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Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой

Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой - 02.06.2024 Украина.ру

Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой

В Донецкой народной республике под контроль российской армии перешел населенный пункт Уманское, сообщили в Министерстве обороны России в воскресенье

2024-06-02T12:23

2024-06-02T12:23

2024-06-02T12:28

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Помимо этого, бойцы ВС РФ поразили две механизированные бригады противника и одну бригаду теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка. За сутки были отражены пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ у Новоалександровки, Соловьево, Сокола и Новопокровского в ДНР. По данным ведомства, потери ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки составили более 360 военнослужащих, два автомобиля, гаубица М777, гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30 и две противотанковые пушки МТ-12 "Рапира".Село Уманское располагается в 11 км от Авдеевки и 15 км от окраин Донецка. Ранее Минобороны сообщало о взятии села Андреевка в ДНР к югу от Артемовска.Военный эксперт объяснил журналистам Украина.ру, как ВС РФ без "мясных штурмов" смогут освободить Харьковскую область и Донбасс.

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новости, донецкая народная республика, авдеевка, россия, вооруженные силы украины, сво, наступление, вс рф, донбасс