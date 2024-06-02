https://ukraina.ru/20240602/1055409197.html

"До двух тысяч человек": эксперт предсказал, сколько еще продержатся ВСУ

"До двух тысяч человек": эксперт предсказал, сколько еще продержатся ВСУ - 02.06.2024 Украина.ру

"До двух тысяч человек": эксперт предсказал, сколько еще продержатся ВСУ

Запад рассчитывает продлить жизнь ВСУ еще как минимум до сентября, а в лучшем случае - до Нового года. С этой целью коллективный Вашингтон перешел к стратегии обороны, куда входит поставки Киеву высокоточного оружия повышенной дальности и террористические операции против России

2024-06-02T06:45

2024-06-02T06:45

2024-06-02T06:45

новости

алексей подберезкин

вооруженные силы украины

украина.ру

вашингтон

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин."Ресурсы, которыми располагает Украина, позволят ВСУ продержаться в лучшем случае до сентября. А вообще, думаю, все посыплется в июне-июле. Обрушение ВСУ может произойти уже в эти недели. Уже сейчас потери ВСУ достигают двух тысяч человек, а с санитарными потерями и беглецами превышают эти цифры. То есть это бригада в день. Нет столько бригад у ВСУ, и уже резервы все исчерпаны", - сказал эксперт.Он добавил, что какие-то поставки вооружений могут подоспеть к сентябрю, однако они, скорее всего, тоже будут минимальными, что позволит ВСУ просто еще чуть-чуть затянуть конфликт.По словам Подберёзкина, на складах США еще немало оружия, но американцы не торопятся передавать его Киеву. А та малая часть, которая все же доезжает до фронта, обходится Украине очень дорого. При этом Вашингтон как будто остается в стороне, понимая, чем может обернуться его физическое вмешательство, отметил Подберёзкин в интервью ВСУ и НАТО готовят "второй фронт" к сентябрю, но все может рухнуть гораздо раньше.Похожее мнение ранее в интервью изданию Украина.ру высказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый. Он отметил, что пакет военной помощи, который дали Украине и американцы, и европейцы, довольно плотный, чтобы держать линию обороны, но недостаточен для грандиозных наступлений, о которых грезит Владимир Зеленский.США дали Киеву новый пакет не для победы - СкоробогатыйС 10 мая подразделения группировки войск "Север" освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое и Лукьянцы.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области, а подразделения Южной группировки войск освободили Клещеевку Донецкой Народной Республики.Только за понедельник, 27 мая, российские военные добавили к этому списку еще Нетайлово, Уманское, Семеновку и Новгородское Донецкой Народной Республики.По последней информации, опубликованной военкором Евгением Лисицыным, российские силы продвигаются в Клещеевке, Богдановке, Соловьево, Бердычах и Новомихайловке. В окрестностях Очеретино и Часова Яра - тяжелые бои."В Волчанске штурмовым отрядам российских войск удалось прорвать оборону ВСУ в районе многоэтажек и продвинуться до 450 метров вглубь обороны противника", - добавил Телеграм-канал "Донбасс решает".Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев уточнил, что в настоящее время ВС РФ контролируют примерно половину Волчанска, а также отметил, что российские силы выровняли фронт на Харьковском направлении.ВС РФ выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам - Ганчев

https://ukraina.ru/20240531/1055403179.html

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новости, алексей подберезкин, вооруженные силы украины, украина.ру, вашингтон