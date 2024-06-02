Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ
09:46 02.06.2024 (обновлено: 09:51 02.06.2024)
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Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) будут мобилизованы в ряды армии страны, если не будут агитировать к этому прихожан храмов. Такой шантаж по отношению к ним применили кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило подполье Херсона
Давление спецслужбы на религиозные организации связывают с принятием нового закона об ужесточении мобилизационных мероприятий на Украине, который был подписан Зеленским в мае.
"Сотрудники СБУ, курирующие церкви и другие религиозные организации, после выхода нового закона о мобилизации обязали настоятелей и клириков подотчетных им конфессий склонять прихожан к вступлению в ВСУ. Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ", — приводит заявление подполья РИА Новости.
Помимо этого, священнослужителей обязали доносить на свою паству. Всю информацию следует передавать сотрудникам украинской спецслужбы, заключил источник.
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