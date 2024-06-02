https://ukraina.ru/20240602/1055440253.html

Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза

Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза - 02.06.2024 Украина.ру

Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза

Чтобы соответствовать общим российским показателям Донбасс и Новороссия должны развиваться в два-три раза интенсивнее других регионов страны, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником

2024-06-02T13:42

2024-06-02T13:42

2024-06-02T13:46

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Стороны обсудили реализацию программы развития региона с учётом национальных целей страны. Хуснуллин напомнил, что к 2030 году уровень жизни в республике должен достигнуть среднероссийских показателей. Среди приоритетных задач Хуснуллин назвал мероприятия по содействию развития потенциала производителей ЛНР, чему способствует созданная в регионе свободная экономическая зона. В воскресенье Марат Хуснуллин прибыл в Луганскую народную республику. В рамках рабочей поездки он с представителями власти осмотрели ряд объектов в Луганске и Северодонецкой агломерации и пришел к выводу, что команда главы ЛНР работает эффективно.Ранее президент России Владимир Путин пообещал навести порядок в Донбассе.

https://ukraina.ru/20240316/1053809430.html

луганская народная республика

россия

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новости, луганская народная республика, россия, донбасс, марат хуснуллин, леонид пасечник, владимир путин, новые регионы, сво, интеграция