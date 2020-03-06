Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначен Виктор Чумак, первый заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку. Об этом сообщает в пятницу, 6 марта, «Зеркало недели» со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора

Накануне на внеочередном заседании Верховной Рады в отставку был отправлен генпрокурор Руслан Рябошапка. Событие совсем не рядовое.

«Что на самом деле важно в истории с Рябошапкой? Одиозного генпрокурора дружно защищал весь коллективный Запад. Против его отставки выступили все послы стран Большой семёрки и представители влиятельных международных организаций. А ведь Рябошапка — это тот самый человек, который активно покрывал националистических погромщиков и спасал от наказания ультраправого убийцу, запросто беседуя с ним тет-а-тет в своем кабинете», — отметил публицист Андрей Манчук на своей странице в Facebook.

По словам Манчука, «все это указывает на то, какой прочной является идеологическая смычка между постсоветскими либералами и нацистами, между представителями квазидемократических грантовых структур и зигующей гопотой, — политический альянс, освящённый и обеспеченный мощнейшей внешней поддержкой, который принес победу Майдану и по полной воспользовался его плодами. Не забыв при этом интересы своих покровителей».

Ранее политический консультант Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру отмечал, что президент Владимир Зеленский недоволен работой генпрокурора Рябошапки.

«Мы видели, что наши «бледнолицые партнёры» (представители США и ЕС. — Ред.) вступились за Рябошапку. А место генпрокурора выносили на торги, потому что есть недовольство со стороны лично Зеленского и со стороны Офиса президента деятельностью Рябошапки. В ОП отправляли Рябошапку в ГПУ с задачей хоть какие-то посадки организовать, хотя бы создать видимость того, что идёт борьба с коррупцией. Он обещал, но потом «слился» под «соросят», под посольства США и других западных партнёров. Ничего не сделал, несмотря на настойчивые просьбы», — сказал эксперт. Кузьмин: Рябошапка провалил работу прокуратуры и дискредитировал всю правоохранительную систему © Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

Понятно, что невыполнение предвыборного лозунга Зеленского «весна придёт — сажать будем» бьёт по рейтингу президента. И.о. главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова прямо обвинила Рябошапку в блокировании множества уголовных дел. А глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что последней каплей для увольнения Рябошапки стало неподписание им подозрения экс-президенту Петру Порошенко.

Юридическое наступление на экс-президента последовательно ведёт юрист Андрей Портнов, он же пытается «отбивать» наиболее одиозные новеллы украинской власти в гуманитарной сфере. По мнению ряда экспертов, при определённом стечении политических обстоятельств Портнов вполне мог бы возглавить ГПУ.

Вообще последние кадровые назначения на Украине — «паллиативный вариант», который, возможно, не рассчитан по времени и на год, рассказал политолог Павел Рудяков, комментируя смену премьера и правительства. В то же время, по его словам, в стране есть силы (и люди), которые способны «сейчас взяться за эту очень нелёгкую ношу правительственную и попробовать спасти то, что ещё можно спасти».

В частности, продолжил эксперт, в качестве кандидата на пост премьера рассматривался Сергей Тигипко — «опытный человек и управленец». В последний момент не сложилось. Рудяков рассказал, что — «из двух источников была такая информация» — фигурировала также кандидатура Андрея Портнова, которого также «одно время прочили в генпрокуроры». Волошин: Зеленский сделал лишь минимальный шаг в сторону восстановления справедливости © Волошин

Эксперт подчеркнул, что Портнов — «один из тех, кто проводит активную наступательную линию». Так, по словам политолога, группа Портнова и некоторые другие группы «предлагают не разрывать социально-экономическую проблематику и гуманитарную». Группа Портнова юридическими методами пытается воспрепятствовать некоторым одиозным решениям власти в гуманитарной сфере.

Политолог Андрей Золотарёв, говоря о кандидатах на пост главы ГПУ, также отмечает: «…в конце концов, что бы ни говорили про Портнова, он суперпрофессионал». Впрочем, есть и другие кандидатуры: «Тот же (экс-генпрокурор Украины Виктор) Шокин всегда имел репутацию очень крепкого следователя и человека, который не вызывал смех в прокурорской среде».

Говоря о возможных последствиях увольнения Рябошапки для Зеленского, политолог отметил, что теперь к критикующей президента «национально-озабоченной тусовке» добавится «крикливая, агрессивная среда реформаторов-грантоедов, которые достаточно заметны и влиятельны».

«После увольнения Рябошапки Зеленский будет рассматриваться ими как враг», — подчеркнул Золотарёв. Впрочем, по его словам, быстрых результатов от ГПУ в любом случае ждать не стоит: «последствия кадрового погрома, который организовал Рябошапка, будут ощущаться очень долго, вне зависимости от того, кто бы пришел ему на смену». Портнов: Послы G7 неприкрыто давили на Зеленского в интересах своего агента © aportnov.com

Тут можно поспорить. При благоприятном стечении обстоятельств расследование по крайней мере некоторых наиболее резонансных дел может продвинуться. Так, сам Портнов отметил, что любой новый прокурор для Петра Порошенко будет хуже предыдущего: «сужается кольцо».

«Надеюсь, сейчас, после увольнения отдавшегося вам в концессию прокурора, мы вам заново покажем про шабаш и реванш. С перепуганными рожами будете вставать, ложиться, прислушиваться к шагам и перепрятывать блестящие предметы. Мы начинаем заново готовить все необходимые документы для нового витка жёстких и массовых следственных действий по главному государственному вору и десяткам преступников его режима», — пообещал экс-президенту и людям из его окружения Портнов, добавив: «Все активы должны быть арестованы и возвращены государству, а фигурант (Порошенко. — Ред.) должен пройти через всю собой же построенную правоохранительную, судебную и пенитенциарную систему».

С другой стороны, понятно: что бы ни произошло теперь с Порошенко, общей плачевной ситуации в стране это не изменит, ведь дело не в фамилиях тех или иных политиков. Для того чтобы появилась надежда на восстановление страны, нужна смена всего политического курса.