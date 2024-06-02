https://ukraina.ru/20240602/1055438933.html
Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине - 02.06.2024 Украина.ру
Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
Бразилия не имеет право диктовать руководству Украины, как вести мирные переговоры по урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Сингапуре 2 июня
2024-06-02T11:23
2024-06-02T11:23
2024-06-02T11:31
новости
бразилия
украина
владимир зеленский
сво
переговоры
"формула мира"
россия
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Комментируя отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва принять участие в так называемом "мирном саммите" по Украине, проведение которого запланировано в Швейцарии 15-16 июня, а также призыв приобщить российскую сторону к переговорам, Зеленский указал, что страны не осознают, что Киев – жертва. "При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой до конца не ориентируется в том, что принесла Россия своей войной в Украину. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", – сказал он. Вместе с тем, он подчеркнул, что только Киев будет решать на каких условиях будут завершены боевые действия.Бразильский лидер считает причиной военного конфликта то, что мировые лидеры долгое время не хотели вести прямой диалог. В конце мая президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпинь обсудили достижение мира на Украине. Обе стороны выступают за участие российской стороны в диалоге, от чего Киев решительно отказывается.
https://ukraina.ru/20231224/1052360637.html
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новости, бразилия, украина, владимир зеленский, сво, переговоры, "формула мира", россия
Новости, Бразилия, Украина, Владимир Зеленский, СВО, переговоры, "формула мира", Россия
Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
11:23 02.06.2024 (обновлено: 11:31 02.06.2024)
Бразилия не имеет право диктовать руководству Украины, как вести мирные переговоры по урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Сингапуре 2 июня
Комментируя отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва принять участие в так называемом "мирном саммите" по Украине, проведение которого запланировано в Швейцарии 15-16 июня, а также призыв приобщить российскую сторону к переговорам, Зеленский указал, что страны не осознают, что Киев – жертва.
"При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой до конца не ориентируется в том, что принесла Россия своей войной в Украину. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", – сказал он.
Вместе с тем, он подчеркнул, что только Киев будет решать на каких условиях будут завершены боевые действия.
Бразильский лидер считает причиной военного конфликта то, что мировые лидеры долгое время не хотели вести прямой диалог. В конце мая президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпинь обсудили
достижение мира на Украине. Обе стороны выступают за участие российской стороны в диалоге, от чего Киев решительно отказывается.