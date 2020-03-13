11 марта пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) объявил, что «боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений ООС 10 марта, 7 украинских военнослужащих получили ранения, 3 погибли, 2 получили боевую травму». Между тем на апрель намечена встреча "Нормандской четвёрки", которая может и не состояться

Если встречу перенесут, то скорее на осень. В связи с этим может быть отложен и обмен военнопленными. Массовые переносы — тренд 2020 года. Даже Чемпионат Европы по футболу с этого года могут передвинуть на следующий.

Большинство специалистов склоняется к тому, что саммит в "Нормандском формате" состоится. Но вряд ли Украина предоставит Франции, Германии и России новые предложения по мирному завершению войны на Донбассе.

Уже политическое решение

Руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков напомнил, что обстрел позиций и коммуникаций по линии разграничения на Донбассе обострился в последние несколько дней. В то же время отчеты ОБСЕ после 7 марта показывают уменьшение числа боев в Донецкой области и увеличение в Луганской. 11 же марта стреляли больше в Донецкой области, чем в Луганской.

Политический аналитик Алексей Калиниченко предполагает, что дело было так: или у одного из противников сдали нервы, он начал палить, но получил симметричный ответ. Или же то были сознательные действия атошников, направленные на дестабилизацию ситуации, которая привела к гибели украинских военнослужащих. Если вторая версия верна, то, по мнению эксперта, агрессия могла быть вызвана поездкой главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву для закрепления инициативы по законодательному обеспечению Минских соглашений депутатами стран "Нормандского формата". Переговоры Ермак-Козак и новый формат по Донбассу. Мнения экспертов © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

В этой связи Калиниченко отметил, что целью украинской власти должно бы быть восстановление территориальной целостности страны, мир и экономическое развитие. Однако вместо президента Зеленского всё это пытается организовать оппозиция в лице «ОппоПлатформы». Вернее, как сказал аналитик, в лице альтернативного центра принятия политических решений в стране.

Но когда озвучивается инициатива по расширению возможностей с помощью зарубежных парламентариев (пусть и со стороны оппозиционной фракции в Верховной Раде), это уже именно политическое решение.

Минские соглашения — украинские обязательства

«Когда речь заходит о мирных инициативах, начинаются какие-то движения на линии разграничения. Существуют силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина развивалась мирно. В войне могут быть заинтересованы внутренние игроки, но скорее всего это работа внешних сил, которые на этом зарабатывают. Потому что здесь включается большая геополитика», — считает Калиниченко.

Фактически основанием для созыва "Нормандской встречи" является лишь обмен пленными, а не комплексный поиск пути к миру. Эксперт напомнил, что президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подчеркивали, что от Украины нужны шаги посерьезнее обмена в контексте выполнения Минских соглашений, альтернативы которым нет, как подтвердил Зеленский 9 декабря 2019 года в Париже.

Ведь «Минск» — это обязательства в первую очередь, украинского государства, а не других участников процесса.

«Нормандская встреча должна резюмировать результаты предыдущих четырех месяцев и задать вектор движения до следующей встречи. Но мы не реализовали предыдущий этап. Если мы проведем обмен, это не значит, что мы выполняем Минские соглашения и продвигаемся дальше по направлению к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Со стороны это видится именно так», — заявил политолог.

Опоздали на три месяца

В свою очередь Павел Рудяков убеждён, что Киев готов не только к обмену, но и к полному циклу подготовки к "Нормандскому формату". Это демонстрирует командировка главы Офиса президента Андрея Ермака в Минск, где он принял участие в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. В Минске он, в частности, поговорил с замглавой администрации президента России Дмитрием Козаком. Кроме осуществления обмена удерживаемыми, стороны официально договорились: развести военную технику; одновременно открыть КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда в зоне АТО/ООС) в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье; создать консультативный совет в составе политической подгруппы ТКГ.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 25 марта.

«Это выглядит, как план действий и локальная дорожная карта, которые показывают, что усилия предпринимаются. Другое дело, что эти усилия запоздали на три месяца, поскольку 9 декабря 2019 года на Нормандской встрече для выполнения всех этих мероприятий, которые считались подготовкой к следующей встрече в нормандском формате, было определено 4 месяца», — говорит Рудяков.

Полезная площадка в площадке?

Обращает на себя внимание план по внедрению консультационной бригады в ТКГ. Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Владимир Воля сказал, что в ней будут принимать участие — не являясь членами ТКГ — представители Германии и Франции на факультативных началах. Правда, напомнил он, консультации между государствами Нормандского формата на уровне МИД и советников и так ведутся. Одиночество Зеленского. В каком виде возможна встреча в «нормандском формате» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«По поводу чего консультироваться? Минские соглашение в текущем виде обречены на провал в силу нечеткостей и логики, которая заложена в них. Поэтому, адекватным решением был подход по созданию дорожной карты, зафиксированный по итогам нормандского саммита 19-20 октября 2016 года в Берлине», — считает политолог.

С одной стороны, если целостная дорожная карта не будет составлена, консультационная группа в рамках ТКГ не слишком оправдана. С другой стороны, новые инструменты по урегулированию войны на Донбассе приветствуются. Таковым может быть и контакт Ермака с Козаком, ведь раньше глава офиса президента не занимался напрямую проблемой Донбасса.

…И снова Гончаренко в перчатках

Воля скептически относится и к формированию рабочей группы из евродепутатов по задумке Медведчука. Ведь уже существует Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) и Парламентская ассамблея (ПАОБСЕ). Если брать за основу ПАСЕ, возникнет мини-ПАСЕ по одной теме и для четырех государств, так как составы делегаций будут формироваться по тому же квотному принципу, который предусматривает присутствие в рабочей группе всех политических сил всех участвующих стран.

Но даже если идея «парламентского измерения» нормандского формата будет принята, представители ОПЗЖ ввиду состава Рады не будут доминировать в делегации.

«Я не верю в эффективность ПАСЕ и ПАОБСЕ. Этот формат станет еще одним политическим клубом, где депутаты могут высказывать свою позицию. Представляете, если вернуть того же (депутата оппозиционной к власти «Евросолидарности» Алексея) Гончаренко. Он будет теперь в маске и резиновых рукавицах ходить не в Совете Европы, а в парламентской ассамблеи Нормандского формата», — считает политолог.

Это тупик

Воля не ожидает глобальных прорывов в ТКГ до самого саммита четверки, поскольку ни Ермак, ни другие лица в Офисе не предложили чего-нибудь нового. Но одновременно у людей во властных кабинетах есть свои соображения насчет окончания войны. У министра МВД Арсена Авакова свой план, у ставленника президента Сергея Сивохо — свой, у зацепившегося за депутатский мандат экс-главы государства Петра Порошенко — свой, при том, что МИДом руководил близкий к нему Вадим Пристайко.

Впрочем, и новый начальник ведомства Дмитрий Кулеба — такой же ставленник и "ястреб" прошлой власти. Сам Зеленский надеется подкорректировать «Минск-2» по украинским правилам, чтобы, не дай бог, не перешагнуть «красные линии» (хотя и «Минск-1», и «Минск-2» подписал Порошенко). Еще раньше он предлагал новый «Будапештский меморандум» с подключением к переговорам Китая, США и Великобритании. Вашингтон было заинтересовался «интересным предложением» и обещал подумать.

Но интерес оказался лишь вежливым дипломатичным отказом брать на себя такую ответственность.

«Коррекция Минских соглашений возможна в том случае, если Киев представит конкретную схему. Но если с ней не согласится, к примеру, Россия или те, кого она поддерживает на Донбассе, коррекция невозможна. Это тупик», — категоричен Воля.

А пока остаётся выполнять задачи под «Нормандскую встречу» в апреле. ТКГ будет заниматься рутинными делами, разве что поработает над более прагматичной имплементацией тактических пунктов в рамках «формулы Штайнмайера».

«Это обмен пленными, новые участки для разведения и открытия КПВВ, ну и гуманитарные вопросы и все остальное», — отметил Воля.