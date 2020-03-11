Президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудили в Кремле идею о встрече парламентариев стран нормандской четверки в апреле-мае. Об этом 10 марта сообщает Vesti.ru

Убийство на автобусной остановке и реинтеграция Донбасса © Morgane Lafond / flickr

Медведчук после встречи с фракциями Госдумы заявил, что место для встречи будет найдено. Украинский политик добавил, что договоренность создать рабочую группу по согласованию с коллегами проговаривалась уже и в Берлине, и в Париже.

«Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции, Германии присоединились к процессу, который запущен украинской стороной», — отметил спикер Госдумы Володин.

Он также подчеркнул, что такая встреча будет законодательным обеспечением реализации Минских соглашений.

При этом эксперты считают, что намеченная на апрель встреча в нормандском формате может не состоятся, поскольку до сих пор не выполнены договоренности, заключенные на декабрьском саммите в Париже.