https://ukraina.ru/20240602/1055442442.html
Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский
Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский - 02.06.2024 Украина.ру
Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский
Китайская сторона отказывается от контактов на высоком уровне с киевским режимом, пренебрегая не только участием в так называемом швейцарском "саммите мира" по Украине, но и другими встречами, заявил 2 июня Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на полях саммита "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре
2024-06-02T16:16
2024-06-02T16:16
2024-06-02T16:18
новости
владимир зеленский
китай
украина
си цзиньпин
переговоры
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спецоперация
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Зеленский считает, что Киеву и Пекину есть что обсудить в связи с чем и напрашивается на встречу с Си Цзиньпином. В частности, он хочет говорить о товарообороте, который до начала спецоперации у Украины и Китая был большим. "К сожалению, на сегодня контактов с Китаем мощных у нас нет из-за того, что этого не хочет китайская сторона", - констатировал Зеленский. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, были ли у Зеленского или его команды какие-либо встречи с представителями Китая в Сингапуре, он ответил отрицательно. В ходе той же встречи Зеленский объявил журналистам, что Китай выступает против мира на Украине, поскольку отказался от участия в швейцарской конференции. Нелегитимный также отверг предложения КНР по урегулированию конфликта.
https://ukraina.ru/20240528/1055323691.html
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новости, владимир зеленский, китай, украина, си цзиньпин, переговоры, сво, спецоперация
Новости, Владимир Зеленский, Китай, Украина, Си Цзиньпин, переговоры, СВО, Спецоперация
Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский
16:16 02.06.2024 (обновлено: 16:18 02.06.2024)
Китайская сторона отказывается от контактов на высоком уровне с киевским режимом, пренебрегая не только участием в так называемом швейцарском "саммите мира" по Украине, но и другими встречами, заявил 2 июня Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на полях саммита "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре
"Что касается нашей стороны – мы приглашали (Китай – Ред.) не только на саммит (мира - Ред). Мы много раз хотели встретиться на разных уровнях с представителями Китая. Я хотел встретиться с лидером (председателем КНР – Си Цзиньпином - Ред) . Я говорил с ним где-то год назад по телефону", – цитирует Зеленского информагентство "Интерфакс-Украина".
Зеленский считает, что Киеву и Пекину есть что обсудить в связи с чем и напрашивается на встречу с Си Цзиньпином. В частности, он хочет говорить о товарообороте, который до начала спецоперации у Украины и Китая был большим.
"К сожалению, на сегодня контактов с Китаем мощных у нас нет из-за того, что этого не хочет китайская сторона", - констатировал Зеленский.
Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, были ли у Зеленского или его команды какие-либо встречи с представителями Китая в Сингапуре, он ответил отрицательно.
В ходе той же встречи Зеленский объявил
журналистам, что Китай выступает против мира на Украине, поскольку отказался от участия в швейцарской конференции. Нелегитимный также отверг предложения КНР по урегулированию конфликта.