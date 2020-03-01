В первый день весны в 2020 году отмечается 695 лет со дня переноса в Москву резиденции митрополита Киевского и всея Руси. Первым Киевским митрополитом, обосновавшимся в Москве, стал Пётр. Именно этот святитель и предсказал Москве блистательное будущее

Президент России Владимир Путин уверен: расколом православную церковь разрезали по живому.

«Самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов. Было только духовное единство и упоминание, — отметил президент. — В церквах упоминали, все время вспоминали о патриархе Московском. Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата. Нет, надо было обязательно разрезать по живому. Зачем?» — заявил российский президент в интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин также обратил внимание на то, что многие люди об этом не знают.

«Знать будут — будут лучше понимать. Им говорить об этом нужно», — подчеркнул президент РФ.

Так Путин прокомментировал создание «Православной церкви Украины», чьи иерархи отрицают связь с Москвой и указывают на то, что только Киев является центром русского православия.

Но история свидетельствует: переход главенствующей роли в русском православии от Второго Иерусалима — Киева к Третьему Риму — Москве был предопределен.

Митрополит Божьей милостью

Вряд ли родившийся на Волыни игумен Пётр мог помыслить, что когда-нибудь станет митрополитом Киевским. Конечно, в его жизни случались чудеса. Так, в житии святителя рассказывается, что матери его Евпраксии во сне Господь открыл предызбранность ее сына. Маленький Петр был косноязычен, но благодаря явлению святого мужа «отверзлись уста Петровы и озарились светом».

После того, как началось послушничество Петра в монастыре, он начал писать иконы. Одна из них — икона Божией Матери — стала первой московской чудотворной иконой. Кстати, празднование иконе совершается 24 августа, правда, по юлианскому календарю. Эту икону Петр написал в бытность игуменом Спасо-Преображенского монастыря на Волыни и подарил ее митрополиту Киевскому Максиму. Тот в 1299 году перенес свою резиденцию из неспокойного Киева на северо-восток митрополии — во Владимир-на-Клязьме.

Ставшему в 1301 году князем Галицко-Волынским Юрию Львовичу такая ситуация не понравилась. В 1303 году он добился от византийского императора Андроника II Палеолога и Константинопольского патриарха Афанасия I создания Галицкой митрополии. Первым Галицким митрополитом стал Нифонт, но в 1307 году Нифонт скончался. Юрий Львович выдвинул игумена Петра, богослужения которого он подчас посещал в монастыре, в Галицкие митрополиты. Однако чуть ранее скончался митрополит Максим. И остро встал вопрос о том, кто будет митрополитом Киевским.

Князь Тверской Михаил отправил в Константинополь своего кандидата — Геронтия. Тот же взял образ Богородицы, в свое время подаренный игуменом Петром митрополиту Максиму. Одной из ночей, когда Геронтий плыл по Черному морю, началась буря и Геронтию явилась Божия Матерь.

«Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Русской митрополии», — сказала она.

В итоге Константинопольский патриарх Афанасий I c собором возвел на Киевскую митрополию Петра, передав ему святительские облачения и написанную им же икону, которую вез Геронтий.

В 1308 году Пётр вернулся на Русь. Но в неспокойном Киеве он пробыл недолго и через год, как и его предшественник, направился во Владимир.

Теперь уже митрополиту Киевскому и всея Руси Петру пришлось нелегко. Он призывал враждовавших князей к миролюбию и поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. В 1312 году митрополит совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека ярлык, не только подтверждающий все прежние права духовенства, но и вводивший новое: с тех пор все церковные люди были подчинены суду митрополита.

Во вражде тверских и московских князей митрополит Петр занял сторону князей из Москвы. В итоге в 1325 году Петр по просьбе московского князя Ивана Калиты перенес свою резиденцию в Москву.

Главный храм русского государства

Перенос резиденции митрополита в Москву сопровождался знаковым событием: спустя год по желанию и совету митрополита Иван Калита заложил каменную церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы.

«Если ты послушаешь меня, сын мой, и создашь храм Пресвятой Богородице, то и сам прославишься больше князей других, и город твой будет прославлен: святители поживут в нем и взыдут руки его на врагов его, и Бог в нем прославится, и кости мои здесь положены будут», — воззвал митрополит к князю.

Сам он до окончания строительства собора не дожил — умер 21 декабря 1326 года. Его тело было погребено в стене собора, в каменном гробу, который он сам приготовил. Петр стал первым митрополитом Киевским, погребенным в этом соборе. Спустя 13 лет после кончины Петра причислили к лику святых. У его гроба князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому.

А церковь, которую поставили по просьбе святителя, стала главным храмом государства русского. Возведенное при Иване Калите здание в XV веке было разрушено в результате сильного пожара, но новый собор, построенный на том же месте в 1471-1479 годах стоит и поныне. Успенский собор стал местом упокоения митрополитов Киевских, а затем и митрополитов и патриархов Московских.

В этом соборе венчались на престол московские великие князья, цари и российские императоры.

Успенский собор стал каменным свидетельством неразрывности киевского и московского периодов в истории русского православия. И оспаривать это единство — идти против истории.