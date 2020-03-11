В связи с распространением коронавируса кандидаты в президенты Польши сворачивают кампанию, а действующий президент созвал Совет нацбезопасности, на котором обсуждали возможный перенос выборов

Польша начала подготовку к противодействию эпидемии коронавируса ещё за несколько дней до обнаружения первого заболевшего в стране. В воскресенье, 1 марта, на сайте парламента Польши появился подготовленный правительством специальный законопроект, призванный облегчить борьбу с коронавирусом. Уже 2 марта практически без дискуссий он был принят Сеймом (против были только националисты из «Конфедерации»), а 6 марта законопроект без поправок поддержал Сенат (ни единого голоса против). Документ сразу же подписал президент Анджей Дуда, и в субботу, 7 марта, спецзакон вступил в силу.

Обычных граждан в нём касается не так много пунктов: к примеру, люди могут получить разрешение на удалённую работу или двухнедельный оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком — в случае закрытия школ и детских садов (при этом работодатели никаких компенсаций от государства не получат). А вот органам исполнительной власти — как правительству, так и воеводам (губернаторам) — новый закон даёт немало новых полномочий, вплоть до использования вооружённых сил. Польские правозащитники предостерегали, что это может привести к нарушению прав граждан, но пока ни одним из новых инструментов власти не воспользовались. «Как Польша». Эксперт объяснил, на что рассчитывает Минск в вопросе нефти из США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По иронии судьбы, 10 марта было объявлено, что коронавирусом заражён командующий Войска Польского Ярослав Мика - болезнь была обнаружена после возвращения генерала из Германии, где он принимал участие в совещании командующих сухопутных войск стран НАТО. Глава канцелярии правительства Польши поспешил заверить, что генерал Мика по приезду на родину не общался с главными лицами государства. Всего же в Польше по состоянию на вечер 10 марта подтверждено 22 случая заражения коронавирусом (в тяжёлом состоянии одна пациентка), 67 людей находятся на домашнем карантине, а более тысячи человек охвачены эпидемиологическим надзором.

Пока что решение о полном закрытии всех школ, детских садов, домов культуры, бассейнов и т.п. принято только в Познани, в других городах (их уже больше десятка) речь пока идёт о закрытии отдельных учреждений. При этом паники в стране нет: согласно опубликованным 10 марта результатам социологического опроса, проведённого компанией IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, только каждый пятый поляк опасается заболевания, причём серьёзно этого боятся 2,7% опрошенных, а 17,4% лишь допускают такую возможность.

Поскольку в Польше в самом разгаре президентская кампания (первый тур выборов должен состояться 10 мая), рано или поздно должно было прозвучать предложение перенести голосование. Первым его озвучил кандидат в президенты от Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш ещё 5 марта в эфире телеканала TVN. А 10 марта в интервью порталу Onet то же предложил Бартоломей Сенкевич, министр внутренних дел Польши в 2013-2014 годах, а ныне депутат Сейма от оппозиционной Гражданской платформы (ГП). Правда, оба политика сделали оговорку: это нужно будет сделать только в том случае, если в стране появятся зоны карантина — как ныне в Италии.

Независимый же кандидат, бывший журналист и телеведущий Шимон Головня утром 10 марта заявил в своём Facebook, что перенос выборов — это «атомное оружие». «Это действительно очень серьезное решение, которое дестабилизирует всю нашу систему. К сожалению, я опасаюсь наших правителей, потому что они неоднократно доказывали, что могут использовать различные ситуации для каких-то политических целей, — и не случится ли сейчас что-то подобное. Хотелось бы верить, что нет, и что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выборы прошли в назначенный день» — написал политик. «Закон о наморднике». Польша сделала шаг к правовому выходу из Евросоюза © AP, Czarek Sokolowski | AP, Czarek Sokolowski | Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что все политики говорят о серьёзности ситуации, продолжается своеобразное «перетягивание каната» между президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушем Моравецким — кто же сделает больше в борьбе с коронавирусом. В понедельник президент назначил на 10 марта заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Польши — в ответ премьер без анонса на несколько часов раньше провёл заседание правительственного комитета кризисного управления. В нём приняли министры здравоохранения, внутренних дел, науки и образования, после чего глава правительства и министры сразу же дали пресс-конференцию, чем фактически поставили президента в позицию догоняющего.

На пресс-конференции было заявлено, что все массовые мероприятия в Польше временно отменяются, это касается также научных конференций и обменов студентами. Кроме того, глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что «сегодня мы расширяем распространение санитарного контроля на границах», пояснив, что контроль будет осуществляться на «всей восточной границе — польско-украинской, польско-белорусской, польско-российской». Министр добавил, что пересекающих границу проверяют на симптомы вирусного заболевания. Ранее его заместитель Павел Шефернакер сообщил, что измерение температуры будет обязательным для всех пассажиров, прибывающих в Польшу из стран, не входящих в шенгенскую зону — что как минимум странно, ибо случаев заражения в Италии, Франции и Германии куда больше, чем в России, Белоруссии и на Украине.

После пресс-конференции её участники отправились на заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Польши, куда президент пригласил глав МИД и Минобороны, главного санитарного инспектора страны, а также спикеров Сейма и Сената. Присутствовали и представители всех парламентских фракций, среди них два кандидата в президенты — Роберт Бедронь и Владислав Косиняк-Камыш. За несколько часов до этого заседания замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что на данный момент нет оснований для того, чтобы говорить об изменении даты выборов. Чиновник выразил уверенность, что встреча приведёт к общим действиям власти и оппозиции против возможных угроз.

После заседания СНБ спикер Сейма Польши Эльжбета Витек заявила: «На сегодняшний день своевременному проведению президентских выборов ничего не угрожает. Но сложно сказать, как будет выглядеть ситуация завтра, через неделю или несколько недель, всё будет адаптировано к ситуации». Анджей Дуда же начал с того, что дискуссия была конкретной и не содержала критики в адрес властей. «Представители всех сторон политической сцены согласились, что должны быть предприняты решительные действия, которые радикально ограничат распространение вируса и будут защищать здоровье и жизнь граждан», — заявил президент. По его словам, «правительство получило зеленый свет от представителей оппозиции для принятия таких мер». Однако через пару часов слова президента опроверг лидер «Гражданской платформы» Борис Будка, который назвал действия властей по противодействию эпидемии «недостаточными», и сообщил, что на заседании СНБ предложил сделать тесты на коронавирус доступными для всех потенциально инфицированных.

«На данный момент ситуация выглядит неплохо, процент заболевших невысок. Однако я прошу соблюдать меры предосторожности», — обратился президент Польши к согражданам после заседания СНБ. Подобный же призыв был лейтмотивом послания Анджея Дуды в вечернем прайм-тайме государственного телевидения, где президент также подчеркнул единство всех политических сил в противодействии эпидемии. Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией и Украиной из-за коронавируса © AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости | AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости | Перейти в фотобанк

Но если в телевизионном послании темы выборов Анджей Дуда не упоминал, то сразу же после заседания Совета нацбезопасности без этого не обошлось. «Давайте попробуем избежать больших собраний. Я определенно не буду проводить встреч с избирателями, и попросил остальных кандидатов об этом», — заявил он. При этом стоит отметить, что ещё до обращения своего главного конкурента (опросы дают Дуде более 45% в первом туре), все остальные кандидаты в президенты Польши начали сворачивать свои избирательные кампании, отменять запланированные поездки и встречи с избирателями и т.п., ведь даже традиционные рукопожатия ныне считаются опасными. При этом оппозиционные СМИ отмечают, что главным бенефициаром этих изменений является действующий президент, ведь далеко не все государственные мероприятия с его участием будут отменены.

«Мы не видим оснований говорить о какой-либо угрозе президентским выборам», — заключил Анджей Дуда. При этом оба участвующих в заседании СНБ оппозиционных кандидата в президенты — Роберт Бедронь от объединённых левых и Владислав Косиняк-Камыш от Польской народной партии — на пресс-конференциях после заседания СНБ Польши подтвердили, что там обсуждался возможный перенос даты выборов. Бедронь, несмотря на все попытки журналистов, ничего больше не сказал, а вот Косиняк-Камыш сам прямо заявил: если проведение кампании будет невозможно, то нужно перенести сроки проведения президентских выборов.

Пока же в Польше переносятся либо меняют формат все массовые мероприятия. К примеру, товарищеский матч футбольных сборных Украины и Польши 31 марта в польском городе Хожув пройдёт при пустых трибунах, об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного Союза Мачей Савицкий. Однако ограничения на массовые мероприятия в Польше не касаются проведения богослужений — в отличие от соседней Словакии, где католический епископат постановил отменить мессы до 23 марта. Единственная уступка, на которую пошёл костёл, — это увеличение количества воскресных богослужений, чтобы одновременно на них присутствовало меньшее количество людей.

Как подчеркнул глава Конференции епископата Польши архиепископ Станислав Гадецкий, больницы лечат болезни тела, а храмы служат, среди прочего, лечению болезней духа. «Поэтому невообразимо, чтобы мы не молились в наших храмах», — отметил он. При этом в монастыре паулинов на Ясной Горе в Ченстохове, центре польского католицизма, с 10 марта начались специальные молебны о прекращении эпидемии коронавируса. На данный момент ни одно религиозное мероприятие в Ченстохове не отменено, только в марте тут ожидается приезд более десяти групп пилигримов со всей Польши.