https://ukraina.ru/20240602/1055440798.html

Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук

Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук - 02.06.2024 Украина.ру

Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук

Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал об операции "Багратион" в 1944 году, которая может служить... Украина.ру, 02.06.2024

2024-06-02T14:26

2024-06-02T14:26

2024-06-02T14:26

видео

харьков

александр полищук

киев

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донбасс

сво

спецоперация

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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал об операции "Багратион" в 1944 году, которая может служить образцом плана на харьковском направлении сейчас, а также объяснил, смогут ли ВСУ пойти на массовый контрудар, как немцы в Великую Отечественную под Харьковом: 00:28 - Исторический образец военного плана по растягиванию резервов; 07:54 - Почему не случилось стремительного обрушения фронта в Донбассе? 14:14 - Отважатся ли ВСУ на массированный контрудар как гитлеровская Германия делала это под Харьковом? 21:29 - Какие условия необходимо создавать для противника на фронте? 26:11 - Какая опасность сохраняется для российской армии? 31:23 - Как правильно распорядиться преимуществом личного состава ?

харьков

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