вашингтоне, которое состоялось 10 марта, где политики шли наравне — с перевесом в 2% выиграл Байден. С моральной точки зрения важной для бывшего вице-президента была победа во Флориде и Аризоне — колеблющихся штатах, где нет чётких партийных и политических предпочтений, а исход голосования там предсказать сложно.