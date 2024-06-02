https://ukraina.ru/20240602/1055442442.html

Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский

Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский - 02.06.2024 Украина.ру

Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский

Китайская сторона отказывается от контактов на высоком уровне с киевским режимом, пренебрегая не только участием в так называемом швейцарском "саммите мира" по Украине, но и другими встречами, заявил 2 июня Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции на полях саммита "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре

2024-06-02T16:16

2024-06-02T16:16

2024-06-02T16:18

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владимир зеленский

китай

украина

си цзиньпин

переговоры

сво

спецоперация

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Зеленский считает, что Киеву и Пекину есть что обсудить в связи с чем и напрашивается на встречу с Си Цзиньпином. В частности, он хочет говорить о товарообороте, который до начала спецоперации у Украины и Китая был большим. "К сожалению, на сегодня контактов с Китаем мощных у нас нет из-за того, что этого не хочет китайская сторона", - констатировал Зеленский. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, были ли у Зеленского или его команды какие-либо встречи с представителями Китая в Сингапуре, он ответил отрицательно. В ходе той же встречи Зеленский объявил журналистам, что Китай выступает против мира на Украине, поскольку отказался от участия в швейцарской конференции. Нелегитимный также отверг предложения КНР по урегулированию конфликта.

https://ukraina.ru/20240528/1055323691.html

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новости, владимир зеленский, китай, украина, си цзиньпин, переговоры, сво, спецоперация