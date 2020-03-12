В четверг, 12 марта, советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо должен был представить общественности свой план возвращения под контроль Киева мятежного Донбасса в рамках «Национальной платформы примирения и единства». Однако встреча окончилась громким скандалом, который может оказать влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику страны

Так называемая «Национальная платформа примирения и единства» — широко разрекламированный проект нынешней украинской власти, лицом которого выступает знаменитый уроженец Донецка, популярный по обе стороны линии разграничения артист, комик и бывший коллега президента Владимира Зеленского по КВН Сергей Сивохо. Сергей Сивохо. Биографическая справка © Facebook, Сергей Сивохо

Сивохо и его платформа

После того, как Сивохо остался за бортом Верховной Рады, проиграв выборы в одном из округов в Донецкой области, свежеиспеченный политик, к удивлению многих, стал советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Вскоре после назначения он анонсировал некую «платформу примирения», в рамках которой будет происходить диалог Киева с народными республиками ДНР и ЛНР с перспективой их возвращения в состав Украины.

При этом содержательное наполнение нового проекта долгое время оставалось загадкой, сам Сивохо ограничивался лишь общими фразами о создании диалоговых площадок, к которым якобы будет прислушиваться власть.

Несмотря на это, в различных СМИ стала появляться информация, что именно Сивохо, по замыслу Киева, станет первым официальным представителем украинской стороны, который поедет на переговоры в ЛДНР.

Презентация, которой не было

И вот, 12 марта, всех заинтересованных журналистов, чиновников и общественников пригласили в КВЦ «Парковый» на презентацию «Национальной платформы», которую должен был представить Сивохо.

«Не война с Россией, а внутриукраинский конфликт». Сивохо сделал неожиданное заявление о Донбассе — видео © Facebook, Сергей Сивохо

Особое негодование у них вызвала реплика Сивохо о внутреннем конфликте, которым по его мнению является война в Донбассе. Стоит отметить, что Сивохо всячески старался задобрить радикалов, подчеркивая, что Донбасс — это Украина и он с уважением относится к атомникам, однако это ему не помогло.

Словесная перепалка быстро привела к тому, что националистические молодчики окружили растерявшегося под их напором экс-юмориста, фактически прижав его к стенке в прямом и переносном смысле. После того, как Сивохо в плотном кольце оппонентов покинул помещение, его противники продолжили осыпать его оскорблениями, называя клоуном и гибридным идиотом. Кульминацией стал толчок в спину от одного из радикалов, в результате чего Сивохо упал на пол и смог подняться лишь с помощью окружающих.

После того, как Сивохо все-таки удалился, оставшиеся националисты принялись позировать перед телекамерами и раздавать комментарии журналистам.

«Донбасс должен быть заблокирован. Все КПП должны иметь клапан — выехал и назад не вернулся. Никакой электроэнергии и воды. После этого мы можем проводить экспансию культурную и делать канал… А платформа примирения — это вход Украины в Россию», — поведал один из них свой вариант «примирения», уточнив, что гнев «патриотов» вызвали слова Сивохо о «многослойном» конфликте в Донбассе.

Сам Сивохо вскоре прокомментировал всю ситуацию в своем Facebook.

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — написал он.

«Штурмовики» Билецкого

У стороннего наблюдателя наверняка возник вопрос, где сотрудники правоохранительных органов и почему перед праворадикалами Сивоху пытаются хоть как-то защитить лишь несколько его коллег-женщин по «Национальной платформе».

Как выяснится позже, полиция на данном мероприятии была представлена в минимальном количестве. Правоохранители прибыли в КВЦ «Парковый» лишь тогда, когда все уже завершилось, сумев, при этом, задержать полтора десятка националистов, среди которых оказался пресс-секретарь «Нацкорпуса» Роман Чернышев. Всех их погрузили в автобус и повезли в Печерский райотдел полиции.

Интересно, что о своих передвижениях общественность и журналистов оповещали сами радикалы, которые вели стримы в соцсетях. По информации СМИ, некоторые из них пришли на мероприятие с наградным оружием.

«Хоть покатаюсь бесплатно. До Печерского РОВД», — озаглавил Чернышев свое селфи из автобуса.

В это же время лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий опубликовал в Telegram-канале призыв к соратникам, требуя освобождения националистов.

«Ветеранов российско-украинской войны, которые пришли на презентацию так называемой "Национальной платформы примирения и единства" ватника Сергея Сивохо, задержали! Срочно! Всем собратья на Московской, 30. Будем освобождать», — написал он.

Через некоторое время стало известно, что представители «Нацкорпуса» оперативно подали заявление на Сивохо в Службу безопасности Украины, обвинив его в подрывной деятельности и заявив, что любые попытки диалога с представителями «оккупационных администраций» являются госизменой.

Фальстарт Сергея Сивохо. И президента Зеленского © Страна.ua | Страна.ua | Перейти в фотобанк

По данным интернет-издания «Страна.ua», непосредственное нападение на Сивохо совершил Юрий Капля, который на последних парламентских выборах выдвигался от партии «Свобода».

Ближе к вечеру стало ясно, что сенсации не будет — у всех задержанных взяли объяснительные и отпустили из отделения.

Кому выгодно

Показательная атака на Сивохо практически сразу же вызвала волну слухов о спланированности данного нападения. При этом источники и эксперты разнятся, против кого направлена данная провокация и кто является ее конечным бенефициаром.

Многие обратили внимание на бездействие полиции, которая в очередной раз не смогла ничего противопоставить радикалам. По одной из версий, о готовящемся нападении знал глава Офиса президента Андрей Ермак, который таким образом «подставил» министра внутренних дел Арсена Авакова, показав Зеленскому, что главе МВД не стоит доверять. По информации источника одного из Telegram-каналов, глава государства был крайне не доволен выходкой ультраправых против своего соратника и друга, что вылилось в «жесткий» телефонный разговор с Аваковым.

Также сообщалось, что Зеленский может выступить с видеообращением к украинцам, однако внутри Офиса президента данный вариант считают излишним, предлагая разобраться в ситуации «без лишнего шума».

При этом гнев Зеленского в данной ситуации легко объясним, безнаказанная атака на советника секретаря СНБО и неспособность властей справиться с ультранационалистами наносит очередной удар по имиджу страны, ставя под сомнения заявления президента о готовности работать над мирным разрешением донбасского конфликта.

Дополнительный подтекст всей ситуации со срывом работы «платформы примирения» придает тот факт, что ее презентация была назначена на следующий же день после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, в работе которой накануне приняли участие Ермак и курирующий украинское направление замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

С другой стороны, сегодняшние события могут быть выгодны и Авакову, которого связывают с «Нацкорпусом» и его боевиками. В данном случае, министр продемонстрировал президенту и его окружению, что имеет реальную силу не только среди подконтрольных ему силовиков, но и среди активных неонацистов, которые по-прежнему остаются главной силой украинской уличной политики.

Политолог Фесенко: Нападение на Сивохо – это обычный пиар националистов © wikipedia.org Владимира Фесенко, атака на Сивохо — лишь очередной эпизод в пиар-кампании местных националистов.

«Это была обыкновенная пиар-акция одной националистической организаций, ничего больше. Такое происходит регулярно», — заявил он в интервью изданию Украина.ру.

Эксперт считает, что сегодняшний скандал никак не повлияет на страну: ни на ее внешнюю, ни на внутреннюю политику.