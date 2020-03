В США от болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, умерли уже два человека. Тем временем в Севастополе разыскивают женщину с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы

В понедельник, 2 марта, стало известно о второй смерти от нового коронавируса в США. Об этом сообщил органы здравоохранения округа Кинг штата Вашингтон. Мужчина в возрасте 70 лет был госпитализирован в больницу Evergreen Health в Киркланде, где и умер 29 февраля. Коронавирус убил больше 3 тысяч человек © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Были получены результаты тестов на COVID-19… подтверждающие четыре дополнительных случая COVID-19 у жителей округа Кинг. С учетом этих четырех новых результатов (тестов — ред.) общее число случаев в округе Кинг составляет десять. Сегодняшние результаты включают еще одну смерть, в результате чего общее число смертей в округе Кинг от COVID-19 достигло двух», — сообщили органы здравоохранения округа Кинг.

Ранее губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил в штате чрезвычайное положение, которое предписывает всем госучреждениям «использовать все ресурсы, необходимые для подготовки и реагирования на вспышку». Это произошло после смерти от вызванной коронавирусом болезни первого американца. Позже президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме 29 февраля заявил, что скончалась женщина в возрасте почти 60 лет, которая была «медицинским пациентом высокого риска».

В эти же выходные в другом конце земного шара — в Крыму в Севастополе — разыскивали местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы.

«У нас есть решение суда, который мы инициировали, по принудительному помещению ее в инфекционное отделение. Она сейчас находится в розыске», — рассказала в комментарии РИА Новости главный государственный санитарный врач Республики Крым Наталья Пеньковская.

Пресс-служба правительства Крыма сообщила, что пациентка находилась на карантине по возвращению из Китая. Белоруссия шутит над коронавирусом и ощущает последствия противостояния с Россией © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Однако, не закончив необходимое обследование, она самовольно покинула медицинское учреждение. В связи с этим межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обратилось с иском в суд, который принял решение о принудительной госпитализации пациентки в инфекционный стационар для завершения обследований. В настоящее время исполнительный лист по решению суда находится в Федеральной службе судебных приставов по городу Севастополю», — говорилось в сообщении.

Тем временем вирус распространяется на новых территориях.

Европа под угрозой

Французских любителей книг лишили праздника. Сороковая по счету книжная ярмарка Livre Paris, которая должна была проходить во французской столице с 20 по 23 марта, была отменена. Причина — меры, предпринимаемые правительством для обуздания распространения нового вируса COVID-2019. На минувшей неделе глава Минздрава Франции Оливье Веран заявил, что по всей стране запретят проведение массовых мероприятий численностью от 5 тыс. человек, если их проведение предусматривает закрытые площадки.

Примечательно, что 1 марта из-за коронавируса временно закрылся даже такой символ Парижа и Франции, как Лувр.

В стране уже насчитывается 130 зараженных коронавирусом и двое умерших, от вызванной новой инфекцией болезни.

Но хуже всего из европейских государств дела обстоят в Италии. Там число погибших от коронавируса достигло уже 34 человек, сообщило 1 марта издание Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли. По его словам, число зараженных коронавирусом достигло 1577 человек. В реанимации находятся 140 человек, из которых 106 — в Ломбардии. При этом выздоровели 84 человека. Коронавирус или Зеленский. Кто спасет Ахметова от банкротства? © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

В тот же день стало известно о первых случаях заражения новым типом коронавируса в Чехии. Как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, в стране обнаружили три случая заражения, при этом заболевшие недавно приехали из Италии. Сейчас они находится в медучреждениях Праги и Усти-над-Лабен. При этом одной из заразившихся оказалась американка, которая учится в Милане.

В то же время, Войтех отметил, что Чехия пока не будет предпринимать никаких карантинных мер. Он лишь посоветовал не ездить в те регионы, где есть риск заразиться новым вирусом. А вот в других государствах не ждут, пока вирус начнет распространится по всей стране, а предпочитают действовать сразу.

Огородиться от заразы

В граничащем с Китаем Казахстане к новой напасти отнеслись максимально серьезно. И что характерно: нововведения по борьбе с коронавирусом коснулись не только китайских граждан.

«Министерству иностранных дел внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий. Также следует приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции», — заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства 2 марта. В США первая смерть от коронавируса. Трамп призывает не паниковать © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Кроме того, он дал поручение ограничить регулярные рейсы.

«Министерству индустрии и инфраструктурного развития ограничить регулярные рейсы в страны, где идет активное распространение коронавируса, поручаю обеспечить увеличение производства медицинских масок и других средств защиты на наших фармпредприятиях», — отметил Мамин.

Тем временем Узбекистан уже приостановил авиасообщение с Китаем, Италией, Южной Кореей, Японией, Афганистаном и Ираном, где ситуация с распространением коронавируса вызывает опасения.

В свою очередь в России решили перевести студентов из Китая на дистанционное обучение. Китайские студенты будут дистанционно обучаться со 2 марта. Ранее — до 1 марта — у них были каникулы, связанные в том числе и с начавшим действовать 20 февраля временным запретом на въезд в РФ китайских граждан.

В связи с этим запретом Министерство образования и науки поручило руководителям подведомственных вузов «организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

А 1 марта власти Москвы подтвердили наличие в одной из столичных больниц пациента с подозрением на коронавирус. Пациент находится в инфекционной больнице №1, где проходит комплекс диагностических мероприятий. В Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

О росте инфицированных сообщают в ряде государств по всему миру. Тем временем ученые уверяют, что вакцину от нового коронавируса создадут в третьем квартале этого года, а в четвертом начнут ее испытания на животных. Об этом сообщил Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

«Прототип ожидается в третьем квартале 2020 года, в четвертом квартале планируется начать доклинические исследования на животных», — сообщил в комментарии РИА Новости один из специалистов института.

Тем временем в самом Китае, откуда и начала распространяться новая инфекция, число новых случаев заражения COVID-19 оказалось самым низким за 40 дней. Все это дает надежду на то, что скоро эпидемия закончится.