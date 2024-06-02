Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза - 02.06.2024 Украина.ру
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Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза
Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза - 02.06.2024 Украина.ру
Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза
Чтобы соответствовать общим российским показателям Донбасс и Новороссия должны развиваться в два-три раза интенсивнее других регионов страны, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником
2024-06-02T13:42
2024-06-02T13:46
новости
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россия
донбасс
марат хуснуллин
леонид пасечник
владимир путин
новые регионы
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Стороны обсудили реализацию программы развития региона с учётом национальных целей страны. Хуснуллин напомнил, что к 2030 году уровень жизни в республике должен достигнуть среднероссийских показателей. Среди приоритетных задач Хуснуллин назвал мероприятия по содействию развития потенциала производителей ЛНР, чему способствует созданная в регионе свободная экономическая зона. В воскресенье Марат Хуснуллин прибыл в Луганскую народную республику. В рамках рабочей поездки он с представителями власти осмотрели ряд объектов в Луганске и Северодонецкой агломерации и пришел к выводу, что команда главы ЛНР работает эффективно.Ранее президент России Владимир Путин пообещал навести порядок в Донбассе.
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новости, луганская народная республика, россия, донбасс, марат хуснуллин, леонид пасечник, владимир путин, новые регионы, сво, интеграция
Новости, Луганская Народная Республика, Россия, Донбасс, Марат Хуснуллин, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Новые регионы, СВО, интеграция

Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза

13:42 02.06.2024 (обновлено: 13:46 02.06.2024)
 
Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться
Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться
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Чтобы соответствовать общим российским показателям Донбасс и Новороссия должны развиваться в два-три раза интенсивнее других регионов страны, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником
Стороны обсудили реализацию программы развития региона с учётом национальных целей страны. Хуснуллин напомнил, что к 2030 году уровень жизни в республике должен достигнуть среднероссийских показателей.
"Ключевое, чтобы к 2030 году уровень жизни в республике достиг среднероссийских показателей. Но мы понимаем, что в это время будут активно развиваться все регионы страны, а значит – Донбасс и Новороссия должны делать это быстрее в 2-3 раза, чтобы соответствовать показателям", – сказано в телеграм-канале вице-премьера.
Среди приоритетных задач Хуснуллин назвал мероприятия по содействию развития потенциала производителей ЛНР, чему способствует созданная в регионе свободная экономическая зона.
"Там уже порядка 150 участников и буквально на этой неделе Фонд развития территорий внёс ещё 10 предприятий из ЛНР", – дополнил политик.
В воскресенье Марат Хуснуллин прибыл в Луганскую народную республику. В рамках рабочей поездки он с представителями власти осмотрели ряд объектов в Луганске и Северодонецкой агломерации и пришел к выводу, что команда главы ЛНР работает эффективно.
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НовостиЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассМарат ХуснуллинЛеонид ПасечникВладимир ПутинНовые регионыСВОинтеграция
 
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