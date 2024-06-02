https://ukraina.ru/20240602/1055437837.html

Украина начала наступление под Харьковом, остановка ДнепроГЭС. Главное на Украине на утро 2 июня

Украина начала наступление под Харьковом, остановка ДнепроГЭС. Главное на Украине на утро 2 июня - 02.06.2024 Украина.ру

Украина начала наступление под Харьковом, остановка ДнепроГЭС. Главное на Украине на утро 2 июня

Российские военкоры сообщили о начале украинского контрнаступления в Харьковской области. ДнепроГЭС остановила выработку электроэнергии

2024-06-02T09:39

2024-06-02T09:39

2024-06-02T09:39

эксклюзив

хроники

харьковская область

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/02/1055437715_0:88:633:444_1920x0_80_0_0_214ed828d1a5cef3940ca56b1c4c2511.jpg.webp

Вечером 1 июня ряд военкоров начал сообщать об интенсификации боевых действий в Харьковской области."Вообще складывается ощущение, что началось генеральное сражение этой войны. Ощущения сугубо личные, без всяких "инсайдов", - написал, в частности, военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" в 19:12.Практически одновременно другой российский военкор — Александр Коц — заявил о начале украинского контрнаступления на Слобожанщине."Началась украинская контрнаступательная операция. Собственно, можно констатировать первый её этап. Противник сейчас пытается подавить управление группировкой войск "Север". Разрешение на удары западной высокоточкой по приграничью получено и тут же началось реализовываться. ВСУ уже дважды атаковали Белгородчину "Хаймарсами". Причем каждый раз - две волны. Первая - осколочно фугасные реактивные снаряды. Вторая - кассетные. С расчётом на увеличение жертв в точке предполагаемого попадания. С последним пока не выходит, "железная" дивизия ПВО пока успешно сбивает "химари", даже запущенные пакетами. Значит, противник будет больше комбинировать - "Вампирами", "Ольхой", "Точками", беспилотниками…", - отметил Коц.По его словам, украинские военные будут пытаться продавливать, чтобы точечно бить по выявленным при помощи НАТО целям."Пункты управления, логистика, связь, ППД… Так же начиналось и прошлогоднее контрнаступление на Запорожье. Чем оно закончилось, мы все прекрасно помним. Разбить нам управление войсками Киеву тогда не удалось", - подытожил Коц.Его коллега — военкор Дмитрий Стешин — указал на разницу в этом и прошлом украинском контрнаступлении."Если "контрнаступ" лета-2023 можно считать "Курской битвой", то нынешняя попытка контрнаступа - "Вахта на Рейне", последний вскукарек германского орла. Есть мнение, что в ближайшие сутки ВСУ попробует продемонстрировать Западу, что Бандерштадту нужно помочь и корм будет в коня. Начали выбивать штабы и логистику в тыловых районах и приграничье, вдоль "санитарного коридора" на Харьковщине. Разведка фиксирует сосредоточение ВСУ в трех тыловых районах, чтобы создать локальный перевес на нескольких участках фронта и попробовать контратаковать. Хорошо, что все про это знают. Схема подготовки к "контрнаступу" похожа на прошлогоднюю в Запорожье и под Угледаром. Закончится так же, как "Вахта на Днепре Рейне". Фольксштурм не помог", - отметил он.При этом украинские источники до этого сообщали о большой интенсивности боевых действий под Харьковом и о больших потерях ВСУ."Наш источник сообщает, что ВСУ на харьковском направлении за этот месяц потеряло столько же техники и пехоты, как и в Бахмутовской мясорубке. Вроде, Запад передает вооружение постоянно, но при такой динамике войны, запасы вооружения постоянно израсходуются. Это по СМИ "тишина", а в сеть попадает только 2% от всего, что происходит на фронте. В день ВСУ на харьковском направлении может потерять до 50 штук разной техники (танки, САУ, гаубицы, пушки, бронемашины, БМП, РСЗО, пикапы, грузовики обеспечения, иной транспорт и т.д). Всё очень и очень сложно", - писал 1 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Одновременно с наступлением ВСУ усилили обстрелы Белгорода."Белгород по ударом. ПВО отражает атаку реактивных систем залпового огня противника", - писал в 05:12 2 июня военкор Коц в своём телеграм-канале.За минуту до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности. В 06:20 в своём телеграм-канале он написал об отбое ракетной опасности. Позже в утреннем обращении к жителям региона Гладков рассказал об итогах утренних обстрелов региона."По итогам утренних обстрелов органы местного самоуправления проводят подомовой обход. Есть разрушения, но мы уже, к сожалению, можем фиксировать значительные и незначительные. В данном случае, у нас, самое главное, нет пострадавших, погибших и раненых среди мирного населения. У нас нет серьёзных нарушений несущих конструкций жилых и нежилых помещений. Работу по восстановлению повреждений начинаем, как всегда, максимально быстро. С утра проведу заседание оперативного штаба и заседание правительства", - отметил Гладков.Ранее директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер заявил, что решение США разрешить Украине удары американским оружием по территории России касается не только Харьковской области.При этом, по информации издания Politico, президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории РФ американским оружием, но исключительно у границ Харьковской области.По мнению американских экспертов эти два сообщения позволяют предположить, что существует двусмысленность по поводу того, что США разрешили удары по целям на территории России. В свою очередь, это осложняет наступательные действия Украины. С другой стороны, Украина регулярно нарушает взятые на себя обязательства перед западными партнёрами. При этом, как не раз писали американские СМИ, эти нарушения случаются при сознательном попустительстве Запада.Тем временем на харьковском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия.Остановка ДнепроГЭСПосле удара по инфраструктурным объектам в ночь на субботу, 1 июня, Днепровская ГЭС находится в критическом состоянии, изучается возможность открытия безопасного движения транспорта, заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров в эфире телемарафона"Сейчас в критическом состоянии находится ДнепроГЭС. Речь не идёт даже о производстве электроэнергии. Сейчас полностью перекрыто движение с левого берега на правый, поэтому жители ограничены в трафике. Для объезда используются два моста, где налажена логистика в обе стороны. В выходные пока будем так", - отметил он.По словам Фёдорова, городские власти будут консультироваться со специалистами, "чтобы, если открывать движение ДнепроГЭС, то оно должно быть безопасным для того транспорта, для которого оно будет открыто"."Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем дать жителям четкий ответ относительно логистики через ДнепроГЭС в Запорожье", - сказал глава администрации.Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили ряд ТЭС, а также аэродром во Львовской области.

https://ukraina.ru/20240601/1055435451.html

https://ukraina.ru/20240601/1055431611.html

https://ukraina.ru/20240601/1055429277.html

харьковская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, харьковская область, россия, украина