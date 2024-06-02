Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине - 02.06.2024 Украина.ру
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Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине - 02.06.2024 Украина.ру
Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
Бразилия не имеет право диктовать руководству Украины, как вести мирные переговоры по урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Сингапуре 2 июня
2024-06-02T11:23
2024-06-02T11:31
новости
бразилия
украина
владимир зеленский
сво
переговоры
"формула мира"
россия
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Комментируя отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва принять участие в так называемом "мирном саммите" по Украине, проведение которого запланировано в Швейцарии 15-16 июня, а также призыв приобщить российскую сторону к переговорам, Зеленский указал, что страны не осознают, что Киев – жертва. "При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой до конца не ориентируется в том, что принесла Россия своей войной в Украину. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", – сказал он. Вместе с тем, он подчеркнул, что только Киев будет решать на каких условиях будут завершены боевые действия.Бразильский лидер считает причиной военного конфликта то, что мировые лидеры долгое время не хотели вести прямой диалог. В конце мая президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпинь обсудили достижение мира на Украине. Обе стороны выступают за участие российской стороны в диалоге, от чего Киев решительно отказывается.
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новости, бразилия, украина, владимир зеленский, сво, переговоры, "формула мира", россия
Новости, Бразилия, Украина, Владимир Зеленский, СВО, переговоры, "формула мира", Россия

Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине

11:23 02.06.2024 (обновлено: 11:31 02.06.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Бразилия не имеет право диктовать руководству Украины, как вести мирные переговоры по урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Сингапуре 2 июня
Комментируя отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва принять участие в так называемом "мирном саммите" по Украине, проведение которого запланировано в Швейцарии 15-16 июня, а также призыв приобщить российскую сторону к переговорам, Зеленский указал, что страны не осознают, что Киев – жертва.

"При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой до конца не ориентируется в том, что принесла Россия своей войной в Украину. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", – сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что только Киев будет решать на каких условиях будут завершены боевые действия.
Бразильский лидер считает причиной военного конфликта то, что мировые лидеры долгое время не хотели вести прямой диалог. В конце мая президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпинь обсудили достижение мира на Украине. Обе стороны выступают за участие российской стороны в диалоге, от чего Киев решительно отказывается.
24 декабря 2023, 03:26
В Киеве мечтают взрывать заводы в КНР, где делают дроны для России. Украинские эксперты о ходе конфликтаУкраинские эксперты и политики обсуждают, каким образом пополнять ряды ВСУ живой силой в условиях, когда все больше украинцев начинают осознавать, что им незачем защищать государство, которое давно "оторвало людей от себя", а себя от людей.
 
НовостиБразилияУкраинаВладимир ЗеленскийСВОпереговоры"формула мира"Россия
 
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Заголовок открываемого материала
12:04WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев
11:23Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
11:02Зеленский подтвердил отказ КНР участвовать в "мирном саммите", отвергнув ее план урегулирования конфликта
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