«Первый Крымский» - так телегарм-канал Украина.ру назвал Анатолия Жабченко, рефери ФИФА из Крыма, который сейчас проходит непростой путь адаптации в РПЛ

За спиной Анатолия Жабченко богатая на события футбольная карьера. Он долгие годы входил в элиту судейского корпуса Украины. Но события 2014 года интенсивно перетасовали карту истории. Но! Жабченко уверенно выбрал свою дальнейшую судьбу. Не самую простую, но единственно верную.

Сложный путь в Россию. Робкая надежда крымского футбола © 1927.kiev.ua

Жабченко первым из футбольных людей полуострова смог оказаться в России на важных, первостатейных ролях. Для Крыма он — надежда и пример. А вот, что пишет о нем Telegram-канал Украина.ру, называя заслуженного арбитра «Первым Крымским»:

«Анатолий Жабченко, рефери ФИФА, известный своей успешной карьерой в Чемпионате Украины, стал первым представителем Крыма, легализовавшимся в российском футболе после возвращения полуострова в родную гавань. Теперь опытный судья обслуживает матчи РПЛ. Правда, приписан он к Краснодару. И пока, во всяком случае, в первой половине сезона 2019-2020, Жабченко назначался на позицию резервного арбитра. Но он уже провёл несколько матчей Кубка России в качестве главного судьи. Несомненно, скоро ему начнут доверять и самые ответственные игры. В судьях подобной высокой квалификации российской футбол крайне нуждается. Сейчас Жабченко находится в Анталии на сборах, готовится к продолжению сезона».