На фоне конфликтов, политических обвинений, выяснения отношений (как правило заочно) у России и Белоруссии есть несколько точек, которые показывают, насколько важным и экономически перспективным является сложение сил, опыта и финансов двух государств. И более того - перспективным. Прежде всего это - знаменитый Белорусский автозавод - БелАЗ

В сентябре 2013 года Белорусский автомобильный завод наконец добился своей цели завоевать мировое лидерство: показали самый большой на планете самосвал БелАЗ-75710, грузоподъёмностью 450 тонн. Дело в том, что жившие в СССР помнят, что наши БелАЗы были самыми большими в стране, но не в мире. Одновременно с заводом в Жолдино, свою продукцию выпустил канадский завод Terex, который еще в 1979 произвел гиганта Terex 33-19 Titan, грузоподъемностью 350 тонн. Сегодня белорусы обошли эту машину. Три гиганта собраны на этот момент и все они будут работать в России.

Корпорация монстров

Это настоящее произведение машиностроительного искусства. Титан впечатляет даже на фотографии. Самый большой карьерный самосвал в мире наконец-то, после многолетних ралли с иностранными производителями Caterpillar, Liebherr, Terex, Komatsu, Hitachi, произведен на территории бывшего СССР, там, где и предполагалось делать рекордсменов — на БелАЗе. В это трудно поверить, если проследить судьбу советских промышленных гигантов, доставшихся разным республикам. Лукашенко за кулисами и на сцене. Чему верить, а на что не обращать внимания © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

В Советском Союзе рекорды в машиностроении были настолько будничными, что рядовые соотечественники их даже перестали замечать. Тем смешнее выглядят сегодня те, кто не замолкая бубнит про «отсталый совок». И тем важнее достижение белорусских машиностроителей, которым удалось за тридцать лет странного дрейфа постсоветских стран в неизвестном направлении не растерять, но приумножить наследство великой Родины. Безусловно, без поддержки России это все было бы невозможно. В феврале 2020 года БелАЗ отправил три 130-тонных самосвала серии БелАЗ-7513 для автопарка Кировского филиала АО «Апатит» в Хибинах. Соглашение на поставку было подписано в сентябре прошлого, 2019 года, посреди «ока урагана» белорусско-российского экономического конфликта, сопровождаемого целым океаном некомпетентных СМИ с фейковыми лжепророчествами о том, что Союзное государство неэффективно и что-то там не реализовало.

При этом ни один обозреватель, журналист, колумнист, анонимный автор телеграмм-канала даже не заметил этого события, его масштабов. Политические дрязги ведутся людьми с гуманитарным складом мышления. Скучные цифры им не по плечу.

А зря: в сентябре-декабре 2019-го в Хибины отправили из Жолдино 16 карьерных самосвалов. Шесть 180-тонников БелАЗ-75180, которые раньше не применялись, и десять 130-тонников БелАЗ-75131. Всего же в рамках соглашения в течение трех лет БЕЛАЗ должен поставить на горно-обогатительное предприятие в Хибины не менее 50 карьерных самосвалов. Отправленные белорусами гиганты включают в себя роботизированные карьерные самосвалы БелАЗ-7513R. В Ньоркпахкском карьере Апатитов планируется создать уникальный цифровой рудник будущего, где карьерная техника Белорусского автозавода будет работать в беспилотном режиме! Разрабатывается альтернативное топливо. Этих сообщений вы никогда не встретите в крупных СМИ — они для них мелкотемье. «Белорусы не при чем». Баширов рассказал о нервном и непоследовательном Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Путь наверх

Несмотря на то, что в СССР на почтовых марках, в Букваре и плакатах изображался традиционный, самый массовый и многочисленный, серийный БелАЗ-540А, линейка супер-самосвалов завода была куда шире. На слуху предприятие было именно за большегрузные, сверхтяжелые самосвалы.

Упомянутый БелАЗ-540А современникам уже ни о чем не говорит, выпуск такой техники массового читателя не особо интересует. Куда больше внимания привлекают прожекты терраформирования Марса и электромобиля-кабриолета, запущенного в космос Илоном Маском с неизвестной целью. Последний считается чуть ли не Леонардо да Винчи нашего времени, а вот инженеры-разработчики советского гиганта, дающего рекорды, остаются во мраке неизвестности.

Единственный, кто напомнил людям о том, как красивы и величественны карьерные гиганты был режиссер Кэмерон в своем фильме «Аватар». На другой планете они смотрелись убедительно. Созданный художниками Hell Truck, который возит руду на планете Пандора не имеет реального, земного прототипа. Однако его рисовали с самых больших существующих монстров, так что фантастический самосвал чертовски напоминает БелАЗ-75710, который создатели блокбастера могли видеть. Вдвойне приятно, что самый большой самосвал планеты Земля делается у нас, а его производство — витрина сотрудничества между Россией и Белоруссией. Но будни — заурядны ежедневностью. И карьерные самосвалы не являются массовой продукцией. Спрос на них в мире невелик. В Апатитах БелАЗы работают десятилетиями, не требуя замены. Их собирают, как самолеты, не массово, а ремонтировать их дешевле, чем менять. «Белоруссия — не Украина». «Умеренный шантаж». Погребинский о будущих отношениях РФ и Минска © РИА Новости, Владимир Трефилов

Просто дух захватывает у нас, тех, кто видел величие промышленности СССР, давно отвык от отечественных рекордов, когда мы, старожилы, видим, как БелАЗ побил и пережил всех конкурентов — Euclid, Unit Rig, Bucyrus, DAC, WABCO даже знаменитый немецкий Kress. Большие, послевоенные гонки производителей карьерных самосвалов начались в начале 50-х во всем мире, в том числе в СССР. В Жолдино производство стартовало в 1958 году, когда туда перевели выпуск самого тяжелого на тот момент МАЗ-252 с Минского автозавода. Там его выпускали до 1965 года, после чего завод полностью перешёл на выпуск новых самосвалов БелАЗ-540А. Ну а первый советский супер-самосвал был построен в годы «золотой пятилетки», восьмой. Это был пик послевоенного промышленно-экономического развития Советского Союза.

Взгляд в будущее

Последние шесть лет на БелАЗе разрабатывают беспилотные самосвалы, рассказывает генеральный конструктор завода Александр Егоров. Сначала на предприятии создали дистанционно управляемый самосвал. Оператор управлял им с удаленного рабочего места, без ограничения дистанции. Но покупателя для такой системы управления пока не нашли. Создали еще более продвинутую модель, которая может повторять первый рейс, сделанный человеком, бесконечное количество раз. Таких машин построили три. Одна находится на территории завода, две сейчас работают в карьерах Сибирской угольной энергетической компании в Хакасии.

Беспилотные БелАЗы — реальность. Они уже прошли тестирование и работают, как роботы. Правда это пока что смелый взгляд в будущее. Стоимость самого большого в мире БелАЗ-75710 семь с половиной миллионов долларов, так что человек страхует эти машины. Однако скоро гигантские роботы появятся в Хибинах. Недавно БелАЗ выиграл тендер на поставку 50 карьерных самосвалов грузоподъемностью 136 и 180 тонн для двух новых карьеров, которые принадлежат российской группе компаний «ФосАгро». Специалисты вылетели в Апатиты, где обсуждаются вопросы первого комплекса, состоящего из трех карьерных самосвалов, экскаватора, погрузчика, бульдозера. Полностью безлюдная технология с управлением из штаба. Конец четвертого квартала 2020-го — первый квартал 2021-го года самосвалы должны начать работать. Лукашенко: Белоруссия покупает нефть в других странах, «чтобы каждый год не стоять на коленях» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

То, что не убивает делает сильнее. БелАЗ не испытывает технических сложностей с производством беспилотных машин. Но проблемы есть, хотя и другого плана. Разница в стоимости управляемой человеком и роботом машины превышает 15%. Беспилотники на 120 000 долларов дороже. Еще 2,5 млн. стоит установка автопилота на борту гиганта. Есть и консерватизм, не понимающий, зачем нужны беспилотные самосвалы, не передавят ли они рабочих, не лишат ли их работы. Впрочем, это дело будущего.

А пока, кроме России, завод выиграл тендер на поставку 77 машин в Индию. Это отдельный аттракцион: по железной дороге до Клайпеды, а дальше — морем. Индия — третья в мире по добыче угля, заказчик, компания-монополист Coal India. Потребности в нём в Индии растут из-за принятой правительством программы по наращиванию производства стали. Индусы выбирали из всех мировых производителей аналогичных машин. В этом помог ЕБРР совместно с «Белинвестбанком». Именно они профинансировали сделку стоимостью 200 млн долларов, в рамках программы содействия развитию торговли. Таким образом ЕБРР поставил рекорд в своей деятельности в Белоруссии.

С Россией, основным заказчиком белорусских гигантских самосвалов, общаться проще. Для расчетов используют не только живые деньги, но допускают и бартер. К примеру белорусская компания «Стройтрансгаз» получила на 50 лет фосфатное месторождение в Сирии, а расплачиваться будет БелАЗами.

Работают и с китайцами: в 2018-м подписали меморандум о стратегическом партнёрстве с Weichai Group, которая разработала для белорусских самосвалов китайские двигатели. Но магистральное направление все же Россия. Без нее сбыта не будет. В ноябре 2019-го с конвейера сошел 4-тысячный карьерный самосвал БелАЗ-7513 грузоподъёмностью 130 тонн. Юбилейная машина отправлена в Мурманскую область. Сегодня более 57% выпускаемой БЕЛАЗом продукции поставляется на российский рынок. В основном это Зауралье, Кузбасс, Курская магнитная аномалия, Сахалин, Якутия.

Для того, чтобы поставить точку в этом безусловно позитивном обзоре, мало простого перечисления цифр, контрактов и стран. Важно оттенить информацию тем, что в ней нет ни слова о тех проблемах, которые сегодня так омрачают белорусско-российские отношения. Важная деталь: пока враги Союзного государства каркают свои черные пророчества, сотрудничество БелАЗа с российскими компаниями успешно идет и похоже политические дрязги на него не влияют никак. Хороший пример истинно союзной интеграции, рожденной общей Родиной.