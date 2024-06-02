В Одесской области совершена очередная диверсия на железной дороге – СМИ - 02.06.2024 Украина.ру
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В Одесской области совершена очередная диверсия на железной дороге – СМИ
В Одесской области совершена очередная диверсия на железной дороге – СМИ - 02.06.2024 Украина.ру
В Одесской области совершена очередная диверсия на железной дороге – СМИ
Неизвестные пытались помешать движению поезда в Одесской области, об очередной диверсии сообщила "Политика страны", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах
2024-06-02T12:46
2024-06-02T12:50
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Уточняется, что ЧП произошло еще 31 мая, когда утром работники проверяли готовность железнодорожного полотна. Уточняется, что Одесское управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело по статье "диверсия", однако нарушители не были установлены. Ранее в Николаевской области произошел очередной случай поджога релейного шкафа на железной дороге. Правонарушители разыскиваются. Позже неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д в Черкасской области.Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал, как российская армия будет освобождать Одессу.
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новости, одесская область, одесса, украина, диверсанты, сво, всу
Новости, Одесская область, Одесса, Украина, диверсанты, СВО, ВСУ

В Одесской области совершена очередная диверсия на железной дороге – СМИ

12:46 02.06.2024 (обновлено: 12:50 02.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Неизвестные пытались помешать движению поезда в Одесской области, об очередной диверсии сообщила "Политика страны", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах
Уточняется, что ЧП произошло еще 31 мая, когда утром работники проверяли готовность железнодорожного полотна.
"Сотрудниками железнодорожной станции Одесса - Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельс",– цитирует СМИ источник.
Уточняется, что Одесское управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело по статье "диверсия", однако нарушители не были установлены.
Ранее в Николаевской области произошел очередной случай поджога релейного шкафа на железной дороге. Правонарушители разыскиваются. Позже неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д в Черкасской области.
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал, как российская армия будет освобождать Одессу.
Боевая работа САУ Малка артиллерийских подразделений ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 05:20
Ключ к Одессе: волонтер о том, почему важно взять Харьков и добить "раненого зверя" в КрасногоровкеУ военнослужащих группировки "Север" есть только одно желание — разгромить группировку ВСУ и освободить древний русский город Харьков. А освободить Харьков — это значит получить ключ к Одессе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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