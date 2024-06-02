Зеленский подтвердил отказ КНР участвовать в "мирном саммите", отвергнув ее план урегулирования конфликта
11:02 02.06.2024 (обновлено: 11:12 02.06.2024)
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский "без позитива" подтвердил отказ китайской стороны участвовать в так называемом "мирном саммите" по Украине, проведение которого запланировано на 15-16 июня. Он обвинил КНР поддержке дальнейших боевых действий и отверг ее идеи по урегулированию конфликта
По словам Зеленского, сегодня Китай "является инструментом в руках Владимира Путина, Пекин работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на "саммит мира".
Вместе с тем, он объявил, что Киев – жертва, а потому только он может предлагать мирные инициативы.
"Ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что принесла Россия этой войной на территорию нашего государства. (...) Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", – сказал он в ходе пресс-конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре, передает "РБК-Украина".
Примечательно, что фактически то же самое заявлял уволенный с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в середине марта, оскорбив спецпредставителя КНР.
Помимо прочего, Зеленский указал, что Китай совершает "стратегическую ошибку", поддерживая Россию – это "плохо для всего мира".
9 апреля, 00:08Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что для Киева очень важно участие китайской стороны в швейцарских переговорах. Первые лица Украины полагают, что по результатам встречи участники смогут надавить на Москву, чтобы конфликт завершился на условиях Киева.
Мирный план Пекина по урегулированию украинского конфликта настаивает на переговорах Москвы и Киева, прекращении боевых действий, односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, разрешении гуманитарного кризиса и др.