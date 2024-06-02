Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры - 02.06.2024 Украина.ру
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Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры
Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры - 02.06.2024 Украина.ру
Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры
Российская армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру, подтвердили Военно-Морские Силы ВС Украины в воскресенье, 2 июня
2024-06-02T16:52
2024-06-02T16:53
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ракетный удар
спецоперация
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Отмечается, что корабли и катера ВВС Украины якобы не повреждены, а данные о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется. Какой именно порт поразили ВС РФ не сказано, однако днем сообщалось о взрывах в Одессе. Накануне подполье сообщало, что в результате удара российской армии средний разведывательный корабль и катер "Голая пристань" в порту Одессы полностью уничтожены, есть погибшие и раненые среди военных. До этого власти сообщали, что системы противовоздушной обороны неспособны защитить портовую инфраструктуру Одессы.
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новости, украина, одесса, россия, сво, всу, ракетный удар, спецоперация
Новости, Украина, Одесса, Россия, СВО, ВСУ, ракетный удар, Спецоперация

Российские войска поразили украинский объект портовой инфраструктуры

16:52 02.06.2024 (обновлено: 16:53 02.06.2024)
 
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
- РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© AP / Odesa Regional Administration Press Office
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Российская армия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру, подтвердили Военно-Морские Силы ВС Украины в воскресенье, 2 июня
"Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.", – сказано в опубликованном сообщении.
Отмечается, что корабли и катера ВВС Украины якобы не повреждены, а данные о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.
Какой именно порт поразили ВС РФ не сказано, однако днем сообщалось о взрывах в Одессе.
Накануне подполье сообщало, что в результате удара российской армии средний разведывательный корабль и катер "Голая пристань" в порту Одессы полностью уничтожены, есть погибшие и раненые среди военных.
До этого власти сообщали, что системы противовоздушной обороны неспособны защитить портовую инфраструктуру Одессы.
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 05:20
Ключ к Одессе: волонтер о том, почему важно взять Харьков и добить "раненого зверя" в КрасногоровкеУ военнослужащих группировки "Север" есть только одно желание — разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков. А освободить Харьков — это значит получить ключ к Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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