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Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны
Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны - 02.06.2024 Украина.ру
Прифронтовой бизнес: всё о рекламе в ДНР и о работе с "большой землёй" в условиях войны
Как себя чувствует малый бизнес в ДНР? Какие сложности и непонимания возникают при работе с "большой землёй", а что, напротив, работает хорошо и комфортно?... Украина.ру, 02.06.2024
2024-06-02T16:25
2024-06-02T16:25
2024-06-02T16:25
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донецкая народная республика
роман гнатюк
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экономика
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Как себя чувствует малый бизнес в ДНР? Какие сложности и непонимания возникают при работе с "большой землёй", а что, напротив, работает хорошо и комфортно? Корреспонденты Украина.ру Роман Гнатюк и Игорь Гомольский решили задать эти вопросы руководителю рекламного агентства "9 дюймов" Роману Головину. Предлагаем вам также экскурсию по предприятию и знакомство с некоторыми особенностями его работы, так как немного "производственной магии", которая превращает обычные предметы в нечто личное, случается именно здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Донецкая Народная Республика, Роман Гнатюк, Новые регионы, Донбасс, бизнес, экономика, ДНР