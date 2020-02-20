Эпопея с вывозом туристов из китайского Уханя, где бушует коронавирус, вызвала волну негодования и даже протестов внутри Украины. Вся палитра реакции на происходящее – на страницах в соцсетях экспертов и журналистов

Писатель Ян Валетов порассуждал об украинском обществе и коллективной ответственности.

«Долго думал, как бы сформулировать… Вчерашние факельные кордоны против соотечественников, эвакуированных из Уханя, слишком много говорят об украинском обществе. Больше, чем я хотел бы знать. Я не верю в коллективный разум, потому что не раз видел, как выглядит коллективное бессознательное. Но одно дело, когда люди заряжают воду у Чумака и смотрят в глаза Кашпировскому, и совершенно другое, когда не прививают своих детей и лечат рак молитвами.

Глупость и необразованность — обычное явление. Куда как более ожидаемое, чем 99 нобелевских лауреатов на сотню населения.

Вчера мы заглянули в средневековье. Правда, одним глазком. Пока ни одного "зараженного" не сожгли. Но, поверьте, до этого не так далеко. Люди, которые верят в сглаз и не знают, что такое вирус, могут многое.

Почему-то подумалось, что сюжет любого фильма об эпидемии в украинских реалиях мог выглядеть иначе. Горстка больных, дрожа от ужаса, прячется с заброшенном санатории, а вокруг бродят местные с вилами, факелами и двустволками, не пуская к больным врачей и отстреливая тех, кто внутри периметра, не разбираясь, больны они или выздоровели.

Дорогие соотечественники. В 1919 году обыкновенный грипп с романтическим названием "испанка" унес больше жизней, чем Великая война. Когда случается пандемия, никто не остается в стороне.

Каждый год в Украине от обычного гриппа и его осложнений умирают тысячи граждан. Слава Богу, вы еще не додумались пользоваться факелами в этих случаях. У нас полно людей с открытой формой туберкулеза, сифилис вполне обыденное заболевание, гепатит на каждом шагу. Поинтересуйтесь статистикой по ВИЧ, но желательно не на ночь. Мы не приучены соблюдать обычную гигиену, отрицаем прививки, лечимся гомеопатией и ходим к жулью за исцелением. Мы всерьез полагаем, что молитва эффективнее антибиотика. Не все. Но таких много. Хорошо бы обратить ваши страхи на случаи завшивленности или на половую разборчивость и элементарные навыки мытья рук после дефекации. Но это тщетные надежды. Мне вчера было стыдно. У меня всё».

Политолог Михаил Павлив также определил диагноз для тех, кто живет на его родине: «Нездоровая во всех смыслах тема, но… Ситуация с уханьскими эвакуантами в очередной раз продемонстрировала всем нам, что наши западэнские соседи по коммуналке любят себя в Украине, а не Украину в себе».

Бизнесмен Алексей Давыденко возмущен тем, как в сложной ситуации ведет себя власть, на которую общество возложило ответственность.

«Украинцы из Уханя. Власть превратила эвакуацию здоровых украинцев в вывоз ядерных отходов.

Читаю. Мэр Львова Садовой звонил министру МОЗ — переживает, куда именно везут людей из Уханя. Успокаивает львовян, что пока предмета для паники нет — типа, может и не во Львов.

Слышу. Депутаты ВР массово протестуют, чтобы украинцев из Уханя не размешали в больницах на территории их округов. Хвастаются прям, что смогли уберечь жителей от приезда украинцев.

Знаю. Что многие высшие чиновники настойчиво делают все, чтобы эвакуированных людей не везли в санатории Конча-Заспы и Пущи-Водицы, где живут они сами, их родственники и друзья.

Какие ж вы все ущербные. Прокаженные и заразные здесь не они — прокаженные вирусом ущербности все вы. На фоне всего этого позора и мракобесия персональная позиция становится важным маркером. В этой ситуации.

Если бы я был мэром/губернатором, я бы вышел только с одним единственным заявлением. Я открыто приглашаю разместить украинцев из Уханя в больнице нашего города. Мы готовы радушно принять наших украинцев у себя в городе, взять на себя всю организацию безопасности их нахождения на время карантина. Мы будем рады помощи всех кто не бросает украинцев в любой ситуации. Я и вся моя семья добровольно будет помогать в течение всего времени их пребывания у нас на карантине и призываем жителей нашего города нас поддержать и показать пример адекватности и здравости всей Украине. И плевать на рейтинг.

Если бы люди выбравшие меня — живущие рядом со мной этого бы не поняли, то это позор представлять такую биомассу. Лучше тогда сделать по совести и уйти.

Пусть клоунами правят клоуны. Но, ***, ни у одного мэра из тысяч по стране не оказалось яиц, чтобы так сделать — все сидят по норам как крысы и надеются, что к ним украинцев не привезут».

Блогер Ирина Медушевская также возмущена реакцией на происходящее простого народа, того, который стоял гордо на Майдане, а сегодня жжет шины, чтобы защититься от туристов из Китая.

«Шины, это моя боль. Их жгли на Майдане, чтобы защититься от пули снайпера в черном дыму. Но сейчас? Тащить шины для блокады наших украинцев, вывезенных из Китая? Блокировать больницы? Так всё опошлить и обнулить? Этот нарiд выбрал Шестого президентом Украины. И оборзел. Решил, что ему теперь всё можно. Не всё! Вы же люди? Или уже нет. Как больно осознавать, что ты живешь с этим нарiдом в одном временном отрезке. Понять? Не могу. Простить? А смысл? Вы решили, что теперь вам можно всё? Ошибаетесь. Сильно». Без дислокации нет эвакуации. Почему Украина затягивает возврат сограждан из охваченного коронавирусом Уханя © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Журналист Юрий Бутусов написал о совести и уважении простых граждан.

«Граждане Украины, которые прибывают из Уханя, должны быть приняты и будут приняты в любом городе Украины, чем бы они ни были больны — коронавирус, лихорадка Эбола или бубонная чума, потому что они украинцы и наши соотечественники. Дело государства и общества — принять всех и оказать помощь тем, кому это необходимо. На мой взгляд, изолировать от общества надо каждого, кто выступает против приема украинцев. Изолировать как минимум от уважения, потому что от совести они себя изолировали сами. И это не дискуссионный вопрос вообще».

Журналист Василий Апасов возложил всю ответственность за провальную операцию по эвакуации на исполнительную власть.

«Это фиаско, Минздрав — Уханьдите в отставку!!!

— Вы пропустили все разумные сроки, когда эвакуация наших граждан была бы действительно оперативной.

— Вы несколько раз эвакуацию сдвигали, а потом не могли объяснить, куда всех везти. Сенатор Климов: Вывезя из Уханя граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении, Россия продемонстрировала моральное превосходство © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Но даже тут, когда вы все уже про…ли, если бы сделали этот процесс тихо, без брифингов в Борисполе, без идиотов в регионах, которые отказываются принимать украинцев в Украине, то было бы полбеды! Вы просто не соответствуете занимаемым должностям!»

Одесский блогер Роман Романов дал свое определение патриотизму.

«После вчерашних событий вокруг эвакуации наших сограждан из Китая я готов озвучить эталонное определение эталонного рагуля. Рагуль — подвид манкурта, преимущественно обитающего в западных областях Украины. Это существо, которое на день Соборности заматывается в национальный флаг, орет про "едЫнукраину" и устраивает символические живые цепи через Днепр, но когда на ареале его обитания возникает необходимость временно разместить его сограждан, рагуль напрочь забывает о своих же визгах про "едЫнукраину" и воплях о "едЫнойнации".