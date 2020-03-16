Между первыми тремя местами и остальным пелотоном разрыв получился существенный. Пропасть, в принципе. Да и в пределах пьедестала позора кучность не такая и большая.
С огромным отрывом сомнительное лидерство досталось пункту "Деградация общества". За него проголосовало 43%. Да уж, беда так беда. На долгие времена!
Далее следуют "Майдановцы (во всех проявлениях)". Их считают существенной проблемой для Украины 34% участников опроса.
Закрывает тройку "Руководство страны" — 11%.
Далее показатели куда скромнее. Скажем, "Невнятное настоящее" страны собрало 5% голосов, "Коррупция" — 3%, "Европейское будущее" — 2%.
Такие резонансные, ажиотажные темы, которыми сегодня пестрят СМИ, — "Коронавирус" и "Экономический кризис" — взяли по чисто символическому 1% голосов.
"Антимайдановцев (во всех проявлениях)" и "Советское прошлое" Украины не посчитал бедой для страны ни один из участников голосования, — сообщает телеграм-канал Украина.ру.