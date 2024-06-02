https://ukraina.ru/20240602/1055439068.html

WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев

WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев - 02.06.2024 Украина.ру

WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев

На фоне принятия нового закона об усилении мобилизации на Украине все острее стал проявляться факт недостаточной подготовки новобранцев. В некоторых учебных центрах не достает необходимого инвентаря, сообщили командиры украинской армии в интервью газете The Washington Post

2024-06-02T12:04

2024-06-02T12:04

2024-06-02T12:10

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спецоперация

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По их словам, базовая подготовка сегодня едва охватывает основы того, что новобранцы должны знать для того, чтобы вступить в бой. "Украинские командиры давно жаловались на слабую подготовку новобранцев в учебных центрах. Но в связи с переходом России в наступление постоянные жалобы являются напоминанием о том, что недавно принятый закон о мобилизации, направленный на расширение контингента мужчин является лишь одним шагом в решении кадровых проблем вооруженных сил", – говорится в публикации. Как рассказал журналистам замкомандира одного из батальонов ВСУ с позывным Шмидт, некоторые прибывшие на фронт новобранцы не знают, как разбирать и собирать оружие. На передовой они продолжают обучаться вместо того, чтобы оказывать сопротивление ВС РФ. “Мы просто тратим здесь много времени на базовую подготовку. Если, не дай Бог, произойдет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать”, – указал он. Уточняется, что тем, кто прежде проходил службу в украинском тылу и получил приказ отправляться на передовую, дается всего две недели на подготовку. Вместе с тем, учебных центрах не хватает необходимого инвентаря – его берегут для солдат на передовой. "Офицер, который провел более года, обучая новых солдат на одном из украинских объектов, сказал, что в учебных центрах мало боеприпасов советского калибра, потому что их берегут для войск на поле боя. Это означает, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами. Офицер сказал, что учебный центр получил всего 20 пуль на человека", – уточняет СМИ.Ранее политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации на Украине ситуацию на фронте.

https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html

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новости, украина, вооруженные силы украины, the washington post, сво, мобилизация, всу, спецоперация