Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук - 02.06.2024 Украина.ру
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Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук
Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук - 02.06.2024 Украина.ру
Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук
Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал об операции "Багратион" в 1944 году, которая может служить... Украина.ру, 02.06.2024
2024-06-02T14:26
2024-06-02T14:26
видео
харьков
александр полищук
киев
чернигов
вооруженные силы украины
украина.ру
донбасс
сво
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал об операции "Багратион" в 1944 году, которая может служить образцом плана на харьковском направлении сейчас, а также объяснил, смогут ли ВСУ пойти на массовый контрудар, как немцы в Великую Отечественную под Харьковом: 00:28 - Исторический образец военного плана по растягиванию резервов; 07:54 - Почему не случилось стремительного обрушения фронта в Донбассе? 14:14 - Отважатся ли ВСУ на массированный контрудар как гитлеровская Германия делала это под Харьковом? 21:29 - Какие условия необходимо создавать для противника на фронте? 26:11 - Какая опасность сохраняется для российской армии? 31:23 - Как правильно распорядиться преимуществом личного состава ?
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видео, харьков, александр полищук, киев, чернигов, вооруженные силы украины, украина.ру, донбасс, сво, спецоперация, вс рф, видео
Видео, Харьков, Александр Полищук, Киев, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Донбасс, СВО, Спецоперация, ВС РФ

Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук

14:26 02.06.2024
 
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Военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в эфире Украина.ру рассказал об операции "Багратион" в 1944 году, которая может служить образцом плана на харьковском направлении сейчас, а также объяснил, смогут ли ВСУ пойти на массовый контрудар, как немцы в Великую Отечественную под Харьковом:
00:28 - Исторический образец военного плана по растягиванию резервов;
07:54 - Почему не случилось стремительного обрушения фронта в Донбассе?
14:14 - Отважатся ли ВСУ на массированный контрудар как гитлеровская Германия делала это под Харьковом?
21:29 - Какие условия необходимо создавать для противника на фронте?
26:11 - Какая опасность сохраняется для российской армии?
31:23 - Как правильно распорядиться преимуществом личного состава ?
 
ВидеоХарьковАлександр ПолищукКиевЧерниговВооруженные силы УкраиныУкраина.руДонбассСВОСпецоперацияВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
14:26Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук
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