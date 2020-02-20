История с эвакуацией из охваченного коронавирусом китайского города Ухань украинскими гражданами от 20 февраля закончилась тем, что их привезли на карантин в санаторий Новые Санжары. Однако не исключено, что непоправимый ущерб репутации страны будет наноситься и дальше

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк Никто не ждал

От объявления о планах эвакуации 4 февраля до прибытия рейса из Уханя на родину прошло 16 дней, хотя было обещано, что граждан заберут в течение недели. Власти страны долго искали самолет, который совершит рейс, и не могли определить место, где поместят на карантин своих граждан.

Наконец 18 февраля ночью специально переоборудованный самолет компании SkyUp вылетел из аэропорта Борисполь», чтобы забрать из Уханя украинцев. На борт воздушного судна приняли 45 граждан Украины и 27 иностранцев по просьбе других государств.

По словам медиков и чиновников, во время эвакуации были приняты беспрецедентные меры безопасности. В частности на борт лайнера не пустили трех украинцев и одну пассажирку из-за плохого самочувствия.

Самолет должен был приземлиться 20 февраля в Борисполе в 8:05 по местному времени, однако неожиданно борт начал наматывать круги над Днепропетровской, а затем — над Харьковской областью.

После этого он все же направился в сторону «Борисполя», но приземлился в аэропорту лишь для дозаправки, поскольку в последний момент было принято решение прибыть именно в Харьков, чему сначала помешал сильный туман.

После приземления борт разместили на отдельной изолированной стоянке, а все необходимые формальности выполнили прямо у трапа самолета. Оттуда их должны были увезти на 14-дневный карантин в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области, в 2,5 часах езды от Харькова.

Коронамайдан

Тем временем новость о приезде соотечественников вызвала настоящую истерию в регионах, которая произошла не то от искреннего страха, то от ненависти, либо намеренного вмешательства неких сил.

Во Львове возмущенные патриоты блокировали госпиталь, куда, по слухам, должны были привезти их соотечественников, и даже жгли покрышки как во время Евромайдана. Жители Тернопольщины всю ночь пели под дождем псалмы и молебны к Богородице, требуя не допустить в местный санаторий эвакуированных.

Депутаты Верховной Рады стали открыто хвастаться тем, что эвакуированных людей не привезли в больницу на территории их округов, а сотрудники одного из госпиталей Львовской области на радостях, что к ним не приедут украинцы из Китая, спели гимн Украины.

Однако наибольшие протесты возникли в самих Новых Санжарах. Между местными и правоохранителями время от времени возникают схватки. Жители Новых Санжар даже перекрыли мост через реку Ворсклу, чтобы автобусы с украинцами не попали в медицинское учреждение.

В свою очередь, к населенному пункту стянуты дополнительные силы правоохранителей. В МВД подчеркнули, что будут реагировать на возможные правонарушения согласно закону.

«Пойдут пешком»

Несмотря на то, что автобус с эвакуированными людьми должен был прибыть на место еще к 17:00 по местному времени, этого не произошло.

Как сообщало издание Страна.UA со ссылкой на источники МВД, автоколонна, прекратила движение, поскольку рассматривается вариант с перенаправлением людей в другой город. По слухам, этим городом может стать Кривой Рог — родина президента Владимира Зеленского, который, по мнению Telegram-канала «Политика страны», хочет таким образом показать пример своим соотечественникам.

Подлил масла в огонь и губернатор Полтавской области Олег Синегубов, который заявил, что если автобусы не смогут добраться до санатория, то власти региона предложат людям добираться до лечебного учреждения пешком.

Миглазов рассказал, почему украинцы встретили в штыки эвакуированных из КНР соотечественников © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук. При этом отмечалось, что полиция очистила проезд к дороге, заблокированном местными жителями.

Тем не менее, совсем обойтись без потасовок все же не удалось: протестующие бросали камни в полицию, одна женщина кричала, что этот санаторий сгорит ночью, а мужчина на «Ниве» даже пытался прорвать кордон.

Около 19:20 по местному времени автобусы все же прибыль на место. Пассажиры автобусов были перепуганы, а у некоторых транспортных средств были даже разбиты стекла.

«Они едут вдоль рядов Нацгвардии под крики местных жителей. Интересно, что по этому поводу думают эвакуированные из Китая украинцы? Чувствуют ли они себя как дома? В безопасности?», — задаются вопросом журналисты издания «Страна.UA»

«Вы все прокажённые вирусом ущербности».

Все эти известия не могли не вызвать большой резонанс среди журналистов, блогеров и экспертов, которые вне зависимости от своих политических взглядов выступили с резкой критикой происходящего.

Журналист Юрий Бутусов написал о совести и уважении простых граждан, порекомендовав изолировать от общества надо каждого, кто выступает против приема украинцев, даже если их соотечественники были бы заражены бубонной чумой.

«Какие ж вы все ущербные. Прокаженные и заразные здесь не они — прокаженные вирусом ущербности все вы. На фоне всего этого позора и мракобесия персональная позиция становится важным маркером. В этой ситуации», — негодует бизнесмен Алексей Давыденко.

«Санаторий сгорит ночью». Полиция жестко расчистила дорогу для эвакуированных из Китая © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Журналист Василий Апасов возложил всю ответственность за провальную операцию по эвакуации на исполнительную власть.

«Это фиаско, Минздрав — Уханьдите в отставку!!! Вы пропустили все разумные сроки, когда эвакуация наших граждан была бы действительно оперативной. Вы несколько раз эвакуацию сдвигали, а потом не могли объяснить, куда всех везти», — написал он в Facebook.

Апасов добавил, что власть даже не смогла смягчить удар, проведя эвакуацию тихо, без брифингов в Борисполе и без акций протестов в регионах.

Однако самый неутешительный вывод для Украины сделал публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.

По его мнению, у восставшего Донбасса теперь не будет никаких оснований возвращаться в состав страны: если она позволяет подобные вещи в отношении собственных граждан, то как быть жителям республик, которые уже перестают в сознании части украинского общества считаться «своими».