Телеграм-канал Украина.ру провел среди своих подписчиков голосование. Было предложено высказаться по теме "Главная беда современной Украины"

Украина: новая власть, старые проблемы © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

С огромным отрывом сомнительное лидерство досталось пункту "Деградация общества". За него проголосовало 43%. Да уж, беда так беда. На долгие времена!

Далее следуют "Майдановцы (во всех проявлениях)". Их считают существенной проблемой для Украины 34% участников опроса.

Закрывает тройку "Руководство страны" — 11%.

Далее показатели куда скромнее. Скажем, "Невнятное настоящее" страны собрало 5% голосов, "Коррупция" — 3%, "Европейское будущее" — 2%.

Такие резонансные, ажиотажные темы, которыми сегодня пестрят СМИ, — "Коронавирус" и "Экономический кризис" — взяли по чисто символическому 1% голосов.

"Антимайдановцев (во всех проявлениях)" и "Советское прошлое" Украины не посчитал бедой для страны ни один из участников голосования, — сообщает телеграм-канал Украина.ру.