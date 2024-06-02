Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры
16:52 02.06.2024 (обновлено: 16:53 02.06.2024)
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
Российская армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру, подтвердили Военно-Морские Силы ВС Украины в воскресенье, 2 июня
"Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.", – сказано в опубликованном сообщении.
Отмечается, что корабли и катера ВВС Украины якобы не повреждены, а данные о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.
Какой именно порт поразили ВС РФ не сказано, однако днем сообщалось о взрывах в Одессе.
Накануне подполье сообщало, что в результате удара российской армии средний разведывательный корабль и катер "Голая пристань" в порту Одессы полностью уничтожены, есть погибшие и раненые среди военных.
До этого власти сообщали, что системы противовоздушной обороны неспособны защитить портовую инфраструктуру Одессы.
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