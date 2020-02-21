Правда, неясно, стало ли от этого всего безопасности больше. Скорее всего, нет — хотя президент и воздержался от резких телодвижений в связи с обострением в районе Золотого, очевидно также и то, что мирный процесс стоит. А слухи о коронавирусе раскачали украинское общество сильнее, чем обострение на фронте.

Конференция в Мюнхене

Если авторы идеи проведения конференций по безопасности в Мюнхене хотели преодолеть негативную ауру, возникшую в 1938 году в связи с «Мюнхенским сговором», то идея была неудачная. До последнего времени конференция эта прославилась только выступлением Владимира Путина, знаменовавшим собой начало новой фазы холодной войны между Россией и Западом. Нынешняя конференция исключением не стала.

«Мюнхенский сговор»

Конференция запомнится скандалом в связи с публикацией плана мирного урегулирования на Украине из двенадцати пунктов, подготовленного «группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности», включающей представителей ЕС, США и России.

«Красные линии» Порошенко для Зеленского стали цепями»: соцсети о Мюнхенской конференции - 2020
«Красные линии» Порошенко для Зеленского стали цепями»: соцсети о Мюнхенской конференции - 2020
© president.gov.ua | Перейти в фотобанк
Проект довольно умеренный, но он вызвал протесты со стороны Украины и радикалов в США.

Во-первых, он никак не был согласован с украинской стороной, что вызвало праведный гнев Владимира Зеленского.

По правде говоря, ничего удивительного в недипломатическом характере работы группы не было — Европу изрядно утомил украинский конфликт и недоговороспособность украинских властей. Если с Киевом всё равно нельзя договориться, то какой смысл с ним договариваться в принципе?

Впрочем, после скандала группа в некоторой степени пошла на попятную и даже на время сняла проект с сайта конференции. Но намёк на то, что украинский вопрос рано или поздно начнут решать без участия Украины, вполне прозрачен.

Во-вторых, в проекте были минимум два напрягающих украинскую сторону момента — возможность поэтапного снятия санкций с России и открытие широкого внутреннего диалога по гуманитарным вопросам. И то, и другое для Украины неприемлемо, поскольку ломает всю идеологическую базу постмайданного режима.

Справедливости ради надо сказать, что ничего страшного для Украины в этих двух пунктах нет. Поэтапное снятие санкций — цена фактического признания Россией себя агрессором (интересно, о чём думали российские представители в группе авторов?), а диалог вполне может свестись к сохранению русофобского статус-кво.

Выступление Зеленского

Выступление было фееричным: тут и принципиальный отказ вести переговоры с ЛДНР; и желание зачистить Донбасс от граждан России из числа местных жителей; и намерение провести в октябре местные выборы по всей стране, включая Донбасс и Крым (?); и намерение закончить конфликт в пять лет (не спрашивайте, как это сочетается с выборами в октябре).

В общем, мир должен быть достигнут на условиях Украины, потому что у неё одна из самых сильных армий на континенте.

Впрочем, главное в выступлении Зеленского было следующее: «Невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены только избранные страны, имеющие ядерное оружие или определенный уровень экономического развития. Проблемы человечества должны решать все представители человечества. И это невозможно сделать, когда выше безопасности человека ставят геополитические амбиции и нежелание поступаться собственными экономическими интересами».

Де-факто Владимир Александрович сделал ставку на демократов и Сороса и объявил войну Трампу и значимой части ЕС. Если последние выиграют, его будущее незавидно…

Обострение в районе Золотого

Само по себе обострение проходило преимущественно в медийной сфере. Во всяком случае, на фронте не происходило ничего такого, чего не происходило бы раньше — обычные стычки в «серой зоне», которую ВСУ целенаправленно «отжимают».

Однако обострение (вполне вероятно — целенаправленно спровоцированное украинским военным командованием) совпало с неприятным политическим моментом: Россия отказалась обсуждать «драфты» по изменению Минских соглашений, предложенные новым главой Офиса президента Андреем Ермаком. Что удивительно, на позицию российской стороны никак не повлияла даже отставка Суркова, которую в Киеве рассматривали как условие изменения отношения Москвы к выполнению Минских соглашений.

В этой связи радикалы попытались принудить президента «усилить» позицию — выйти из Минских соглашений. Однако Зеленский на провокацию не пошёл. На заседании была принята Стратегия национальной безопасности и обороны, в которой было указано, что «прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет».

Украина, впрочем, по-прежнему настаивает на том, что выборы должны пройти после получения контроля над границей. Уточнено, что «совместное патрулирование», анонсированное Зеленским в Мюнхене, предполагает патрулирование украинскими войсками с невооружёнными «представителями местных общин». Видимо, таким образом предполагается проводить зачистку от неблагонадёжных элементов.

Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля
Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля
© РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Заседание же Совбеза ООН, созванное по инициативе России, проходило в выгодном для Украины ключе. Западные союзники (США, Великобритания, и особенно Германия) были обеспокоены нарушениями режима прекращения огня со стороны России и требовали от неё исполнения Минских соглашений. Так что определённый профит Украина от этого обострения всё же получила: Запад подтвердил, что требовать от неё выполнения соглашений пока не будет.

Другое дело, что рано или поздно это самое «пока» кончится.

Работа Рады

Верховная Рада занималась очень важным делом — преодолевала завал поправок к законопроекту, открывающему рынок земли. Собственно, помимо этого она ничего делать и не могла.

Правда, в начале недели появились слухи, распространяемые близкими к Офису президента телеграм-каналами, что якобы ведутся переговоры с «Оппоплатформой» о том, что она снимет свои поправки в обмен на участие Медведчука в переговорном процессе по Донбассу и места в правительстве. Зачем была нужна эта дезинформация — совершенно непонятно.

Другую новость тоже спровоцировала «Оппоплатформа» — Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Рады для участия в праздновании 75-летия Победы в Москве.

В действительности это более чем важный вопрос для Зеленского и «Слуги народа» — ведь их избиратели скорее положительно относятся к 9 мая и настроены на переговоры с Россией (впрочем, с Донбассом они договариваться не намерены).

В подвешенном состоянии находится и ряд других важных вопросов, например — относительно отставки главы НАБУ. Учитывая курс Зеленского на сотрудничество с демократами против Трампа надо думать, что отставка не произойдёт, но возможны различные эксцессы исполнителей.

Годовщина Майдана

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал совершенно феерический пост: «Всё больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили не случайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой или просто из Кремля спустили?».

Неудобно об этом говорить, но «преступления януковичей против Майдана» имели место в 2014 году, а сейчас 2020-й. Впрочем, для Цеголко эти годы промелькнули как единый миг.

Между тем, в СМИ публикуются результаты расследования, проведённого Андреем Портновым и Еленой Лукаш. Ничего нового в их данных нет, но они с документами на руках доказывают давно известные факты:

— в список «Небесной сотни» было включено множество людей, чья смерть никак не была связана с Майданом и даже не соответствует временным рамкам событий 2014 года;

— в списке «Небесной сотни» присутствуют люди (те же Нигоян и Жизневский), которые никак не могли быть убиты правоохранителями;

— известен список «группы Парасюка» — людей, которые первыми открыли огонь по правоохранителям, с тем чтобы спровоцировать кровопролитие.

Разумеется, сама по себе публикация этих данных никак на политической ситуации в стране не отразится. В информационном поле её влияние ничтожно — нельзя даже сказать, что она усиливает раскол между промайданной и антимайданной частями страны (с последней попросту никто не считается). Тем не менее, Ирина Бекешкина (систематически забывающая, что она социолог, а не политик) говорит: «В своё время Майдан поддерживали 50%, а не поддерживали аж 40%. И где-то половина из этих 40% остаётся до сих пор. Поэтому в ОПЗЖ сейчас задача — отбить у «Слуги народа» своих избирателей. Частично это изменение дискурса может повлиять и на тех граждан, которые считают, что "лучше бы всех этих беспорядков не было"».

Уханьский инцидент

«Не люди, а подобия зверей». Что показала история с эвакуацией украинцев из Китая
«Не люди, а подобия зверей». Что показала история с эвакуацией украинцев из Китая
© REUTERS, AP | Перейти в фотобанк
Позорнейшая история с эвакуацией украинцев из Уханя, массовыми молитвами во Львове и Тернополе и проведением АТО (а нас-то за что?) в Новых Санжарах Полтавской области — это, конечно, средневековье. Но если исключить из рассмотрения сумеречное состояние украинского общества, нужно учитывать два момента.

Во-первых, кризис спровоцировало желание правительства немного попиариться. Эвакуацию можно было осуществить быстро и тихо, но зачем-то потребовалось тянуть до последнего и осуществлять её с приличествующим случаю шумом.

Очевидно, в руководстве страны не знают, что именно население думает об Ульяне Супрун, Зоряне Скалецкой и их «реформах». А надо бы знать… Если вспомнить посты Супрун о пользе подорожника — так ли сумеречно состояние украинского массового сознания?

Во-вторых, главная причина кризиса — паника, старательно нагоняемая СМИ. Зеленский в какой-то мере попался в ту же ловушку, в которую попала Юлия Тимошенко в конце 2009 года. СМИ разогнали панику, власть приняла участие в её разгоне и получила полный воз негативного пиара. Это, кстати, притом что эпидемии 2009 и 2020 годов просто несравнимы — случаев коронавируса на Украине не зарегистрировано.