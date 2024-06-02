Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза
13:42 02.06.2024 (обновлено: 13:46 02.06.2024)
Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться
Чтобы соответствовать общим российским показателям Донбасс и Новороссия должны развиваться в два-три раза интенсивнее других регионов страны, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником
Стороны обсудили реализацию программы развития региона с учётом национальных целей страны. Хуснуллин напомнил, что к 2030 году уровень жизни в республике должен достигнуть среднероссийских показателей.
"Ключевое, чтобы к 2030 году уровень жизни в республике достиг среднероссийских показателей. Но мы понимаем, что в это время будут активно развиваться все регионы страны, а значит – Донбасс и Новороссия должны делать это быстрее в 2-3 раза, чтобы соответствовать показателям", – сказано в телеграм-канале вице-премьера.
Среди приоритетных задач Хуснуллин назвал мероприятия по содействию развития потенциала производителей ЛНР, чему способствует созданная в регионе свободная экономическая зона.
"Там уже порядка 150 участников и буквально на этой неделе Фонд развития территорий внёс ещё 10 предприятий из ЛНР", – дополнил политик.
В воскресенье Марат Хуснуллин прибыл в Луганскую народную республику. В рамках рабочей поездки он с представителями власти осмотрели ряд объектов в Луганске и Северодонецкой агломерации и пришел к выводу, что команда главы ЛНР работает эффективно.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал навести порядок в Донбассе.
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