https://ukraina.ru/20240602/1055439665.html

Зеленский обвиняет Китай, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня

Зеленский обвиняет Китай, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня - 02.06.2024 Украина.ру

Зеленский обвиняет Китай, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня

Владимир Зеленский обвинил Китай в срыве саммита в Швейцарии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-06-02T13:00

2024-06-02T13:00

2024-06-02T13:00

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Свои обвинения Зеленский озвучил в Сингапуре. Он заявил, что Украина "без позитива" воспринимает сигнал Китая об отсутствии на саммите в Швейцарии."Соединённые Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент [США Джо Байден] будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. И Соединённые Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в Саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями", - заявил Зеленский.Также Зеленский напомнил, что участники саммита мира в Швейцарии вместе составят план действий по трём пунктам: судоходство, ядерная и энергетическая безопасность и обмен пленными и вопрос передачи детей.Ранее, 31 мая, агентство Reuters сообщило, что Китай поставил условия для посещения саммита, и их не выполнили. Об этом агентству рассказали четыре неназванные источника. КНР ранее предупреждала, что поддержит только встречу, где будет представлена позиция России. При этом РФ не поддерживает проводимую в Швейцарии конференцию.Также ранее агентство Bloomberg сообщало, что Байден вряд ли посетит саммит в Швейцарии.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 13 ударов.На донецком направлении ВСУ нанесли 9 обстрелов, на горловском направлении — 3 обстрела, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 29 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 1 гражданского лица, также ранение получило 1 гражданское лицо.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — 2 снаряда калибром 155 мм, по Макеевке — 1 ракету из РСЗО.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 6; Цукуры — 4; Алёшки — 5; Козачьи Лагеря — 3; Солонцы — 4", - указывалосьВ течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Таврийск, Любимовка и Первомаевка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале рассказал о последствиях обстрела Днепрян."Вчерашним вечером и минувшей ночью украинские террористы вели интенсивный минометный обстрел пгт. Днепряны Новокаховского ГО. На рабочем месте ранена 34-летняя женщина — продавец местного магазина. Пострадавшей медпомощь оказана амбулаторно, в госпитализации она не нуждается. В самой Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских боевиков разрушен частный дом. Обошлось без пострадавших", - написал Сальдо.К сообщению он прикрепил фотографии с места событий.Утром и днём 2 июня в телеграм-канале Минобороны РФ несколько раз сообщалось о пресечении украинских атак."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территориями Курской и Белгородской областей уничтожены два украинских БпЛА. Еще один беспилотник уничтожен над акваторией Азовского моря", - указывалось в сообщении от 08:07.В 09:08 Минобороны РФ сообщило об уничтожении 06:50 украинского БпЛА самолётного типа над территорией Белгородской области."С 08:00 до 08:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над территорией Белгородской области", - отмечалось в публикации от 09:45.Позже Минобороны РФ сообщило об отражении ракетной атаки на Белгородскую область."Около 09:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожен над территорией Белгородской области", - писало Минобороны РФ.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 09:35 сообщил в своём телеграм-канале о пострадавших от украинских атак на регион."В результате обстрела города Шебекино пострадали 6 мирных жителей, из них пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах. У шестого пострадавшего осколочное ранение левого предплечья, в момент обстрела он находился на улице. Бригадами скорой все пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. В Корочанском районе произошло ЧП. В результате детонации боеприпаса, погиб заместитель главы администрации Корочанского района - секретарь совета безопасности района Игорь Викторович Нечипоренко. Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким. Мы окажем семье всю помощь, чтобы поддержать их в этой тяжёлой ситуации. Глава района Николай Васильевич Нестеров, а также двое глав сельских поселений - Веденин Андрей Александрович, глава Мелиховского сельского поселения, и Шевляков Игорь Владимирович, глава Шляховского сельского поселения - получили незначительные ранения. Медицинская помощь оказана. Сейчас все находятся на своих рабочих местах", - рассказал Гладков.В 11:00 он уточнил информацию по пострадавшим."Шестеро пострадавших бригадами скорой доставлены в медицинские учреждения города Белгорода. Медики оценивают состояние раненых как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - отметил Гладков.Он также рассказал о повреждениях в результате обстрела.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240602/1055437837.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, китай, украина