WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев - 02.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240602/1055439068.html
WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев
WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев - 02.06.2024 Украина.ру
WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев
На фоне принятия нового закона об усилении мобилизации на Украине все острее стал проявляться факт недостаточной подготовки новобранцев. В некоторых учебных центрах не достает необходимого инвентаря, сообщили командиры украинской армии в интервью газете The Washington Post
2024-06-02T12:04
2024-06-02T12:10
новости
украина
вооруженные силы украины
the washington post
сво
мобилизация
всу
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/38/1034073826_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5ad9cf58038eaf49b5f035ba03dcfc0e.jpg
По их словам, базовая подготовка сегодня едва охватывает основы того, что новобранцы должны знать для того, чтобы вступить в бой. "Украинские командиры давно жаловались на слабую подготовку новобранцев в учебных центрах. Но в связи с переходом России в наступление постоянные жалобы являются напоминанием о том, что недавно принятый закон о мобилизации, направленный на расширение контингента мужчин является лишь одним шагом в решении кадровых проблем вооруженных сил", – говорится в публикации. Как рассказал журналистам замкомандира одного из батальонов ВСУ с позывным Шмидт, некоторые прибывшие на фронт новобранцы не знают, как разбирать и собирать оружие. На передовой они продолжают обучаться вместо того, чтобы оказывать сопротивление ВС РФ. “Мы просто тратим здесь много времени на базовую подготовку. Если, не дай Бог, произойдет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать”, – указал он. Уточняется, что тем, кто прежде проходил службу в украинском тылу и получил приказ отправляться на передовую, дается всего две недели на подготовку. Вместе с тем, учебных центрах не хватает необходимого инвентаря – его берегут для солдат на передовой. "Офицер, который провел более года, обучая новых солдат на одном из украинских объектов, сказал, что в учебных центрах мало боеприпасов советского калибра, потому что их берегут для войск на поле боя. Это означает, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами. Офицер сказал, что учебный центр получил всего 20 пуль на человека", – уточняет СМИ.Ранее политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации на Украине ситуацию на фронте.
https://ukraina.ru/20240519/1055151293.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103407/38/1034073826_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fac5c3ba184accbce5e15158b9c6fb0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, the washington post, сво, мобилизация, всу, спецоперация
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, The Washington Post, СВО, мобилизация, ВСУ, Спецоперация

WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев

12:04 02.06.2024 (обновлено: 12:10 02.06.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
На фоне принятия нового закона об усилении мобилизации на Украине все острее стал проявляться факт недостаточной подготовки новобранцев. В некоторых учебных центрах не достает необходимого инвентаря, сообщили командиры украинской армии в интервью газете The Washington Post
По их словам, базовая подготовка сегодня едва охватывает основы того, что новобранцы должны знать для того, чтобы вступить в бой.
"Украинские командиры давно жаловались на слабую подготовку новобранцев в учебных центрах. Но в связи с переходом России в наступление постоянные жалобы являются напоминанием о том, что недавно принятый закон о мобилизации, направленный на расширение контингента мужчин является лишь одним шагом в решении кадровых проблем вооруженных сил", – говорится в публикации.
Как рассказал журналистам замкомандира одного из батальонов ВСУ с позывным Шмидт, некоторые прибывшие на фронт новобранцы не знают, как разбирать и собирать оружие. На передовой они продолжают обучаться вместо того, чтобы оказывать сопротивление ВС РФ.

“Мы просто тратим здесь много времени на базовую подготовку. Если, не дай Бог, произойдет прорыв под Часов Яром, и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, их отправят туда просто умирать”, – указал он.

Уточняется, что тем, кто прежде проходил службу в украинском тылу и получил приказ отправляться на передовую, дается всего две недели на подготовку. Вместе с тем, учебных центрах не хватает необходимого инвентаря – его берегут для солдат на передовой.
"Офицер, который провел более года, обучая новых солдат на одном из украинских объектов, сказал, что в учебных центрах мало боеприпасов советского калибра, потому что их берегут для войск на поле боя. Это означает, что новобранцы получают мало опыта стрельбы боевыми патронами. Офицер сказал, что учебный центр получил всего 20 пуль на человека", – уточняет СМИ.
Ранее политолог рассказал, изменит ли новый закон о мобилизации на Украине ситуацию на фронте.
19 мая, 09:43
Герой, он же враг народа. Почему украинская молодежь бравирует уклонением от мобилизацииС 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации, по которому уклонистами считаются все мужчины от 18 до 60, которые не явились в военкомат.
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраиныThe Washington PostСВОмобилизацияВСУСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев
11:23Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
11:02Зеленский подтвердил отказ КНР участвовать в "мирном саммите", отвергнув ее план урегулирования конфликта
10:35При попытке избежать мобилизации 45 украинцев утонули в водах Тисы
10:28Западная Украина за минувшую неделю: Coca-Cola потеряла землю во Львове, а нацистка обрела счастье в суде
10:06В Белгородской области погиб сотрудник администрации, еще 6 человек пострадали в результате обстрела ВСУ
09:46Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ
09:39Украина начала наступление под Харьковом, остановка ДнепроГЭС. Главное на Украине на утро 2 июня
09:20Ряд стран пытаются сорвать швейцарский "саммит мира" – Зеленский
08:05Бур-Коморовский: достойный продолжатель шляхетских традиций
07:00Подберёзкин: Столтенберги и Макроны запугивают Россию, потому что испугались сами
06:45"До двух тысяч человек": эксперт предсказал, сколько еще продержатся ВСУ
06:30Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом
06:15"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом
06:10Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
06:06Так же, как в Ираке: юрист из Франции описал, что Зеленский сделал с законами на Украине
06:00Эксперт Скоробогатый ответил, куда заведет ВС РФ Волчанская операция
05:59Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ
05:50ВСУ затыкают дыры, потому что у Украины везде "горит". Шкурлатов о "голых" направлениях фронта
05:35Злой медведь готов на все: экс-депутат Европарламента о тех, кого Россия "держит в мохнатых лапах"
Лента новостейМолния