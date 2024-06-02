https://ukraina.ru/20240602/1055437044.html

Западная Украина за минувшую неделю: Coca-Cola потеряла землю во Львове, а нацистка обрела счастье в суде

Западная Украина за минувшую неделю: Coca-Cola потеряла землю во Львове, а нацистка обрела счастье в суде - 02.06.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Coca-Cola потеряла землю во Львове, а нацистка обрела счастье в суде

Киевские власти хотят создать на базе аэропорта в Ужгороде военно-транспортный хаб. Теперь все зависит от властей Словакии, через воздушное пространство которой осуществляется взлёт и посадка самолетов.

2024-06-02T10:28

2024-06-02T10:28

2024-06-02T10:28

ужгород

украина

словакия

ирина фарион

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верховная рада

"азов"

сбу

эксклюзив

львов

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Борец с "москворотыми" Фарион – снова профессор Львовской политехникиЛьвовский апелляционный суд 29 мая постановил восстановить бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника". Хотя раньше языковед заявляла о планах сосредоточиться на научных и медийных проектах, а не на преподавании, однако после решения суда сказала, что "думает" о возвращении во "Львовскую политехнику".Напомним, что в начале ноября прошлого года Фарион в эфире одного из украинских телеканалов жёстко раскритиковала русскоязычных украинских военных (в частности, из 3-й отдельной штурмовой бригады, созданной на базе нацбатальона "Азов"*). Филолог заявила, что не может назвать русскоязычных военнослужащих украинцами. Позже языковед опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину – не заслуга, а долг", и назвала русскоязычных защитников "москворотыми".Служба безопасности Украины 15 ноября 2023 года возбудила уголовное дело по высказываниям и публикациям бывшего депутата по четырём статьям, и инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. В тот же день Фарион была уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника", хотя ранее руководство вуза заявляло, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета.Ирина Фарион оспорила приказ о своем увольнении, но суд первой инстанции в феврале 2024 года принял сторону "Львовской политехники". Рассмотрение апелляции профессора было назначено на 18 апреля, однако на заседание представители вуза не прибыли, и его перенесли на 9 мая. Но и в тот день в суде фактически только пересмотрели полную запись телепередачи со скандальными заявлениями Фарион, а дебаты сторон и вынесение решения по жалобе состоялись только 29 мая.В результате приказы ректора Львовской политехники об увольнении Ирины Фарион признали незаконными и отменили. "Суд постановил восстановить Фарион Ирину Дмитриевну в должности профессора кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника" с 24 ноября 2023 года. Взыскать с НУ "Львовская политехника" в пользу Ирины Фарион средний заработок за время вынужденного прогула за период с 24 ноября 2023 по 29 мая 2024 в размере 123 тысяч 927 гривен 27 копеек", – объявила судья Львовского апелляционного суда."Я счастлива, что право существует отдельно от политики. Это означает, что мы двигаемся в правильном направлении. Речь не идёт обо мне, речь идет о том, чтобы работали законы, чтобы никто не позволял себе под давлением глав этих законов изменять. Я благодарю коллегию судей за обоснованное решение", – заявила после решения суда Ирина Фарион.На вопрос представителей СМИ, планирует ли учёная возвращаться на работу во "Львовскую политехнику", она ответила: "Я думаю над этим". "Есть очень много сил, которые хотели бы, чтобы я не вернулась в политехнику. А мне очень нравится идти против сил, которым я не нравлюсь", – сказала Фарион.Напомним, что в апреле 2024 года в интервью информационному агентству "Українські новини" Ирина Фарион заявила о намерении сосредоточиться на научных и медийных проектах, и ​​провести тур с целью "системного общения с украинцами". Не исключено, что у нее будет такая возможность, ведь во "Львовской политехнике" не спешат выполнять решения Львовского апелляционного суда, хотя оно и вступило в силу с момента оглашения. Представитель университета Андрей Мороз сказал, что в вузе ожидают полного текста решения, а "тогда будут думать о следующих шагах".Стоит отметить, что с ноября прошлого года не было открытой информации о ходе досудебного следствия по делу, открытому СБУ в отношении Ирины Фарион. При этом на суде языковед представила заключение лингвистической экспертизы своего выступления на телевидении, которую провел директор Института украинского языка Национальной академии наук Павел Гриценко.Там отмечено, что в высказываниях Фарион "отсутствуют контексты, унижающие честь и достоинство военнослужащих по любому, в частности языковому признаку, отсутствуют призывы к каким-либо формам насилия в отношении военнослужащих и членов их семей".В регионе начался массовый передел земли. Среди жертв – Coca-ColaВосстановление Ирины Фарион в должности стало достаточно резонансным событием, в отличие от большого количества судебных решений по земельным делам – как правило, принятых в пользу органов власти и местного самоуправления.В частности, на днях хозяйственный суд удовлетворил иск Львовской областной военной администрации (ОВА) о расторжении договора аренды на участок площадью 3,29 гектара со ставком в урочище "Обшир" возле города Николаев Львовской области. Участок был передан в аренду ещё в 2003 году, задолженности по арендной плате нет, – однако сейчас, по слухам, на него положили глаз партнеры отца главы Львовской ОВА, Зиновия Козицкого.В свою очередь, Дрогобычский городской совет судится за 18,9 гектара на окраине города, где до 1991 года был фруктовый сад завода "Гранит". После распада СССР сад купил кооператив "Газда", который через суд получил упомянутый участок в пользование – с чем не согласились городские власти. Пока продолжались суды, горсовет своим решением в пределах спорных 18,9 га выделил участок в 10 гектаров, и начал бесплатно раздавать жителям наделы. Всего таких "счастливчиков" оказалось 48, большинство из них уже построили дорогие особняки.В конце мая Западный апелляционный хозяйственный суд признал законной регистрацию участка в 10 гектаров за Дрогобычским горсоветом. При этом остальные 8,9 га городу отсудить будет непросто – по слухам, на эту землю претендует мощный киевский застройщик, финансово поддерживающий судебные иски со стороны "Газды".Не спасает от судебных решений в пользу органов местного самоуправления и статус иностранного инвестора. Так, хозяйственный суд Львовской области вернул в использование Рудковского городского совета 96,2 га земли, которые в 2017 году были выделены компании "Агромайз". Ее фактическим владельцем ныне является фирма "Суффле Агро Украина", принадлежащая французскому акционерному обществу "Суффле Агрикюльтор".Суд за земельный участок во Львове проиграла даже Coca-Cola. Как стало известно 31 мая, хозяйственный суд Львовской области отклонил иск украинского филиала компании Coca-Cola Beverages Ukraine к Львовскому городскому совету о признании недействительным договора продажи фирме "Запад Інвест Контакт" земельного участка по ул. Городницкая, 43 во Львове, где находится первый на территории Украины завод Coca-Cola.Ранее филиал американской компании арендовал этот участок у Львовского городского совета, потом безуспешно пытался его выкупить, – и вот теперь либо вынужден будет арендовать его у приближенного к украинским властям бизнеса, либо привычно применит политическое давление в отношении этой самой власти.Ужгородский аэропорт станет военно-транспортным хабом?А в Ужгороде Закарпатская областная прокуратура через суд хочет вернуть общине города земли аэропорта. Следователи выяснили, что земельный участок площадью 0,2 га, на котором расположена стоянка самолетов на территории аэропорта "Ужгород", отдали в частную собственность.Весь земельный участок, на котором расположен аэропорт (92 гектара), находится в собственности Ужгородского городского совета, он и отчуждал его часть в пользу частного предприятия. Со временем оно перепродало его гражданину, в собственности которого земля находится и сейчас.В исковом заявлении, о котором стало известно 31 мая, отмечено: пребывание этого участка в частной собственности создает угрозу авиационной безопасности и безопасности полетов, а также может привести к прекращению действия сертификата эксплуатанта аэропорта. Прокуратура просит признать недействительными решение Ужгородского городского совета, договоры купли-продажи, отменить регистрацию права собственности на недвижимое имущество и вернуть участок в собственность города.Судя по всему, активность прокуроров связана с намерениями киевских властей создать на территории Ужгородского аэропорта военно-транспортный хаб. В частности, 29 мая в Закарпатском областном совете сообщили, что ещё в марте 2024 депутаты приняли решение о ликвидации областного коммунального предприятия "Международный аэропорт Ужгород", однако не обнародовали его из-за "информации с ограниченным доступом"."Закарпатский областной совет как орган местного самоуправления не владеет достоверной информацией о создании государственного предприятия, которое будет осуществлять деятельность в области авиации на базе обособленного имущества Закарпатского областного коммунального предприятия "Международный аэропорт Ужгород". Однако возможность создания такого предприятия обсуждается соответствующими органами государственной власти", – говорится в ответе облсовета на журналистский запрос.Но местных специалистов к этому процессу не привлекают. Как рассказал бывший директор КП "Международный аэропорт Ужгород" Олег Коцюба (которого не восстановили на этом посту, несмотря на решение Закарпатского областного суда), на данный момент продолжается процесс увольнения всех сотрудников аэропорта, который должен закончиться в июле."Вообще аэропорт в Ужгороде имеет уникальное расположение, потому что его взлетно-посадочная полоса упирается в линию государственной границы. Когда осуществляются взлетно-посадочные операции, то украинское воздушное пространство просто не используется. Самолеты заходят на посадку со стороны Словакии, и сразу после пересечения границы их шасси касается взлетной полосы. Вылет также производится на территорию Словакии", – напомнил Коцюба.Он также признал, что за первые десять дней после начала СВО Ужгородский аэропорт принял 37 бортов "гражданской и государственной авиации с гуманитарными грузами", о чем ранее официально не сообщалось. Правда, это произошло во времена предыдущего правительства Словакии, полностью поддерживавшего Киев, в том числе оружием.Удастся ли убедить нынешнего премьера Словакии Роберта Фицо в том, что в Ужгород будут прибывать только гуманитарные грузы, – сказать сложно. Особенно после того, как словацкого политика пытался застрелить сторонник военной поддержки Украины.О том, как ВС РФ препятствуют появлению американских самолетов F16 - в материале Готовились принять F-16: Россия ударила по авиабазе вблизи Львова - Подполье

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ужгород, украина, словакия, ирина фарион, роберт фицо, верховная рада, "азов", сбу, эксклюзив, львов