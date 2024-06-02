https://ukraina.ru/20240602/1055438111.html

Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ

Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ - 02.06.2024 Украина.ру

Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ

Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) будут мобилизованы в ряды армии страны, если не будут агитировать к этому прихожан храмов. Такой шантаж по отношению к ним применили кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило подполье Херсона

2024-06-02T09:46

2024-06-02T09:46

2024-06-02T09:51

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мобилизация

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спецоперация

прихожане

церковь

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Давление спецслужбы на религиозные организации связывают с принятием нового закона об ужесточении мобилизационных мероприятий на Украине, который был подписан Зеленским в мае. "Сотрудники СБУ, курирующие церкви и другие религиозные организации, после выхода нового закона о мобилизации обязали настоятелей и клириков подотчетных им конфессий склонять прихожан к вступлению в ВСУ. Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ", — приводит заявление подполья РИА Новости. Помимо этого, священнослужителей обязали доносить на свою паству. Всю информацию следует передавать сотрудникам украинской спецслужбы, заключил источник.Почему Киев столкнулся с массой проблем при реализации нового закона о мобилизации Украина.ру рассказала здесь.

https://ukraina.ru/20240530/1055390263.html

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новости, пцу, мобилизация, всу, сво, спецоперация, прихожане, церковь