Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ - 02.06.2024 Украина.ру
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Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ
Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ - 02.06.2024 Украина.ру
Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ
Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) будут мобилизованы в ряды армии страны, если не будут агитировать к этому прихожан храмов. Такой шантаж по отношению к ним применили кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило подполье Херсона
2024-06-02T09:46
2024-06-02T09:51
новости
пцу
мобилизация
всу
сво
спецоперация
прихожане
церковь
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Давление спецслужбы на религиозные организации связывают с принятием нового закона об ужесточении мобилизационных мероприятий на Украине, который был подписан Зеленским в мае. "Сотрудники СБУ, курирующие церкви и другие религиозные организации, после выхода нового закона о мобилизации обязали настоятелей и клириков подотчетных им конфессий склонять прихожан к вступлению в ВСУ. Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ", — приводит заявление подполья РИА Новости. Помимо этого, священнослужителей обязали доносить на свою паству. Всю информацию следует передавать сотрудникам украинской спецслужбы, заключил источник.Почему Киев столкнулся с массой проблем при реализации нового закона о мобилизации Украина.ру рассказала здесь.
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новости, пцу, мобилизация, всу, сво, спецоперация, прихожане, церковь
Новости, ПЦУ, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация, прихожане, Церковь

Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ

09:46 02.06.2024 (обновлено: 09:51 02.06.2024)
 
© cerkva.info / Перейти в фотобанкЕпифаний пцу украина
Епифаний пцу украина
© cerkva.info
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Священники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) будут мобилизованы в ряды армии страны, если не будут агитировать к этому прихожан храмов. Такой шантаж по отношению к ним применили кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщило подполье Херсона
Давление спецслужбы на религиозные организации связывают с принятием нового закона об ужесточении мобилизационных мероприятий на Украине, который был подписан Зеленским в мае.
"Сотрудники СБУ, курирующие церкви и другие религиозные организации, после выхода нового закона о мобилизации обязали настоятелей и клириков подотчетных им конфессий склонять прихожан к вступлению в ВСУ. Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ", — приводит заявление подполья РИА Новости.
Помимо этого, священнослужителей обязали доносить на свою паству. Всю информацию следует передавать сотрудникам украинской спецслужбы, заключил источник.
Почему Киев столкнулся с массой проблем при реализации нового закона о мобилизации Украина.ру рассказала здесь.
Иван Скориков
30 мая, 16:16
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Заголовок открываемого материала
09:46Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ
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