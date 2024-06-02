https://ukraina.ru/20240602/1055442715.html

Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны

Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны - 02.06.2024 Украина.ру

Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны

Как себя чувствует малый бизнес в ДНР? Какие сложности и непонимания возникают при работе с "большой землёй", а что, напротив, работает хорошо и комфортно?... Украина.ру, 02.06.2024

2024-06-02T16:25

2024-06-02T16:25

2024-06-02T16:25

видео

донецкая народная республика

роман гнатюк

новые регионы

донбасс

бизнес

экономика

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/02/1055442593_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f17a7a54ed1d7531665cee955ae4f7f7.jpg.webp

Как себя чувствует малый бизнес в ДНР? Какие сложности и непонимания возникают при работе с "большой землёй", а что, напротив, работает хорошо и комфортно? Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский решили задать эти вопросы руководителю рекламного агентства "9 дюймов" Роману Головину. Предлагаем вам также экскурсию по предприятию и знакомство с некоторыми особенностями его работы, так как немного "производственной магии", которая превращает обычные предметы в нечто личное, случается именно здесь.

донецкая народная республика

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, донецкая народная республика, роман гнатюк, новые регионы, донбасс, бизнес, экономика, днр, видео