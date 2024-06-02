https://ukraina.ru/20240602/1055394495.html

Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом

Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру

Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом

В 2022 году, когда ВС РФ работали в Харьковской области, наступление велось малыми силами, что позволило противнику прорвать фронт. Работа над ошибками проведена, но полный разбор полетов предстоит сделать уже после СВО

2024-06-02T06:30

2024-06-02T06:30

2024-06-02T06:30

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Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай."В 2022 году у нас в Харьковской области людей было очень мало. Даже не хочу озвучивать цифры. Мы наступали малыми силами на превосходящего по численности противника, и в результате довели себя до состояния полной дистрофии с точки зрения личного состава, растянувшись тонкой полоской по всей линии фронта. Неприятель, накопив силы, воспользовался этим и в какой-то момент прорвал фронт. Потом, когда СВО закончится, а не сегодня, со всем этими ошибками будем разбираться", - заявил Бородай.Он отметил, что сейчас ситуация в Харьковской области другая: у ВС РФ достаточно сил и средств, чтобы планомерно продвигаться дальше.Более подробно с мнением Александра Бородая можно познакомиться в его интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое."Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.Его коллега Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.

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новости, россия, харьковская область, харьков, александр бородай, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, сво