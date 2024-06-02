В Одесской области совершена очередная диверсия на железной дороге – СМИ
12:46 02.06.2024 (обновлено: 12:50 02.06.2024)
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Неизвестные пытались помешать движению поезда в Одесской области, об очередной диверсии сообщила "Политика страны", ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах
Уточняется, что ЧП произошло еще 31 мая, когда утром работники проверяли готовность железнодорожного полотна.
"Сотрудниками железнодорожной станции Одесса - Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельс",– цитирует СМИ источник.
Уточняется, что Одесское управление Службы безопасности Украины открыло уголовное дело по статье "диверсия", однако нарушители не были установлены.
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