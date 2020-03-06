Как украинские нацисты нашли общий язык с эстонскими

Союзниками «азовской» партии в этой прибалтийской республике выступает молодежная организация одной из правых парламентских партий

«Россия должна вернуть Эстонии принадлежащие ей на основе Тартуского договора территории, признать оккупацию Эстонии и преступления коммунистического режима как перед эстонцами, так и другими народами, прекратить геноцидную ассимиляционную политику в отношении финно-угров. Пока это не произойдет, убийственный московский режим будет оставаться не только вирусной угрозой всему миру, но смертельным врагом для всех любящих свободу народов», — заявил на днях депутат эстонского парламента от Эстонской консервативной народной партии (эст. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE), член правления этой партии и лидер ее молодежного крыла «Синее пробуждение» (эст. Sinine Äratus) Руубен Каалеп.

Это заявление можно было бы счесть неуместной бравадой или даже клоунадой, но Каалеп — достаточно серьезный политик, и смеяться над ним, на самом деле, не стоит.

Известный своими неонацистскими взглядами (например, отрицанием Холокоста) молодой и амбициозный эстонский депутат парламента, также возглавляющий внешнеполитическое ведомство EKRE, последовательно выстраивает отношения с западными ультраправыми партиями — от Франции и Италии до Финляндии и Украины. На Украине его друзьями является «Национальный корпус». «Черные крысы» бегут к «Азову»: союз французских и украинских праворадикалов © РИА Новости, Оксана Джадан | Перейти в фотобанк

Из публикации на «азовском» сайте «Национальный корреспондент»: «24 февраля 2017 (года. — Авт.) в Таллине состоялась очередная конференция националистов из Европы и Америки, где встретились представители Украины, Польши, Финляндии, Эстонии, Швейцарии, Англии, Латвии и США. Хозяевами встречи стала Консервативная партия Эстонии и ее молодежное крыло «Blue Awakening». Официальными представителями Украины были партия «Национальный корпус» и ВО «Свобода».

И далее уже конкретно по интересующим нас участникам: «После небольшого перерыва мероприятие продолжилось выступлением представителя Эстонской консервативной партии Рубена Каалепа под названием «Принципы этнофутуризма». В докладе были затронуты проблемы размывания европейской идентичности либеральной и гуманистической идеологиями и сведение понятия европейской идентичности к географическому расположению и наличию паспорта… Далее слово было предоставлено представителю партии «Национальный корпус» Владиславу Ковальчуку, который выступил с презентацией на тему: «Будущее национализма в Украине и политические возможности для националистических движений в Европе».

Ковальчук, кстати, занимает в «Национальном корпусе» почетный пост представителя этой партии в Польше: он плодотворно трудится на ниве налаживания связей украинских и польских националистов.

Далее Каалеп нанес ответный визит в Киев, выступив в числе спикеров на Второй конференции по созданию Интермариума, проведенной 27 апреля 2017 года «Национальным корпусом».

«Отлично провели время с «Азовом». Украинцы, впечатленные своей идеологической силой, могут стать лидерами европейской правой мысли!» — написал Каалеп в Twitter, репостнув запись в Twitter полка «Азов» со своими фотографиями с конференции.

​Следующее совместное мероприятие состоялось 5 июля 2017 года на площадке неонацистского литовского движения «Щит» (лит. Skydas). Кстати, весьма колоритное движение, судя по его аккаунтам в соцсетях — тут вам и «кельтские кресты» на черных знаменах, и аббревиатуры 88, и все, что полагается.

«5 июля мы провели конференцию с Азовом и Рубеном Каалепом из Эстонии (EKRE). Это был взрыв», — говорится в публикации, размещенной 5 июля 2017 года на странице Skydas в Twitter, сопровождаемой фотографией, на который виден флаг «Нацкорпуса». «Азовские» неонацисты заходят в управление государственными активами Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На этой фотографии — представитель «Национального корпуса», представившийся как Александр. На аудиозаписи, опубликованной Skydas, он в начале своей лекции представил двух своих соратников, также присутствующий на мероприятии. Во-первых, «Дмитрия, действующий офицер полка «Азов», он воевал в Донбассе, освобождал Широкино, Марьинку, Мариуполь, у него реальный боевой опыт»». Во-вторых, «Евгений, он «работает в центральном штабе «Национального корпуса», тоже в отделе акций». Судя по обороту «тоже», и лектор Дмитрий — тоже из отдела акций штаба «Нацкорпуса».

Кстати, есть и видеозапись выступления Каалепа на той же конференции, если у кого есть сомнения в том, что депутат эстонского парламента мог оказаться на сходке неонацистов.

23 февраля 2018 года в Таллине прошла конференция «Etnofutur II», в которой приняли участие и Каалеп, и международный секретарь «Нацкорпуса» Елена Семеняка.

Интересно, что изначально в программе конференции был заявлен с лекцией еще один депутат эстонского парламента от EKRE (и даже глава парламентской фракции партии) — Мартин Хельме, в апреле 2019 года ставший министром финансов Эстонии. Но, как отмечали в 2019 году эстонские исследователи, «Мартин Хельме должен был выступить на конференции по этнофутуризму в Таллинне перед прошлой годовщиной (независимости. — Авт.) Эстонии, но не стал, потому что заболел». Однако точно известно, что в 2020 году, уже занимая пост министра, Хельме выступил на конференции «Etnofutur IV» вместе с ультраправыми политиками из разных стран.

Спустя год, 23 февраля 2019 года, как Каалеп, так и Семеняка приняли участие в конференции «Etnofutur III», прошедшей в Таллинне. Подробный отчет о ней был опубликован на «азовском» интернет-ресурсе.

После конференции ее спикеры, включая Семеняку, приняли участие в ежегодном факельном шествии, проводимом EKRE в День Республики.

Перед этим 15 февраля 2019 года в Вильнюсе прошла конференция «Пробуждение» (лит. Prabudimas), в которой приняли участие как Каалеп, так и «нацкорпусовец» Ковальчук.

Таким образом, можно констатировать наличие контактов Каалепа с самыми разными представителями «Нацкорпуса», от официального главы международного ведомства партии до эмиссаров ее центрального штаба. В ходе подобных встреч происходит обмен опытом, по крайней мере, «азовцы» предлагают свой, уверяя, что «Россия не остановится» и после Украины ее следующей целью обязательно станет Прибалтика.