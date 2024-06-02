Ключ к Одессе: волонтер о том, почему важно взять Харьков и добить "раненого зверя" в Красногоровке

У военнослужащих группировки "Север" есть только одно желание — разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков. А освободить Харьков — это значит получить ключ к Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков