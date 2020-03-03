Канцлер Германии Ангела Меркель выразила недовольство политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Тот использует сирийских беженцев как орудие для давления на Евросоюз

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 2 марта призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не давить на Евросоюз, спекулируя на вопросе беженцев.

«Я понимаю, что Турция сталкивается с очень большой проблемой в отношении Идлиба. Тем не менее, для меня неприемлемо, что президент Эрдоган и его правительство не выражают эту неудовлетворенность в диалоге с нами как с Европейским Союзом, а скорее используя беженцев. Я считаю, что это не путь для движения вперед», — передает слова Меркель Reuters. На стороне ВСУ в Донбассе воевали боевики-беженцы из Евросоюза — Европол © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По ее словам, ЕС и Турция должны возобновить переговоры по поводу соглашения о беженцах. Германия, отметила Меркель, открыта для поддержки Турции на двусторонней основе.

Сам же Эрдоган заявил о необходимости соблюдения международных обязательств Европой.

«Наш президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблема беженцев. Президент отметил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев», — сообщила о содержании разговора с Меркель администрация Эрдогана.

Тем временам на границе с Грецией творится форменное безумие. Ее штурмуют беженцы, в одночасье появившиеся на подступах к ЕС после обострения в сирийском Идлибе. Турецкие власти заявили, что их страна больше не будет фильтром для беженцев, и те устремились в ЕС.

Спекуляция на горе и попытка расшатать ситуацию

Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас опроверг заявления президента Турции о том, что греческие пограничники якобы убили двух мигрантов на границе.

«Греческие пограничные силы не стреляли ни в кого, кто пытался незаконно проникнуть в Грецию. Иное является не более чем грубой и преднамеренной дезинформацией: фейк ньюс», — написал Петсас в Twitter.

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) March 2, 2020

​Свою запись он снабдил тегом «турецкая лживая пропаганда».

Сейчас на греческой границе горячо. К ней стянуты сотни полицейских и военных. За прошедшие три дня было зафиксировано 20 тыс. попыток нарушения границы Турции и ЕС. Сирийские беженцы выдвинулись к границе после «отмашки Турции, которая заявила, что больше не будет сдерживать мигрантов, желающих попасть в ЕС».

При этом добираются в Европу беженцы не только посуху, но и по воде. Кризисная обстановка сложилась на островах Хиос, Самос, Кос и Лесбос, а также на других греческих островах, близких к турецкому берегу. Они страдают от наплыва беженцев, который начался во время «арабской весны» и усилился после эскалации в Идлибе, когда Турция открыла свои границы. В конце февраля местные жители подняли на островах восстание против строительства новых лагерей для мигрантов. 1 марта на Лесбосе местные жители сожгли миграционный центр.

Greeks on Lesbos are burning down a UNCHR Migrant reception centrepic.twitter.com/0FjhqMLA6a — Old Holborn ✘ (@Holbornlolz) March 1, 2020

​Подчас для того, чтобы попасть в заветную Европу, беженцы прибегают к довольно спорным методам с точки зрения морали. Так, они держат детей над кострами, чтобы у тех появились слезы. Таким образом они надеются разжалобить пограничников.

Впрочем, это не помогает. Тогда в ход идут «коктейли Молотова».

Сирийские беженцы, которым Эрдоган открыл дорогу в Европу, кидают коктейли Молотова на турецко-греческой границе. Воистину, будет Халифат, будет, иншааЛлах! pic.twitter.com/RnjuL4xWI8 — Д///ИХАД (@tvjihad) March 2, 2020

​Греция же призывает Европу принять жесткие меры и помочь ей с защитой границ.

«Исполнительный директор Frontex согласился сегодня начать срочное пограничное вмешательство, чтобы помочь Греции справиться с большим количеством мигрантов на ее внешних границах. Вчера вечером правительство Греции официально попросило Frontex начать срочное пограничное вмешательство на ее морских границах в Эгейском море», — говорилось в сообщении Агентства по охране границ Frontex 2 марта.

При этом агентство уточнило, что «оперативное пограничное вмешательство предназначено для оказания немедленной помощи государству-члену ЕС, которое находится под исключительным давлением на своей внешней границе, особенно в связи с тем, что большое количество граждан стран, не входящих в ЕС, пытаются незаконно проникнуть на его территорию».

Эрдоган и раньше угрожал Европе беженцами. К примеру, еще в 2017 году Турция заявляла о том, что пересмотрит соглашение с ЕС по поводу беженцев. Однако теперь Анкара привела свои угрозы в силу.

Кто виноват и что делать?

Эрдоган предупредил Европу о миллионах беженцев.

«С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами», — заявил он 2 марта. Последнее предупреждение: Эрдоган грозит Асаду военной операцией на севере Сирии © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Таким образом, Турция повышает ставки перед встречей турецкого президента с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться 5 марта и на которой должна обсуждаться ситуация в Сирии. Собственно, с обострения в Идлибе, когда сирийские войска стали брать верх на поддерживаемыми Турцией боевиками, а турецкая армия понесла потери, Анкара и начала активно разыгрывать карту беженцев.

В то же время такая вовлеченность Турции в сирийские события указывает на то, что ответственность за судьбу беженцев должна разделить и Анкара. Впрочем, не одна она.

Еще в 2011 году ЕС ввел санкции против Сирии. В 2012 же году ЕС стал признавать сирийскую оппозицию как легитимных представителей сирийского народа. Европейские санкции ударили по экономике Сирии. Кроме того, ряд европейских государств был замечен в поставке сирийской оппозиции оружия и военных инструкторов. Так, в ноябре 2011 года СМИ сообщили, что Франция направила в Сирийскую свободную армию военных инструкторов. В августе 2012 премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро сообщил, что Франция передала «представителям сирийского сопротивления» средства связи и личной защиты, а также «некоторое оборудование». Кроме того, в военной поддержке сирийской оппозиции были замечены такие европейские страны, как Великобритания. Впрочем, последняя запустила процесс выхода из Евросоюза, а потому за авантюры Лондона теперь придется расплачиваться членам ЕС. При этом нельзя упускать из виду и роль США в разжигании гражданской войны в Сирии, результатом которой и стало появление миллионов беженцев.

Несмотря на это, в Европе продолжают винить во всем законные власти Сирии и Россию. Так, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны сообща усилить давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, «чтобы открыть путь для политических переговоров с целью окончания страшной войны в Сирии». Крамп-Карренбауэр сейчас председательствует в партии Меркель — ХДС. Ее однопартиец, председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген и вовсе призвал Запад рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.

«До сих пор Путину не пришлось ничем платить за свою захватническую войну на стороне Асада», — отметил он в интервью немецким СМИ.

Запад не видит своей вины в происходящем на Ближнем Востоке. Однако санкции в отношении РФ не помогут решить проблему с беженцами. И европейцы вынуждены будут расплачиваться не только за действия своих, но и за действия американских политиков. Остается добавить, что среди штурмующих европейские границы сегодня беженцы не только из Сирии, но и из Африки, и Афганистана — тех регионов, где США и некоторые европейские государства в свое время развязали войны.