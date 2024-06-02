«С хама не будет пана». Как лучшие люди России выкупили Тараса Шевченко, и чем он за это отплатил

С детства у нас засел в мозгах образ подневольного крестьянина: бедный, неграмотный, униженный, обязательно поротый и работающий на пана. Во многом благодаря творчеству Шевченко мы не можем себе представить ничего иного. И тем не менее, если взглянуть на Тараса и его отца, то картина перестаёт быть линейной.

Бедным семейство Шевченко было, да не всё. Его родственник Варфоломей сам заработал себе на выкуп. Более того, Григорий Иванович, отец Тараса, сам уходил на отхожие промыслы и, не будь таким плодовитым и проживи подольше, вполне мог заработать на «вольную» для себя и семьи. Но, увы, ранняя смерть и очень здоровое потомство (все его дети от двух жен выжили и были здоровы) не позволили ему воспользоваться александровским указом «О вольных хлебопашцах».

Неграмотными ни Григорий Иванович, ни Тарас не были. Более того, полноценное начальное образование получили, писали без грубых ошибок и очень любили читать. Да, вокруг было полно безграмотного люда, никуда за пределы своего села не выбиравшегося, и ему было так вполне комфортно, ведь никакой жизни иной он не ведал.

А вот семейство Шевченко ещё как ведало и справедливо считало себя униженным до крайности. Старик Иван, будучи неплохим сапожником, прекрасно знал, что, если бы он в екатерининские времена зацепился в городе, то был бы записан в мещанское сословие и смог бы вести вполне вольное и безбедное существование. Григорию со своими детьми довелось попутешествовать по окрестным губерниям, и он видел, как живут другие люди, которые свободны от тягла и работают исключительно на себя.

Были ли пороты? Насчет деда и родителей Тараса таких сведений не имеется, а вот самому классику перепадало не раз. Ведь после смерти отца он попал к хозяину в дворовые, а там без «лещей», тумаков и розог никак не обходилось. Ведь предупреждал же Григорий Иванович о своём младшем сыне от первой жены: