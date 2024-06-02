Зеленский подтвердил отказ КНР участвовать в "мирном саммите", отвергнув ее план урегулирования конфликта

КНР будет бойкотировать переговоры по Украине, если в них не будет участвовать РФ – Politico

Китай намерен бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта, если они будут проводиться в обход РФ. Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на свои источники