https://ukraina.ru/20240602/1055438933.html

Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине

Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине - 02.06.2024 Украина.ру

Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине

Бразилия не имеет право диктовать руководству Украины, как вести мирные переговоры по урегулированию конфликта, заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Сингапуре 2 июня

2024-06-02T11:23

2024-06-02T11:23

2024-06-02T11:31

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бразилия

украина

владимир зеленский

сво

переговоры

"формула мира"

россия

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Комментируя отказ президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва принять участие в так называемом "мирном саммите" по Украине, проведение которого запланировано в Швейцарии 15-16 июня, а также призыв приобщить российскую сторону к переговорам, Зеленский указал, что страны не осознают, что Киев – жертва. "При всем уважении, ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо другой до конца не ориентируется в том, что принесла Россия своей войной в Украину. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", – сказал он. Вместе с тем, он подчеркнул, что только Киев будет решать на каких условиях будут завершены боевые действия.Бразильский лидер считает причиной военного конфликта то, что мировые лидеры долгое время не хотели вести прямой диалог. В конце мая президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпинь обсудили достижение мира на Украине. Обе стороны выступают за участие российской стороны в диалоге, от чего Киев решительно отказывается.

https://ukraina.ru/20231224/1052360637.html

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новости, бразилия, украина, владимир зеленский, сво, переговоры, "формула мира", россия