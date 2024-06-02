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В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики

В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики - 02.06.2024 Украина.ру

В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики

Серьезным испытанием для экономики Украины и жителей страны станет ограничение карточных переводов между физическими лицами. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков

2024-06-02T15:38

2024-06-02T15:38

2024-06-02T15:50

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По его словам, нововведения украинских властей, связанные ограничением транзакций, подорвут экономику и всю финансовую систему страны, так как жители начнут массово снимать деньги со своих карточных счетов. Чиновник подчеркнул, что украинцы также столкнутся с большими трудностями в условиях отключений электроэнергии и блэкаутов, так как многие карточные переводы проводятся во время расчетов в магазинах, когда не работают терминалы. Ранее зампредседателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявлял, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Увеличить сумму можно будет только обосновав это определенными обстоятельствами. Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К 2024 году на Украине стали заявлять о работе игорных организаций, как о проблеме огромного масштаба, больше всего играми и ставками увлечены военнослужащие ВСУ.Позже стало известно, что деятельность казино оказалась связана с украинской властью.

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новости, украина, дмитрий разумков, рада, верховная рада, экономика, сво, игорные зоны