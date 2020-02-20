В последние дни стало окончательно ясно, что Киев не только вновь блокировал мирный процесс, не желая выполнять политическую часть «Минска-2» — он готов вновь реанимировать силовой сценарий

Предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым законопроект о коллаборантах — это, по сути дела, план зачистки Донбасса, которым в течение 6 лет конфликта грезит «партия войны».

Суть инициативы Авакова — уголовное преследование всех, кто защищал Донбасс от украинских вооруженных сил или работал в силовых и, видимо, властных структурах ЛНР и ДНР.

Своё видение светлого будущего Донбасса Аваков сформулировал без обиняков и уловок.

«Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков, — пояснил министр. — Но в отношении тех, кто на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержении власти насильственным путем, участвовал в убийствах, необходимо применять уголовное преследование».

Евтушенко против Авакова. Совбез ООН провел заседание, посвященное Минским соглашениям © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Формулировка не слишком чёткая, но в целом понятно, что имеется в виду амнистия для участников вооруженного конфликта с обеих сторон. Это непременное условие «всеобъемлющего мирного урегулирования», на безусловном выполнении которого настаивают Германия, Франция и Россия.

Такое снятие взаимных претензий — это обязательная гарантия заключения мира между воюющими сторонами. Если одна сторона знает, что другая намерена преследовать тех, кто участвовал в боях или работал в органах власти, то она просто ни при каких обстоятельствах не сложит оружия. К чему? А это означает, что план Авакова фактически пролонгирует войну на неопределенно долгий срок.

Аваков именует всё это хорватским сценарием, имея в виду, что хорватам удалось танковой операцией разгромить вооруженные силы Сербской Краины и присоединить её. После этого перед сербами был поставлен ряд условий, на выполнение которых они вынуждены были пойти.

Среди них был и вариант совместного несения службы в отделах полиции, совместное патрулирование — идея, сформулированная на Мюнхенской конференции по безопасности президентом Зеленским.

Проблема, однако, заключается в том, что в этом сценарии перепутаны проигравшая и победившая стороны, поэтому называть его «хорватским» в корне неверно. Хорваты «зачищали» сербов после военной победы. «Минск-2» же явился своего рода капитуляцией, которую Пётр Порошенко подписал после разгрома украинских подразделений в Дебальцевском котле в феврале 2015 года.

Если точно следовать логике происходившего с Хорватией и Сербской Краиной, то условия Украине должны диктовать ЛНР и ДНР, разгромившие ВСУ в Дебальцево.

Названы условия, при которых украинская армия захватит ДНР и ЛНР по хорватскому сценарию © Сергей Кривонос. Facebook Порошенко, прихода Зеленского и до недавнего времени, говорит о том, что нынешний правитель — уже не «президент мира», каковым он любит себя именовать, а вполне себе предводитель «партии войны». Она получила новую путёвку в жизнь с его полного благословения.

Аваков не стал бы вынимать из шкафа старых идей и скелетов, не понимай он, что тренд на подведение черты под шестилетней войной выдохся окончательно. На замену ему пришла ожившая неизвестно по каким причинам надежда на эффективность силовых инструментов.

Косвенно об этом свидетельствует идефикс Зеленского: точно так же, как в своё время она цепко держала в своих объятиях голову Порошенко. Речь о переходе границы между Донбассом и Россией под контроль украинских пограничников.

Означенная «партия войны» питает иллюзии, что, добившись этого, Украина сможет взять в жёсткое силовое кольцо сепаратистские территории, полностью перекрыть их снабжение из России и, обескровив их блокадой, рано или поздно провести успешную силовую операцию.

Разговоры о проведении выборов в октябре ведутся для отвлечения внимания по известной формуле Бориса Филатова: «Давать мразям любые обещания, вешать их будем потом».