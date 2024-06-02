Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой - 02.06.2024 Украина.ру
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Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой
Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой - 02.06.2024 Украина.ру
Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой
В Донецкой народной республике под контроль российской армии перешел населенный пункт Уманское, сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье
2024-06-02T12:23
2024-06-02T12:28
новости
донецкая народная республика
авдеевка
россия
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Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили две механизированные бригады противника и одну бригаду теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка. За сутки были отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ у Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского в ДНР. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили более 360 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".Село Уманское располагается в 11 км от Авдеевки и 15 км от окраин Донецка. Ранее Минобороны сообщало о взятии села Андреевка в ДНР к югу от Артемовска.Военный эксперт объяснил журналистам Украина.ру, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс.
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новости, донецкая народная республика, авдеевка, россия, вооруженные силы украины, сво, наступление, вс рф, донбасс
Новости, Донецкая Народная Республика, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, наступление, ВС РФ, Донбасс

Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой

12:23 02.06.2024 (обновлено: 12:28 02.06.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов самоходных гаубиц Мста-С в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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В Донецкой народной республике под контроль российской армии перешел населенный пункт Уманское, сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой народной республики", – сказано в опубликованной сводке.
Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили две механизированные бригады противника и одну бригаду теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка.
За сутки были отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ у Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского в ДНР.
По данным ведомства, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили более 360 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".
Село Уманское располагается в 11 км от Авдеевки и 15 км от окраин Донецка. Ранее Минобороны сообщало о взятии села Андреевка в ДНР к югу от Артемовска.
Военный эксперт объяснил журналистам Украина.ру, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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