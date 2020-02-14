14-16 февраля в Германии проходит традиционная Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ). В этом году ее посетят сразу два украинских президента: нынешний - Зеленский и бывший - Порошенко, чтобы продвигать свои концепции решения конфликта на Донбассе

Украина включена в повестку дня конференции, хотя ей уделяется намного меньше внимания, чем ситуации на Ближнем Востоке и Венесуэле. Слово «Украина» в повестке дня конференции встречается лишь восемь раз — намного меньше, чем на предыдущих конференциях. Упоминается Украина чаще всего в контексте обсуждения РФ, как страна, которую «Россия продолжает дестабилизровать». Позицию западных стран относительно РФ вряд ли можно назвать единой. С одной стороны, Россия называется «основным вызовом для Запада». С другой стороны, отмечается, что многие европейцы скептически относятся к тезису о том, что усиление противостояния с РФ в интересах Европы. На конференции должны обсудить вопрос о том, способна ли будет Европа без военной помощи США отразить нападение России на страны Прибалтики. РФ также намерены критиковать на конференции за «дискредитацию западных либеральных институтов». О чем и почему будет говорить в Мюнхене президент Зеленский. Прогнозы экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Впервые за последние пять лет не будет на МКБ и отдельной украинской дискуссионной панели. Зато обсуждаться Украина будет на панели, посвященной угрозе ультраправого терроризма. Организаторы конференции в предварительном докладе упоминают «Азов» и проведение в Киеве в прошлом году неонацистского международного концерта «Крепость Европа». Правда, интересуются они этой проблемой, лишь опасаясь, что эта зараза переползет в страны Европы, а на Украине — «пусть будет». Из десяти конфликтов, которые будут обсуждать на конференции, Украина занимает последнее, десятое, место — после Афганистана, Ливии и Йемена.

Как мы видим, внимание к Украине теряется. Напомним, что год назад экс-глава МИД Павел Климкин критиковал мировых лидеров за пассивность в отношении событий на Украине, которые те лишь наблюдают «из своей комфортной реальности», как какое-то драматическое кино.

Оба украинских президента должны подогреть интерес к своей стране, поскольку от этого зависят объемы внешней финансовой помощи. С этой целью ВСУ могут во время конференции устроить вооруженные провокации. «По данным разведки, оккупанты планируют очередную провокацию с артиллерийским обстрелом неподконтрольных Украине населенных пунктов», — пишет «Зеркало недели» 12 февраля, то есть ДНР и ЛНР должны на этих выходных снова обстрелять сами себя. Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Неделю назад для обсуждения формата участия украинской делегации Мюнхен посетил новый глава Офиса президента Андрей Ермак. По сообщениям телеграм-канала «Шептун», одним из вопросов было участие в этой конференции Петра Порошенко. «Пятый президент действительно подключил свои связи, чтобы попасть в Мюнхен. В Офисе президента очень недовольны. Зеленский дал задачу Ермаку с этим разобраться. Ермак пытался максимально донести немецкой стороне, что участие Порошенко в конференции недопустимо. Если Порошенко таки попадет в Мюнхен — это будет личным провалом Ермака. Ведь активность Порошенко очень бесит лично Зеленского», — сообщает «Шептун».

Тем не менее, Порошенко тоже летит в Мюнхен, так как в последнее время не упускает ни единой возможности поучаствовать в любых международных конференциях, пытаясь еще раз заручиться гарантиями личной безопасности и доказать свою полезность. Как сообщает пресс-служба его партии «Европейская солидарность», бывший президент в ходе двусторонних встреч планирует поднять вопрос о невыполнении Россией Минских договоренностей, хотя никаких обязательств РФ в Минских документах нет.

Кроме того, Порошенко намерен также требовать создания международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом.

Следует подчеркнуть, что нет никаких особых различий между позициями Порошенко и Зеленского относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Есть лишь конкуренция между двумя командами относительно того, кто должен проводить политику США на Украине, целью которой является продолжение вялотекущих военных действий ради давления на ЕС и сохранение санкций против РФ. Встанет ли Совет Безопасности ООН на сторону России в вопросе о выполнении Минских соглашений © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

В конференции планируют участвовать канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, основатель Facebook Марк Цукерберг. Германию на форуме представят министр иностранных дел Гайко Маас, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр внутренних дел Хорст Зеехофер. Ангела Меркель на конференции присутствовать не будет. Не приедет и заявленный ранее президент Франции Эммануэль Макрон из-за охлаждения отношений Франции и Германии. Президент РФ Владимир Путин на форум тоже не приедет. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Серей Лавров, который планирует обсудить там юбилей победы и будущее ООН.

На Мюнхенской конференции не принимают каких-либо официальных решений, а только обсуждают вопросы безопасности, но затем выводы участников конференции нередко становятся основой для принятия решений отдельными странами или международными организациями. Изначально это была неофициальная встреча представителей оборонных ведомств стран НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства, поэтому будет на конференции и генсек НАТО. Накануне конференции он рассказал о недавней встрече с министром обороны Украины.

«У нас прошла очень хорошая встреча с министром обороны Украины, мы подтвердили твердую поддержку Украины. Североатлантический совет и я, мы все были на Украине не так давно, мы посещали морскую академию в Одессе, где работают инструктора и тренеры НАТО, мы видели корабли НАТО на рейде в Одессе. Это четко показывает нашу практическую помощь и политическую поддержку Украине. Инструктора НАТО уже подготовили тысячи украинских солдат», — заявил Столтенберг 13 февраля. Одним из результатов этих переговоров, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, будет активное участие украинцев в миссии НАТО в Ираке, откуда последнее время спешно бегут контингенты других западных стран.

На встрече в Мюнхене Зеленский, скорее всего, также попытается убедить западных лидеров в необходимости переписать Минские договоренности, обвиняя попутно Россию в их невыполнении. Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«В Мюнхене президент Украины будет пытаться представить что-то наподобие "формулы Зеленского". О чем говорил на своей пресс-конференции глава его офиса Ермак. Украина будет выполнять все решения Парижской встречи "четверки", но при этом будет звучать фраза, что "мы хотели бы вывода войск и возврата контроля над границей до выборов". Но на встрече в Париже западные партнеры приняли "формулу Штайнмайера", по которой выборы идут перед выводом войск и границей. Этого они и ждут от Зеленского, а не убеждений в обратном», — говорит политолог Алексей Якубин.

Не упустит возможности «потусоваться» с западными лидерами и украинский олигарх Виктор Пинчук.

15 февраля в Мюнхене он организует «Украинский ланч», пригласив на него главу ОБСЕ Эди Раму, заместителя генсека НАТО Мирче Джоанэ, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, министра обороны Швеции Петера Гульквиста, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Ожидаются также Виктория Нуланд и Фрэнсис Фукуяма.

На международных конференциях такого уровня украинских делегаций много не бывает. Они могут в целом даже не рассказывать чего-то конкретного. Их задача — присутствовать с видом «оскорбленной невинности», обращать на себя внимание, чтобы руководство НАТО в любой момент могло на них указать и попросить больше денег.

Организаторы конференции из НАТО последнее время недовольны президентом США. Полгода назад председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявлял о глубоком кризисе между членами НАТО, полагая, что он не разрешится до тех пор, пока Дональд Трамп не уйдет с поста президента. Недоволен он был и позицией Германии, которая отказывалась увеличивать расходы на оборону. Хотя к Украине на Западе постепенно утрачивают интерес, но она все еще может быть аргументом, убеждающим союзников по НАТО раскошелиться. И поэтому в дни проведения таких конференций возрастает опасность совершения какой-нибудь трагической вооруженной провокации на Донбассе.