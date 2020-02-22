Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера. Его подозревают в соучастии в массовом убийстве детдомовцев в Ейске в 1942 году

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что Следственный комитет России обратился к Канаде с просьбой предоставить материалы уголовных дел в отношении бывшего канадского гражданина — 96-летнего Гельмута Оберлендера. Он бывший переводчик зондеркоманды СС, которая в 1942-м устроила массовое убийство детдомовцев в Ейске. Канада хочет избавиться от уроженца Украины из списка самых разыскиваемых нацистских преступников © Public domain

В октябре 2019 года управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели воспитанников детского дома в Ейске. Согласно им, в 1942 году, когда город был оккупирован немецкими войсками, около 300 детей были зверски убиты: закопаны живьем либо отравлены выхлопными газами в кузовах грузовиков. В конце октября 2019 года Следственный комитет России сообщил о том, что по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году возбуждено уголовное дело по статье «геноцид». Оберлендер — один из тех, кого подозревают в участии в этом преступлении.

Команда карателей

Гельмут Оберлендер родился в 1924 году в Молочанске, что под Запорожьем. Изначально это поселение называлось Гальбштадт — «полугород» в переводе с немецкого. Его основали немецкие колонисты-меннониты, которых на эти земли пригласило из Пруссии правительство Российской империи. В 1915 году Гальбштадт был переименован в Молочанск. А спустя девять лет в одной из немецких семей там родился мальчик, которого назвали Гельмутом. Немцам Молочанска и повезло, и не повезло одновременно. Их не депортировали, как немцев Крыма в 1941 году. Но с захватом уже не поселения, но города Молочанска немцами в нем начал действовать филиал немецкой организации «Volksdeutsche Mittelstelle», при котором было создано центральное регистрационное бюро лиц немецкой национальности «Deutsche Volksliste». Немцев поставили на учет и начали мобилизовать. Среди мобилизованных был и Оберлендер.

Согласно данным центра Симона Визенталя и Федерального суда Канады, Оберлендер с 1941 по 1943 год служил в СД: в зондеркоманде 10А, которая входила в состав айнзатцгруппы D. Этой командой с 1941 по 1942 год командовал оберштурмбаннфюрер СС Генрих Зетцен, а с 1942 по 1943 год — штурмбаннфюрер СС Курт Кристман. Команда была причастна к уничтожению населения на Украине, в Крыму и на Кавказе. Согласно оценкам историков, всего айнзатцкоманда 10А ответственна за убийства более 20 тыс. человек. Долинский: Торжественные похороны нациста в Ивано-Франковске – дикое надругательство над памятью убитых © Journalist Today

«Особенно жестокий командофюрер […]. Говорят, что он похвастался, что его команда будет убивать большинство евреев. Мне также сказали, что по его приказу, когда боеприпасы для расстрелов евреев закончились, евреев бросали живыми в колодец глубиной около 30 метров», — характеризовал один из соучастников массовых убийств австрийский полицейский Роберт Барт первого командира зондеркоманды 10А Зетцена.

В таком подразделении уроженец Молочанска Оберлендер служил переводчиком. В 1942 году, когда немцы оккупировали Ейск, зондеркоманда 10А зверски убила около 300 детей — воспитанников Ейского детского дома. Этот детский дом эвакуировали в Ейск из Симферополя. Каратели отравили детей выхлопными газами в кузовах грузовиков. Тех детей, которые пытались бежать, бросали в грузовики силой. Потом детей закопали.

«Когда была разрыта могила, эта страшная картина представилась нашим глазам. Все дети лежали беспорядочно, многие — обнявшись друг с другом перед прощанием, некоторые мальчики и девочки держали в руках костыли. При тщательном осмотре нами не было обнаружено каких-либо следов огнестрельных ран или увечий, все кости черепа были целы. Все это еще раз подтвердило, что дети были закопаны живьем», — описывается в обнародованном ФСБ в 2019 году акте исследования могилы, подготовленном 15 апреля 1943 года.

В акте утверждается, что детей не убивали перед захоронением. То есть на момент разгрузки машин дети были живы.

А в другом обнародованном ФСБ документе — акте от августа 1943 года — указывается, что дети все же были мертвы во время захоронения. Они погибли от отравления выхлопными газами.

Всех детей объединяло то, что у них была инвалидность. При этом среди убитых детей были не только русские, украинцы, евреи, армяне, грузины, татары и чехи, но даже немцы — как минимум у двух детей в списках погибших в графе национальных указано «немец».

При этом некоторые из убитых нацистами были ровесниками того же Оберлендера. Сам Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде 10А. Через год после массового убийства детей в Ейске он получил военную награду — Железный крест 2-й степени. После расформирования в том же 1943 году зондеркоманды Оберлендер был переведен в вермахт, в подразделениях которого воевал на Восточном фронте. В конце 1944 года Оберлендер был ранен и попал в тыловой госпиталь, где и встретил окончание войны.

Канадский гражданин и негражданин

Оберлендеру повезло: он оказался не в советской, а в американской зоне оккупации Германии. Там — в Карлсруэ — он и жил с женой до 1954 года, когда он переехал в Канаду. В Канаде Оберлендер поселился в местечке Ватерлоо в провинции Онтарио. Он работал в строительном бизнесе и в 1960 году получил канадское гражданство.

В 1995 году, после того, как стало известно о прошлом Оберлендера, правительство Канады начало процедуру лишения его гражданства. В 2000 году канадский суд постановил, что во время миграционного интервью в 1953 году Оберлендер скрыл факт службы в зондеркоманде 10А, что помогло ему получить вид на жительство Канады. В то же время судья Эндрю МакКей постановил, что нет свидетельств участия Оберлендера в военных преступлениях. В итоге в 2001 году Оберлендера все же лишили канадского гражданства — за ложь во время миграционного интервью в Карлсруэ в 1953-м. Однако в 2004 году Оберлендер сумел добиться восстановления канадского гражданства.

В мае 2007 года Оберлендера снова лишили гражданства. В октябре 2008 года Канадский федеральный суд признал это решение правомочным. Но позже Федеральный апелляционный суд вновь восстановил его права.

В 2012-м Оберлендера снова попытались лишить гражданства, но он снова обжаловал это решение в суде. В феврале 2016 года ему в третий раз вернули гражданство Канады. Лондон против герба, а Вашингтон - Бандеры. Почему спецслужбы Запада не любят украинских нацистов © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Наконец, в июле 2017-го Канада в четвертый раз лишила Оберлендера статуса гражданина. При этом в Канаде заявили, что Оберлендер был причастен к преступлениям против человечности.

«Мы полны решимости отказать в убежище в Канаде военным преступникам и лицам, которые, как считается, совершили или были замешаны в военных преступлениях, преступлениях против человечности или геноциде», — заявила менеджер по коммуникациям Министерства гражданства и иммиграции Канады Лиза Филипс.

Защита Оберлендера настаивала, что его мобилизовали силой, а сам он не имел полномочий отдавать кому-либо приказы и не участвовал в массовых убийствах.

Но в 2018 году Федеральный суд Канады отклонил апелляционную жалобу о возвращении Оберлендеру гражданства. В декабре 2019 года Верховный суд Канады окончательно отклонил жалобу Оберлендера. Среди прочего это значит, что теперь Канада может начать процедуру депортации Оберлендера, в выдаче которого помимо России может быть заинтересован и Израиль.