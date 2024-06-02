Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240602/1055394495.html
Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом
Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом - 02.06.2024 Украина.ру
Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом
В 2022 году, когда ВС РФ работали в Харьковской области, наступление велось малыми силами, что позволило противнику прорвать фронт. Работа над ошибками проведена, но полный разбор полетов предстоит сделать уже после СВО
2024-06-02T06:30
2024-06-02T06:30
новости
россия
харьковская область
харьков
александр бородай
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052732566_0:0:3362:1892_1920x0_80_0_0_1bc332788978fb89030bc25f5650f5c8.jpg.webp
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай."В 2022 году у нас в Харьковской области людей было очень мало. Даже не хочу озвучивать цифры. Мы наступали малыми силами на превосходящего по численности противника, и в результате довели себя до состояния полной дистрофии с точки зрения личного состава, растянувшись тонкой полоской по всей линии фронта. Неприятель, накопив силы, воспользовался этим и в какой-то момент прорвал фронт. Потом, когда СВО закончится, а не сегодня, со всем этими ошибками будем разбираться", - заявил Бородай.Он отметил, что сейчас ситуация в Харьковской области другая: у ВС РФ достаточно сил и средств, чтобы планомерно продвигаться дальше.Более подробно с мнением Александра Бородая можно познакомиться в его интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое."Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.Его коллега Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.
https://ukraina.ru/20240530/1055385707.html
россия
харьковская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052732566_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c658c8fb1321fb44945d1578c0d47e35.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, харьков, александр бородай, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, сво
Новости, Россия, Харьковская область, Харьков, Александр Бородай, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, СВО

Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом

06:30 02.06.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В 2022 году, когда ВС РФ работали в Харьковской области, наступление велось малыми силами, что позволило противнику прорвать фронт. Работа над ошибками проведена, но полный разбор полетов предстоит сделать уже после СВО
Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал депутат Государственной Думы РФ, первый премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай.
"В 2022 году у нас в Харьковской области людей было очень мало. Даже не хочу озвучивать цифры. Мы наступали малыми силами на превосходящего по численности противника, и в результате довели себя до состояния полной дистрофии с точки зрения личного состава, растянувшись тонкой полоской по всей линии фронта. Неприятель, накопив силы, воспользовался этим и в какой-то момент прорвал фронт. Потом, когда СВО закончится, а не сегодня, со всем этими ошибками будем разбираться", - заявил Бородай.
Он отметил, что сейчас ситуация в Харьковской области другая: у ВС РФ достаточно сил и средств, чтобы планомерно продвигаться дальше.
Более подробно с мнением Александра Бородая можно познакомиться в его интервью Каждую неделю ВСУ теряют столько дезертиров, что их хватило бы на полноценную бригаду.
С 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.
Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.
По последней информации, опубликованнойЛисицыным, в настоящее время ВС РФ продавливают оборону противника в Старомайорске, ведут бои бои в Красногоровке и Парасковиевке, а также рассекают украинскую группировку между Андреевкой и Мясожоровкой после взятия села Берестовое.
"Продолжаются тяжелые бои в центральной части Волчанска и на подступах к Липцам. Большой проблемой для российских войск на этом направлении становятся украинские дроны", - добавил военкор Семен Пегов.
Его коллега Евгений Лисицын отметил, что российские силы закрепились на южной и восточной окраинах микрорайона Новый в Часовом Яру и штурмуют позиции ВСУ в микрорайоне Канал.
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
30 мая, 14:26
Толстой рассказал, как Россия наводит порядок на Украине Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой 30 мая в рамках форума "Какая победа нам нужна?", приуроченного к 10-летнему юбилею издания Украина.ру, порассуждал об отношениях России и Украины
 
НовостиРоссияХарьковская областьХарьковАлександр БородайВооруженные силы УкраиныУкраина.руВС РФСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Подберёзкин: Столтенберги и Макроны запугивают Россию, потому что испугались сами
06:45"До двух тысяч человек": эксперт предсказал, сколько еще продержатся ВСУ
06:30Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом
06:15"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом
06:10Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
06:06Так же, как в Ираке: юрист из Франции описал, что Зеленский сделал с законами на Украине
06:00Эксперт Скоробогатый ответил, куда заведет ВС РФ Волчанская операция
05:59Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ
05:50ВСУ затыкают дыры, потому что у Украины везде "горит". Шкурлатов о "голых" направлениях фронта
05:35Злой медведь готов на все: экс-депутат Европарламента о тех, кого Россия "держит в мохнатых лапах"
05:30Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра
05:15Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом
05:13Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики
05:10Экс-депутат Европарламента рассказал о реверансе Британии в сторону США
05:10Экс-депутат Европарламента: Прибалтика доведет НАТО и мир до катастрофы, если не замолчит
05:00Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова
04:45Подберёзкин ответил, какая цель у ВС РФ под Харьковом
04:44По одной бригаде в день: военный эксперт пророчит крах ВСУ в ближайшие недели
04:40Экс-депутат Европарламента: Конференция в Швейцарии — это бессмысленная встреча неизвестных людей
04:33Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом
Лента новостейМолния