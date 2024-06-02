https://ukraina.ru/20240602/1055442138.html
В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики - 02.06.2024 Украина.ру
В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
Серьезным испытанием для экономики Украины и жителей страны станет ограничение карточных переводов между физическими лицами. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков
2024-06-02T15:38
2024-06-02T15:38
2024-06-02T15:50
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дмитрий разумков
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По его словам, нововведения украинских властей, связанные ограничением транзакций, подорвут экономику и всю финансовую систему страны, так как жители начнут массово снимать деньги со своих карточных счетов. Чиновник подчеркнул, что украинцы также столкнутся с большими трудностями в условиях отключений электроэнергии и блэкаутов, так как многие карточные переводы проводятся во время расчетов в магазинах, когда не работают терминалы. Ранее зампредседателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявлял, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Увеличить сумму можно будет только обосновав это определенными обстоятельствами. Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К 2024 году на Украине стали заявлять о работе игорных организаций, как о проблеме огромного масштаба, больше всего играми и ставками увлечены военнослужащие ВСУ.Позже стало известно, что деятельность казино оказалась связана с украинской властью.
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новости, украина, дмитрий разумков, рада, верховная рада, экономика, сво, игорные зоны
Новости, Украина, Дмитрий Разумков, Рада, Верховная Рада, экономика, СВО, игорные зоны
В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
15:38 02.06.2024 (обновлено: 15:50 02.06.2024)
Серьезным испытанием для экономики Украины и жителей страны станет ограничение карточных переводов между физическими лицами. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков
По его словам, нововведения украинских властей, связанные ограничением транзакций, подорвут экономику и всю финансовую систему страны, так как жители начнут массово снимать деньги со своих карточных счетов.
"Появилась идея ограничить переводы между картами до 30 раз или до 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов) в месяц. Рассказывают, что это связано в том числе с зависимостью многих от азартных игр. Но лудомания таким образом не "лечится". А по факту это ударит по государству и украинцам", - сказал Разумков в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Чиновник подчеркнул, что украинцы также столкнутся с большими трудностями в условиях отключений электроэнергии и блэкаутов, так как многие карточные переводы проводятся во время расчетов в магазинах, когда не работают терминалы.
Ранее зампредседателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявлял, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Увеличить сумму можно будет только обосновав это определенными обстоятельствами.
Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К 2024 году на Украине стали заявлять о работе игорных организаций, как о проблеме огромного масштаба, больше всего играми и ставками увлечены военнослужащие ВСУ.
Позже стало известно,
что деятельность казино оказалась связана с украинской властью.