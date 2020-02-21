Вся прошедшая неделя была посвящена вопросам безопасности. Началась она с Мюнхенской конференции по безопасности, продолжилась заседанием Совета национальной безопасности и обороны Украины и Совета безопасности ООН, а закончилась эпидемиологической небезопасностью в связи с эвакуацией украинцев из Уханя

Правда, неясно, стало ли от этого всего безопасности больше. Скорее всего, нет — хотя президент и воздержался от резких телодвижений в связи с обострением в районе Золотого, очевидно также и то, что мирный процесс стоит. А слухи о коронавирусе раскачали украинское общество сильнее, чем обострение на фронте.

Конференция в Мюнхене

Если авторы идеи проведения конференций по безопасности в Мюнхене хотели преодолеть негативную ауру, возникшую в 1938 году в связи с «Мюнхенским сговором», то идея была неудачная. До последнего времени конференция эта прославилась только выступлением Владимира Путина, знаменовавшим собой начало новой фазы холодной войны между Россией и Западом. Нынешняя конференция исключением не стала.

«Мюнхенский сговор»

Конференция запомнится скандалом в связи с публикацией плана мирного урегулирования на Украине из двенадцати пунктов, подготовленного «группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности», включающей представителей ЕС, США и России. «Красные линии» Порошенко для Зеленского стали цепями»: соцсети о Мюнхенской конференции - 2020 © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Во-первых, он никак не был согласован с украинской стороной, что вызвало праведный гнев Владимира Зеленского.

По правде говоря, ничего удивительного в недипломатическом характере работы группы не было — Европу изрядно утомил украинский конфликт и недоговороспособность украинских властей. Если с Киевом всё равно нельзя договориться, то какой смысл с ним договариваться в принципе?

Впрочем, после скандала группа в некоторой степени пошла на попятную и даже на время сняла проект с сайта конференции. Но намёк на то, что украинский вопрос рано или поздно начнут решать без участия Украины, вполне прозрачен.

Во-вторых, в проекте были минимум два напрягающих украинскую сторону момента — возможность поэтапного снятия санкций с России и открытие широкого внутреннего диалога по гуманитарным вопросам. И то, и другое для Украины неприемлемо, поскольку ломает всю идеологическую базу постмайданного режима.

Справедливости ради надо сказать, что ничего страшного для Украины в этих двух пунктах нет. Поэтапное снятие санкций — цена фактического признания Россией себя агрессором (интересно, о чём думали российские представители в группе авторов?), а диалог вполне может свестись к сохранению русофобского статус-кво.

Выступление Зеленского

Выступление было фееричным: тут и принципиальный отказ вести переговоры с ЛДНР; и желание зачистить Донбасс от граждан России из числа местных жителей; и намерение провести в октябре местные выборы по всей стране, включая Донбасс и Крым (?); и намерение закончить конфликт в пять лет (не спрашивайте, как это сочетается с выборами в октябре).

В общем, мир должен быть достигнут на условиях Украины, потому что у неё одна из самых сильных армий на континенте.

Впрочем, главное в выступлении Зеленского было следующее: «Невозможно построить новые мировые правила на фундаменте либеральных ценностей, если к строительству приглашены только избранные страны, имеющие ядерное оружие или определенный уровень экономического развития. Проблемы человечества должны решать все представители человечества. И это невозможно сделать, когда выше безопасности человека ставят геополитические амбиции и нежелание поступаться собственными экономическими интересами».

Де-факто Владимир Александрович сделал ставку на демократов и Сороса и объявил войну Трампу и значимой части ЕС. Если последние выиграют, его будущее незавидно…

Обострение в районе Золотого

Само по себе обострение проходило преимущественно в медийной сфере. Во всяком случае, на фронте не происходило ничего такого, чего не происходило бы раньше — обычные стычки в «серой зоне», которую ВСУ целенаправленно «отжимают».

Однако обострение (вполне вероятно — целенаправленно спровоцированное украинским военным командованием) совпало с неприятным политическим моментом: Россия отказалась обсуждать «драфты» по изменению Минских соглашений, предложенные новым главой Офиса президента Андреем Ермаком. Что удивительно, на позицию российской стороны никак не повлияла даже отставка Суркова, которую в Киеве рассматривали как условие изменения отношения Москвы к выполнению Минских соглашений.

В этой связи радикалы попытались принудить президента «усилить» позицию — выйти из Минских соглашений. Однако Зеленский на провокацию не пошёл. На заседании была принята Стратегия национальной безопасности и обороны, в которой было указано, что «прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет».

Украина, впрочем, по-прежнему настаивает на том, что выборы должны пройти после получения контроля над границей. Уточнено, что «совместное патрулирование», анонсированное Зеленским в Мюнхене, предполагает патрулирование украинскими войсками с невооружёнными «представителями местных общин». Видимо, таким образом предполагается проводить зачистку от неблагонадёжных элементов. Мюнхенский дебют Зеленского оказался плагиатом. Главные темы соцсетей 17 февраля © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Заседание же Совбеза ООН, созванное по инициативе России, проходило в выгодном для Украины ключе. Западные союзники (США, Великобритания, и особенно Германия) были обеспокоены нарушениями режима прекращения огня со стороны России и требовали от неё исполнения Минских соглашений. Так что определённый профит Украина от этого обострения всё же получила: Запад подтвердил, что требовать от неё выполнения соглашений пока не будет.

Другое дело, что рано или поздно это самое «пока» кончится.

Работа Рады

Верховная Рада занималась очень важным делом — преодолевала завал поправок к законопроекту, открывающему рынок земли. Собственно, помимо этого она ничего делать и не могла.

Правда, в начале недели появились слухи, распространяемые близкими к Офису президента телеграм-каналами, что якобы ведутся переговоры с «Оппоплатформой» о том, что она снимет свои поправки в обмен на участие Медведчука в переговорном процессе по Донбассу и места в правительстве. Зачем была нужна эта дезинформация — совершенно непонятно.

Другую новость тоже спровоцировала «Оппоплатформа» — Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Рады для участия в праздновании 75-летия Победы в Москве.

В действительности это более чем важный вопрос для Зеленского и «Слуги народа» — ведь их избиратели скорее положительно относятся к 9 мая и настроены на переговоры с Россией (впрочем, с Донбассом они договариваться не намерены).

В подвешенном состоянии находится и ряд других важных вопросов, например — относительно отставки главы НАБУ. Учитывая курс Зеленского на сотрудничество с демократами против Трампа надо думать, что отставка не произойдёт, но возможны различные эксцессы исполнителей.

Годовщина Майдана

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал совершенно феерический пост: «Всё больше понимаю, что дату возвращения украинцев из Китая определили не случайно. Наше внимание отвлекают от преступлений януковичей против Майдана. Сталкивают лбами, чтобы мы потеряли память. Колеблюсь только: эту дату определили на Банковой или просто из Кремля спустили?».

Неудобно об этом говорить, но «преступления януковичей против Майдана» имели место в 2014 году, а сейчас 2020-й. Впрочем, для Цеголко эти годы промелькнули как единый миг.

Между тем, в СМИ публикуются результаты расследования, проведённого Андреем Портновым и Еленой Лукаш. Ничего нового в их данных нет, но они с документами на руках доказывают давно известные факты:

— в список «Небесной сотни» было включено множество людей, чья смерть никак не была связана с Майданом и даже не соответствует временным рамкам событий 2014 года;

— в списке «Небесной сотни» присутствуют люди (те же Нигоян и Жизневский), которые никак не могли быть убиты правоохранителями;

— известен список «группы Парасюка» — людей, которые первыми открыли огонь по правоохранителям, с тем чтобы спровоцировать кровопролитие.

Разумеется, сама по себе публикация этих данных никак на политической ситуации в стране не отразится. В информационном поле её влияние ничтожно — нельзя даже сказать, что она усиливает раскол между промайданной и антимайданной частями страны (с последней попросту никто не считается). Тем не менее, Ирина Бекешкина (систематически забывающая, что она социолог, а не политик) говорит: «В своё время Майдан поддерживали 50%, а не поддерживали аж 40%. И где-то половина из этих 40% остаётся до сих пор. Поэтому в ОПЗЖ сейчас задача — отбить у «Слуги народа» своих избирателей. Частично это изменение дискурса может повлиять и на тех граждан, которые считают, что "лучше бы всех этих беспорядков не было"».

Уханьский инцидент

«Не люди, а подобия зверей». Что показала история с эвакуацией украинцев из Китая © REUTERS, AP | REUTERS, AP | Перейти в фотобанк

Во-первых, кризис спровоцировало желание правительства немного попиариться. Эвакуацию можно было осуществить быстро и тихо, но зачем-то потребовалось тянуть до последнего и осуществлять её с приличествующим случаю шумом.

Очевидно, в руководстве страны не знают, что именно население думает об Ульяне Супрун, Зоряне Скалецкой и их «реформах». А надо бы знать… Если вспомнить посты Супрун о пользе подорожника — так ли сумеречно состояние украинского массового сознания?

Во-вторых, главная причина кризиса — паника, старательно нагоняемая СМИ. Зеленский в какой-то мере попался в ту же ловушку, в которую попала Юлия Тимошенко в конце 2009 года. СМИ разогнали панику, власть приняла участие в её разгоне и получила полный воз негативного пиара. Это, кстати, притом что эпидемии 2009 и 2020 годов просто несравнимы — случаев коронавируса на Украине не зарегистрировано.