Четверг, 20 февраля, по праву можно назвать днем украинского национального позора. В этот день как никогда проявились вся «солидарность» и «единство страны» при эвакуации украинцев из китайского Уханя

Сначала, в течение почти месяца, украинские власти не решались вывезти сограждан из эпицентра коронавируса, так как не могли найти место, где их разместить. В четверг, 20 февраля, когда такая затяжка с эвакуацией стала уже не просто стыдной, а позорной, самолет с эвакуированными полдня кружил над страной, намотав 35 кругов, пока, наконец, не приземлился в Харькове. В разных регионах Украины тем временем шли какие-то средневековые протесты, раскручивалась паника и истерика. Дело едва не дошло до «чумных бунтов».

В Тернопольской, Львовской, Ровенской, Киевской и Полтавской областях бунтующие блокировали трассы, жгли покрышки, как на Евромайдане, ходили с молебном, чтобы «отпугнуть» эвакуированных соотечественников. На Западной Украине люди кричали, что власть хочет устроить украинцам геноцид, и требовали везти эвакуированных на восток Украины. Подобной реакции не было ни в одной из стран, куда эвакуировались люди из охваченного коронавирусом Китая. «Чувствуют ли они себя в безопасности»? Чем закончилась эвакуация украинцев из Китая © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Следует отметить, что паника была искусственно раскручена. Буквально три недели назад самолет из Китая приземлился в аэропорту Борисполя, пассажирам только измерили температуру и отпустили по домам даже без всякого карантина. Никаких особых страстей по этому поводу у украинцев не возникло.

Экипаж, эвакуировавший украинцев 20 февраля, был буквально в шоке, устав кружить над Украиной. «Тут весь экипаж спасательной миссии в шоке из-за протестов. Бортпроводники, пилоты, медики — все добровольцы, которые полетели забирать своих. Потому что Украина своих не бросает. Позорище. Все в норме, к слову», — сообщает украинский журналист Александр Махов.

Накануне 20 февраля в социальных сетях панику начали раскручивать многочисленные боты через только что созданные аккаунты. Их поддержали многочисленными перепостами националисты и волонтеры АТО, связанные с экс-президентом Петром Порошенко. В то же время СМИ Порошенко подчеркивали некомпетентность украинского Кабмина и Минздрава, как если бы при Порошенко они были более компетентными. Подчеркивалось также «желание» Зеленского отомстить тем регионам, которые не голосовали за него на предыдущих выборах. Волонтёр АТО Марина Лобок вообще цинично выразила сожаление из-за того, что борт с эвакуированными украинцами не был сбит. Коронавирус убил больше 2,1 тысячи человек, заразились почти 76 тысяч © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Депутат от «Европейской солидарности» и председатель львовской облгосадминистрации с 2014 по 2019 год Олег Синютка утверждал, что это Зеленский так мстит львовянам за патриотизм. «Почему людей из зоны опасности Китая отправляют именно в Львовскую область? Что это за шаг новой власти: признание области как наиболее организованного и подготовленного региона с ответственными специалистами или это банальная месть за патриотизм и проукраинскую позицию во время избирательных кампаний?» — задался вопросом депутат партии Порошенко.

«Внимание, репост! Есть информация из официальных источников (в облсовете передали), что самолет из Уханя уже вылетел. Где-то вечером должен быть в Львове. Потом всех больных штампом коронавируса должны поместить в Винниковский госпиталь. Синютка говорил, что это реванш за выборы. И идет сознательное уничтожение патриотов. Поэтому важно сегодня собраться возле Божьей матери на молебен за здоровую Галичину. Потом все идем к госпиталю. Возможно, даже перекроем улицы Любинская, Патона, Выговского, чтобы не допустить чуму 21 века», — говорилось в одном из распространяемых сообщений.

Параллельно рассылаются фейковые сообщения от имени медицинских институтов и Минздрава о том, что на Украине уже якобы есть заболевшие коронавирусом. Когда же стало ясно, что людей из Китая не везут во Львов, в местной больнице стали радостно петь гимн Украины, считая это своей победой. Коронавирус стал причиной массовых протестов во Львовской области © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В итоге эвакуированных украинцев решили доставить в санаторий Новые Санжары в Полтавской области, где тоже начался бунт. Там заранее объявились активисты «Правого сектора»*, которые вступили в стычки с полицией. Подчиненных Арсена Авакова они сравнивали при этом с «беркутовцами», которые, по их убеждению, «расстреливали протестующих на Майдане». Один из протестующих обвинил полицейских в том, что они растоптали флаг Украины.

«Давили флаги Украины, поскидывали, потоптали. Это ваши войска. Кинули флаг Украины, а это святое, перешли, перетоптали», — возмутился мужчина.

Один из протестующих с флагом Украины заявил, что они намерены штурмовать санаторий, если там разместят эвакуированных. Страшно предположить, что разъяренная толпа может сделать с несчастными людьми на карантине. Впору уже китайским властям рассмотреть вопрос об эвакуации эвакуированных украинцев назад.

В команде Зеленского, похоже, знали о готовящихся провокациях, поэтому и неоправданно долго тянули с эвакуацией сограждан из Уханя. В массе своей аккаунты и СМИ, сеющие панику, связаны с экс-президентом Петром Порошенко. Телеграм-канал «Тень на плетень» сообщает, что еще в воскресенье, 16 февраля, в офисе Петра Порошенко прошло совещание по вопросам раскачивания ситуации в регионах, на котором присутствовал узкий круг его приближенных: Парубий, Герасимов, Геращенко, Цеголко.

«Принят ряд решений: максимально использовать отчёт правительства 21 февраля как иллюстрацию несостоятельности Кабинета министров, а значит, и президента. Поработать над cозданием системных панических настроений по вопросу возвращения в Украину людей из Уханя. Воспользоваться любыми обострениями в зоне конфликта на Донбассе для срыва переговоров в нормандском формате. Максимальное использование шестой годовщины событий на Майдане для личного пиара Петра Порошенко. Закреплены кураторы за регионами: западной и центральной частью занимается Парубий; северные, южные, восточные регионы курирует Герасимов. Работа со СМИ — за Геращенко и Цеголко», — пишет «Тень на плетень». Тот же источник сообщает, что и в Полтавской области инициатором экстренного созыва областного совета, выступившего против размещения эвакуированных в их области, был Александр Беленький, председатель областного совета и активист партии Порошенко.

Пресс-секретарь Порошенко, Святослав Цеголко, подогревает ситуацию, утверждая, что власть Зеленского якобы специально назначила дату возвращения на 20 февраля, годовщину событий на Майдане, что говорит о том, что они предают идеалы Майдана. Манчук: Коронавирус показал подлинную цену лицемерному патриотизму © А. Манчук

Украинский журналист Вадим Денисенко в публикации в «Деловой столице», одном из СМИ экс-президента, отмечает, что протесты в Новых Санжарах станут для новой власти «новой Врадиевкой», даже если ситуацию удастся погасить. «После Врадиевки на Банковой тоже все считали, что если ситуация погашена, то ее и нет», — пишет Денисенко. Он проводит параллели с протестами в пгт Врадиевка Николаевской области летом 2013 года, накануне Евромайдана. Протесты были вызваны тем, что местная милиция покрывала своих сотрудников, совершивших групповое изнасилование. Обоснованные протесты местных жителей быстро подхватили и раздули радикальные националисты из «Свободы» и будущие лидеры Майдана, используя их для делегитимизации власти президента Виктора Януковича. Врадиевка стала как бы прощупыванием почвы и репетицией Майдана.

Из нынешней же ситуации политическую выгоду извлекут две политических фигуры — глава МВД Арсен Аваков, лично поехавший разбираться с ситуацией, и Петр Порошенко, показавший своим сторонникам, что его еще рано списывать со счетов.

Оба они способны в кратчайшие сроки мобилизовать своих радикальных националистов. Обе эти политические фигуры ни в грош не ставят команду Зеленского, ощущая ее слабость. Обоим нет никакого дела до эвакуированных украинцев и имиджа самой страны на международной арене. Эвакуация из Уханя — лишь предлог, «высосанный из пальца». Триггером таких протестов и выяснения отношений между Порошенко и Аваковым мог бы стать любой инцидент. И надо полагать — это лишь разминка и вскоре появятся и другие поводы, вероятно, не менее иррациональные и позорные.

Тем не менее, данная ситуация продемонстрировала, что многих украинцев легко подбить хоть на массовое сожжение ведьм, если это будет выгодно определенным политическим фигурам в борьбе за власть.

* Деятельность организации запрещена в РФ