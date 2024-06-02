Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны - 02.06.2024 Украина.ру
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Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны
Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны - 02.06.2024 Украина.ру
Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны
Как себя чувствует малый бизнес в ДНР? Какие сложности и непонимания возникают при работе с "большой землёй", а что, напротив, работает хорошо и комфортно?... Украина.ру, 02.06.2024
2024-06-02T16:25
2024-06-02T16:25
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донецкая народная республика
роман гнатюк
новые регионы
донбасс
бизнес
экономика
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Как себя чувствует малый бизнес в ДНР? Какие сложности и непонимания возникают при работе с "большой землёй", а что, напротив, работает хорошо и комфортно? Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский решили задать эти вопросы руководителю рекламного агентства "9 дюймов" Роману Головину. Предлагаем вам также экскурсию по предприятию и знакомство с некоторыми особенностями его работы, так как немного "производственной магии", которая превращает обычные предметы в нечто личное, случается именно здесь.
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видео, донецкая народная республика, роман гнатюк, новые регионы, донбасс, бизнес, экономика, днр, видео
Видео, Донецкая Народная Республика, Роман Гнатюк, Новые регионы, Донбасс, бизнес, экономика, ДНР

Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны

16:25 02.06.2024
 
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Как себя чувствует малый бизнес в ДНР? Какие сложности и непонимания возникают при работе с "большой землёй", а что, напротив, работает хорошо и комфортно?
Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский
решили задать эти вопросы руководителю рекламного агентства "9 дюймов" Роману Головину.

Предлагаем вам также экскурсию по предприятию и знакомство с некоторыми особенностями его работы, так как немного "производственной магии", которая превращает обычные предметы в нечто личное, случается именно здесь.
 
ВидеоДонецкая Народная РеспубликаРоман ГнатюкНовые регионыДонбассбизнесэкономикаДНР
 
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Заголовок открываемого материала
16:25Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны
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