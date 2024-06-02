Глава Минобороны КНР заявил о готовности силой остановить независимость Тайваня
14:11 02.06.2024 (обновлено: 14:13 02.06.2024)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
КНР никогда не допустит независимости Тайваня, который является китайской территорией. Когда перспектива мирного воссоединения с ним все больше "размывается" сепаратистами и внешними силами, армия готова силой остановить независимость Тайваня. Об этом заявил министр обороны Китая Дон Цзюнь, передает The Times of India
Уточняется, что во время заявления, сделанного в ходе ежегодного форума по безопасности в Сингапуре с участием шефа Пентагона Ллойда Остина, Цзюнь призвал к расширению диалога с США.
"Китайская народно-освободительная армия всегда была несокрушимой и мощной силой в защите объединения родины, и она всегда будет действовать решительно и напористо, чтобы ограничить независимость Тайваня и гарантировать, что ее попытки никогда не увенчаются успехом", – цитирует его газета.
Китайский министр обороны также пригрозил тем, кто захочет отделить Тайвань от КНР, их ждет "собственное уничтожение".
Встреча министра обороны Китая и главы Пентагона длилась более часа, после нее Остин объявил, что телефонные переговоры между американским и китайским военными командирами возобновятся "в ближайшие месяцы", в то время как Пекин высоко оценил "стабилизацию" отношений в области безопасности между двумя странами.
По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена и Китай наращивают контакты, чтобы снизить напряженность между соперниками, обладающими ядерным оружием.
В каком случае Китай высадится на Тайване и об отношениях КНР с Россией в интервью Украина.ру рассказал эксперт.