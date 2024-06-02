ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
14:43 02.06.2024 (обновлено: 14:49 02.06.2024)
ВСУ пытаются сдержать наступление ВС РФ, минируя границу в Харьковской области с помощью дронов — BILD
Украинская армия минирует границы Харьковской области при помощи беспилотников, что осложняет российское наступление на этом участке фронта. Об этом сообщает замглавредактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который побывал на позициях одной их бригад ВСУ на Харьковщине
Находясь всего в двух километрах от границы с Россией, он сообщил, что сейчас российские бойцы наступают сразу с двух направлений.
"Чтобы предотвратить дальнейшие прорывы, украинские дроноводы минируют переходы и дороги на госгранице, разбрасывая мины с беспилотников под покровом ночи", – сказано в телеграм-канале издания.
В основном, военнослужащие украинской армии находятся в бункере, а покидают его на очень непродолжительное время, чтобы запустить беспилотники. Уточняется, что 92-я бригада ВСУ была переброшена в Харьковскую область из Донбасса, а российские бойцы якобы не знают о месте дислокации этого подразделения.
При этом, несмотря на то, что солдат Украины "может выдать любой огонь или свет", это не помешало группе немецких журналистов записать интервью, сделать фото.
Ранее сообщалось, что в Харьковскую область противостоять российским авиабомбам бросили батальон БПЛА.
Когда произойдет обрушение украинского фронта и сколько еще продержатся ВСУ в зоне спецоперации журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
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