В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики - 02.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240602/1055442138.html
В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики - 02.06.2024 Украина.ру
В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
Серьезным испытанием для экономики Украины и жителей страны станет ограничение карточных переводов между физическими лицами. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков
2024-06-02T15:38
2024-06-02T15:50
новости
украина
дмитрий разумков
рада
верховная рада
экономика
сво
игорные зоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/29/1026112906_0:183:1755:1170_1920x0_80_0_0_1b4f85bbb3aeb1445206454340175b3d.jpg
По его словам, нововведения украинских властей, связанные ограничением транзакций, подорвут экономику и всю финансовую систему страны, так как жители начнут массово снимать деньги со своих карточных счетов. Чиновник подчеркнул, что украинцы также столкнутся с большими трудностями в условиях отключений электроэнергии и блэкаутов, так как многие карточные переводы проводятся во время расчетов в магазинах, когда не работают терминалы. Ранее зампредседателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявлял, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Увеличить сумму можно будет только обосновав это определенными обстоятельствами. Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К 2024 году на Украине стали заявлять о работе игорных организаций, как о проблеме огромного масштаба, больше всего играми и ставками увлечены военнослужащие ВСУ.Позже стало известно, что деятельность казино оказалась связана с украинской властью.
https://ukraina.ru/20240529/1055344551.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102611/29/1026112906_146:0:1706:1170_1920x0_80_0_0_54ca9b37038056ff4e4185d568c18bf2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дмитрий разумков, рада, верховная рада, экономика, сво, игорные зоны
Новости, Украина, Дмитрий Разумков, Рада, Верховная Рада, экономика, СВО, игорные зоны

В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики

15:38 02.06.2024 (обновлено: 15:50 02.06.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України / Перейти в фотобанкгривна гривны
гривна гривны - РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
Перейти в фотобанк
Читать в
Серьезным испытанием для экономики Украины и жителей страны станет ограничение карточных переводов между физическими лицами. Таким мнением поделился депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков
По его словам, нововведения украинских властей, связанные ограничением транзакций, подорвут экономику и всю финансовую систему страны, так как жители начнут массово снимать деньги со своих карточных счетов.
"Появилась идея ограничить переводы между картами до 30 раз или до 100 тысяч гривен (2,4 тысячи долларов) в месяц. Рассказывают, что это связано в том числе с зависимостью многих от азартных игр. Но лудомания таким образом не "лечится". А по факту это ударит по государству и украинцам", - сказал Разумков в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Чиновник подчеркнул, что украинцы также столкнутся с большими трудностями в условиях отключений электроэнергии и блэкаутов, так как многие карточные переводы проводятся во время расчетов в магазинах, когда не работают терминалы.
Ранее зампредседателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник заявлял, что регулятор планирует ограничить карточные переводы между физическими лицами, введя предельные лимиты на количество и суммы транзакций в месяц. Увеличить сумму можно будет только обосновав это определенными обстоятельствами.
Напомним, в 2020 году Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. К 2024 году на Украине стали заявлять о работе игорных организаций, как о проблеме огромного масштаба, больше всего играми и ставками увлечены военнослужащие ВСУ.
Позже стало известно, что деятельность казино оказалась связана с украинской властью.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2024
29 мая, 05:50
Экономика Украины и война: латание бюджетных дыр, попытка отменить частную собственность и реновация школПоследняя неделя мая ознаменовалась откровениями украинских начальников разного уровня
 
НовостиУкраинаДмитрий РазумковРадаВерховная РадаэкономикаСВОигорные зоны
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:25Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны
16:16Китай не хочет контактировать с Украиной - Зеленский
15:38В Раде назвали еще одну причину разрушения украинской экономики
15:15Макрон разрешил бить по аэродромам в Курской и Белгородской областях – СМИ
14:43ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
14:26Киев, Чернигов или Херсон? Кто похоронит Украину и будет ли новая мобилизация в России – Полищук
14:11Глава Минобороны КНР заявил о готовности силой остановить независимость Тайваня
13:42Хуснуллин: новые регионы России должны развиваться быстрее остальных в 2-3 раза
13:17Зеленский пожаловался на разрешение США атаковать американским оружием только приграничье РФ
13:00Зеленский обвиняет Китай, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня
12:46В Одесской области совершена очередная диверсия на железной дороге – СМИ
12:23Российские бойцы взяли под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой
12:04WP: командиры ВСУ пожаловались на плохую подготовку новобранцев
11:23Зеленский раскритиковал Бразилию за отказ участвовать в швейцарской конференции по Украине
11:02Зеленский подтвердил отказ КНР участвовать в "мирном саммите", отвергнув ее план урегулирования конфликта
10:35При попытке избежать мобилизации 45 украинцев утонули в водах Тисы
10:28Западная Украина за минувшую неделю: Coca-Cola потеряла землю во Львове, а нацистка обрела счастье в суде
10:06В Белгородской области погиб сотрудник администрации, еще 6 человек пострадали в результате обстрела ВСУ
09:46Подполье: СБУ шантажом привлекла священнослужителей к агитации военной службы в ВСУ
09:39Украина начала наступление под Харьковом, остановка ДнепроГЭС. Главное на Украине на утро 2 июня
Лента новостейМолния