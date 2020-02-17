Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая в столице Баварии, традиционно является площадкой для громких заявлений украинских политиков, однако, как отметили пользователи соцсетей, на этот раз ее сложно будет занести в актив действующей власти и Зеленскому, так как фокус внимания мировых держав сместился с Украины на другие темы

Очень показательно, что в отличие от прошлых годов представителям Украины даже не дали возможность выступить на основной площадке, где шла главная дискуссия. Между тем в субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский все же выступил с программной речью. Однако тезисы его «мирного плана» мало чем отличались от всего того, что ранее здесь озвучивал его предшественник Петр Порошенко.

Кроме того, скандальная ситуация с заявленной, потом снятой и вновь актуализированной программой под названием «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» еще больше убедила европейских лидеров, что представители украинской власти не имеют четкого плана и понимания как разрешить проблему Донбасса.

Следует отметить, что вышеуказанный план «12 шагов» для примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам был размещен в интернете 14 февраля. Документ был раскритикован украинским МИДом, против выступили эксперты влиятельного американского аналитического центра Atlantic Council, в том числе бывшие послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Мари Йованович.

Спустя несколько часов после публикации документ, который разрабатывался при участии организатора Мюнхенской конференции, немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, исчез с сайта Мюнхенской конференции. Но, в конце концов, его снова опубликовали.

Пользователи соцсетей в целом негативно оценили не столько результаты Мюнхенской конференции по безопасности, поскольку реального прорыва здесь никто не ожидал, сколько непоследовательную и неконструктивную позицию команды Зеленского, которая поставила своих западных партнеров в неловкое положение. Тем более что политики ЕС и без надоевшего «украинского кейса» весьма далеки от согласия по главным проблемам безопасности. Об этом, в частности, напоминает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook. Слуцкий: Мюнхенская конференция показала отсутствие западного единства © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Мюнхенская конференция по безопасности все больше отходит от своих первоначальных целей и задач. Последние годы ее западные участники в основном упражняются в русофобии и обсуждают, что бы еще сделать, чтобы «обуздать Россию». И в этот раз ораторы из Европы и США повторяли дежурные фразы о российской «агрессии» и «угрозах, исходящих от Москвы». Справедливости ради, многим пришлось признать очевидное: Россию нельзя «отталкивать и изолировать», а санкции давно и больно бьют бумерангом по европейским странам.

Дискуссия в реальности показала отсутствие как такового единства на Западе, которое некоторые выступавшие деликатно называли «кризисом идентичности». И здесь, на мой взгляд, наблюдается достаточно печальная картина — мы практически не услышали от представителей государств, объявивших себя «светочами демократии», конструктивных предложений по устранению международной напряженности и преодолению региональных кризисов», — подчеркивает российский политик.

При этом он убежден, что дебют Зеленского в Мюнхене и вовсе оказался провальным.

«Украинский лидер стал говорить о намерении провести выборы в Крыму и одной из самых сильной армий в Европе — украинской. В первом случае — или амнезия, или мутация американского вируса «вмешательства» в избирательные процессы российского региона, во втором — оставим за скобками комментарии о состоянии ВС Украины. Но здесь надо отчётливо понимать, что уравнение с переменными по разрешению конфликта «на условиях сильной армии» может быть равно только продолжению войны.

Украинский кризис не может быть урегулирован с помощью военной силы, о чем прямо заявил в своем выступлении глава МИД России Сергей Лавров. Это подтвердилось в прошлом, когда ситуация на поле боя заставила подписать минские договоренности, подтверждается это и сейчас, когда захлебывается очередная попытка одержать военную победу», — напомнил Слуцкий.

На неадекватность позиции украинских политиков на Мюнхенской конференции обратил внимание глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В частности, на своей странице в соцсети Facebook он крайне критически прокомментировал заявления ряда украинских экспертов о мотивах политического сближения Франции и России. Погребинский поразился выводам украинских спикеров на Мюнхенской конференции © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«"Путин организовал движение "жёлтых жилетов", поэтому Макрон заговорил о необходимости стратегического сотрудничества с РФ".

Если бы это сказал кто-то из числа «новых интеллектуалов» типа Милованова, который рекомендовал книжек не читать и признавался в том, что он дебил, я бы не удивился. Но это сказал Тарас Возняк, в прошлом один из наиболее авторитетных украинских интеллектуалов, много сделавших для поддержки украинской культуры. Ну и как с этими львовскими интеллектуалами вести диалог (см. п.12 нового Мюнхенского плана урегулирования кризиса на Востоке Украины)?», — сокрушает украинский политолог.

А вот директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook написал, что считает заявления, сделанные Владимиром Зеленским в Мюнхене, своеобразной формой диалога Украины и России. Бортник: В Мюнхене Зеленский попытался провести заочный диалог с Россией © стрингер

«Мюнхенская конференция по безопасности как никогда интересна для Украины. Президент Зеленский ведет заочный диалог с РФ и заявил о то, что Украина готова:

— на секторальный развод сил на Донбассе — какого ещё всеобщего развода хотите?;

— на диалог с представителями «ДЛНР» (но не с теми, которые сейчас у власти, а другими — мол давайте согласовывать)) — какого ещё прямого диалога хотите?;

— на совместное с ОБСЕ и «ЛДНР» патрулирования границы между Донбассом и РФ — какие ещё выборы хотите?

США предлагают оставить все как есть, Макроновская Европа пытается выползти из под тени Гегемона, РФ демонстрирует безразличие и говорит о «новом общенациональном диалоге для Украины». Но больше всего говорят о Китае, который и молчит больше всех», — подводит итог двухдневной дискуссии по безопасности в столице Баварии украинский политолог.

Крайне негативно оценил позицию Зеленского на этом форуме эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля. Воля рассказал о «мюнхенской беспросветности» Зеленского по Донбассу © скриншот с видео ФАН

«Мюнхенская беспросветность для урегулирования на Донбассе. Именно так выглядит итог конференции, которая в этот год по дате проведения почти совпала с 5-летием вторых Минских соглашений.

В связи с этим, было много «показательных выступлений» от государств, политиков, экспертов. Но никто не смог предложить ничего нового, что позволили бы вывести процесс урегулирования из стратегического тупика.

В частности, президент Украины В.Зеленский озвучил несколько идей, которые можно было бы назвать относительно новыми. Но эти идеи касались тактических элементов и не выглядели реалистичными. К тому же, эти идеи не выглядели частью целостной стратегии.

Вероятно, что команда президента Зеленского в изначальном её формате уже исчерпала идеи относительно того, каким образом завершить конфликт на Донбассе», — заключил Владимир Воля.

О нежизнеспособности даже тех предложений украинского президента, которые хотя бы номинально обладали конкретным практическим наполнением, рассказал на своей странице в Facebook общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Скубченко: Зеленский продолжает обещать рай для Донбасса когда-то потом © Facebook, Александр Скубченко

«Президент Зеленский в Мюнхене объявил о создании Фонда международной партнёрской поддержки для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса, о платформе мира и рассказал, как построит «город-сад».

В то же время там же, в Мюнхене, председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама оценил этот «город-сад» Зеленского: «Я посетил район Станицы Луганской. Я бы очень хотел привезти туда всех восточногерманских избирателей, чтобы они увидели, какой может быть жизнь в то время, когда они жалуются, как им плохо в восточном Берлине». Он сравнил происходящее в Станице с «апокалипсисом».

К сожалению, Зеленский продолжает обещать рай для Донбасса когда-то потом, вместо того, чтобы делать для людей, пострадавших от войны, хоть что-то, но уже сегодня. За 8 месяцев при Зеленском не сделано ничего. Пока президент красиво рассказывает о «городе-саде», люди стараются выживать при апокалипсисе», — подчеркнул он.

Как заметили очень многие пользователи украинского сегмента Facebook, позиция нынешнего руководства уверенно дрейфует в сторону рецептов экс-президента Петра Порошенко. Так, главный редактор газеты «Горожанин» (г. Днепр) Виталий Теплов отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, как и при Порошенко, были полны противоречий и фантазийных конструкций по отношению к Крыму и Донбассу. Теплов: Зеленского в Мюнхене можно было назвать Петром Алексеевичем – разницы никакой © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

«Если бы Зеленского в Мюнхене ведущая по ошибке назвала Петром Алексеевичем, ошибки никто бы и не заметил. В зале было темновато, а голоса синхронных переводчиков одинаковые. При этом попадание текстов и акцентов — один в один. Различия только в интонациях.

Самый интересный и ключевой смысловой пердимонокль выглядит так: с одной стороны мы готовы уже осенью провести на неподконтрольных территориях выборы по украинским законам, с другой стороны — мы не будем вести диалог с неподконтрольными территориями.

Из просто смешных вот такое: Крым — наш, в Крыму живут украинцы, но воду мы нашим украинцам не дадим», — замечает он.

Пользователи соцсетей пришли к неутешительному выводу, что украинская власть и в первую очередь президент Владимир Зеленский не имеют жизнеспособного плана по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Более того, пользуясь политическими лекалами предшественников, они раз за разом скатываются к прежним решениям, которые ныне диссонируют с претерпевшей серьезную коррекцию позицией главных европейских держав.