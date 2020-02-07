Верховная Рада Украины не смогла во втором чтении принять закон о рынке земли. Из всех 4018 вынесенных на обсуждение поправок рассмотрели лишь 184 и приняли одну. Власть винит во всем оппозицию

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вечером 6 февраля закрыл заседание Верховной Рады.

«Давайте все-таки закроем сегодняшнее заседание и встретимся завтра утром. Я объявляю вечернее заседание закрытым», — заявил Стефанчук.

Тем самым он фактически дезавуировал заявление своего соратника по партии Давида Арахамии. Последний в тот же день обещал: депутаты будут работать до победного конца. Марунич: Землю купят иностранцы, а потом местным гречкосеям сдадут в аренду © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, будем голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часа утра закончим… Мы называем это «земельной ночью», — рассказывал Арахамия.

«Земельной ночи» не вышло. Однако день был такой, что даст фору нескольким ночам.

Драки, микрофон Разумкова и человек с оружием

Голосование по такому болезненному для украинского общества вопросу, как рынок земли, просто не могло проходить спокойно. Этого и не произошло. Утром постоянно объявлялись перерывы, а после, когда наконец-то началась работа, парламентская оппозиция прибегла к своему излюбленному и доказавшему эффективность средству — блокированию парламентской трибуны и президиума.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко смогла занять место спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. За то недолгое время, пока Тимошенко находилась в кресле спикера, она успела сломать его микрофон.

К ней пытался пробиться однопартиец и один из самых близких ей людей — Сергей Власенко. Однако его в президиум не подпустил депутат из «Слуги народа», мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Артем Дмитрук. Выглядело это довольно комично.

«Не могу понять, чем они там в Раде сегодня занимаются. Зарядка? Танцы?» — не удержался от комментария политолог и историк Владимир Корнилов.

При этом в одной из поз Дмитрук был похож на неофициальный символ русскоязычного сообщества разработчиков компьютерных игр — Гнома.

Однако были и не совсем веселые происшествия. Так, в зале пленарных заседаний заметили, возможно, вооруженного человека.

«В зале ВР охранники с оружием», — написал депутат от «Европейской солидарности» Максим Саврасов в Facebook, прикрепив фотографии человека, под полами пиджака которого угадывался пистолет.

Его коллега по фракции София Федина, дело в отношении которой сейчас ведут украинские правоохранительные органы, сразу же указала на то, что это нарушение. Согласно статье 5 Регламента Верховной Рады, во время пленарного заседания в сессионном зале парламента не могут находиться лица, которые не являются народными депутатами. Это правило не распространяется на сопровождающих народных депутатов с инвалидностью и работников аппарата Верховной Рады, которые обслуживают пленарные заседания. Богатырев рассказал, сколько времени понадобится Раде на рассмотрение закона о продаже земли © Facebook Даниил Богатырев

«На странице Максима Саврасова есть три фотографии этого человека, который зашёл, вероятно, с руководством ВР… Вы считаете, что таким образом вы выполняете норму регламента и выполняете волю украинского народа?», — обратился к первому вице-спикеру депутат Сергей Рудык.

Стефанчук поручил регламентному комитету Рады разобраться в ситуации. Примечательно, что тот же Саврасов в комментариях написал, что человек с оружием сопровождал Стефанчука. Издание «Буквы» прямо заявило, что неустановленный человек — это охранник первого вице-спикера.

Примечательно, что партия власти обвинила в инцидентах около президиума не столько «Батькивщину», сколько другую парламентскую политсилу — «Оппозиционную платформу — За жизнь».

«ОПЗЖ видите, что делает? Они блокируют трибуны. Я вам честно скажу: если бы не было ОПЗЖ, закон о земле был бы уже проголосован 2-3 месяца назад. «Батькивщина» — маленькая, а ОПЗЖ — это вторая по размеру фракция», — жаловался Арахамия журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Но дневным противостоянием всё не ограничилось. Вечером глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил продлить работу Рады до 20:00 (21:00 по Москве), но работать подольше захотели лишь 222 народных депутата. Арахамия предложил снова поставить вопрос на голосование, ведь не все «слуги» находились на своих местах — часть их них охраняла президиум. После этого предложения возле президиума тут же вспыхнула потасовка. Началась она с драки нардепа-пауэрлифтера Дмитрука и члена «Батькивщины» Владимира Кабаченко.

«Я обращаюсь к депутатам, которые провоцируют непарламентское поведение в этом зале. Займите свои места и приступайте к выполнению своих обязанностей. Парламент — место для дискуссий. Доказывайте свою правоту в дискуссиях, а не в кулачных обезьяньих прыжках-махачах», — призвал первый вице-спикер.

Но тут мажоритарщик Рудык, которого возмутило присутствие в зале вооруженного человека, попытался пробраться к трибуне. И был остановлен «слугами народа». Возникла толчея. В итоге за продление работы все же проголосовали. Однако работали депутаты даже не до 20:00 по Киеву, а до 19:30 (20:30 по Москве — Ред.).

Что будет дальше?

Узнав о фиаско нардепов от власти, по домам разошлись и участники митинга под стенами Верховной Рады. А вот украинские политологи задали вопрос, не означает ли конец «турборежима» в более широком смысле и конец монополии президента Владимира Зеленского на власть.

«Рада закрылась, за землю так и не проголосовали (это плюс). Очередной дедлайн Зеленского был провален. Король таки голый получается!? (это минус)», — отметил политолог Кирилл Молчанов.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко тем временем призывает не расслабляться.

«Я хочу сейчас обратиться ко всем, кто меня услышит: это борьба каждого украинца против мафии, против внешнего управления, против колонизации путем распродажи украинской земли. Это борьба каждого украинца! И у каждого сегодня есть возможность защитить Украину. Что может сделать каждый? Первое: целую следующую неделю не будет заседаний Верховной Рады. Придите к вашим депутатам, «слугам народа», придите к ним домой — вы их выбирали — и спросите, почему они сегодня сдают ваши интересы, почему они сегодня разбазаривают последний ресурс страны — землю. Спросите у ваших «слуг народа», у ваших депутатов, какое они имеют право это делать и дайте им ваш наказ, чтобы они в зале Верховной Рады за продажу сельскохозяйственной земли не голосовали», — заявила Тимошенко.

Но этим она не ограничилась.

«Второе, что могут сделать люди, — инициировать немедленное собрание внеочередных сессий облсоветов, городских советов, райсоветов по всей стране, собраться селами, но дать знать стране, что вы против творящегося сегодня в этой Верховной Раде. Третье, что мы можем сделать: мы будем звать людей к Верховной Раде в тот день, когда они хотят окончательно голосовать за закон о продаже сельскохозяйственной земле», — изложила Тимошенко возможный план действий.

Она в очередной раз заявила, что Зеленский сдает будущее многих поколений украинцев и призвала выходить украинцев на митинги протеста. При этом некоторые из ее высказываний были на грани. Готовьтесь к земле. Как распродадут Украину © Украина.ру

«Я обращаюсь сейчас к добровольцам, ветеранам и волонтерам: восстаньте против этого. Когда вы сейчас на фронте защищаете каждый сантиметр, каждый миллиметр украинской земли, они сдают 72% нашей территории. И мы больше, если они за это проголосуют, суверенной независимой Украины иметь не будем. Я прошу всех восстать против этого», — заявила Тимошенко.

Таким образом, она фактически призвала к восстанию людей, владеющих оружием. Этот накал страстей весьма опасен для стабильности государства. И Зеленскому и его партии придется очень нелегко, если они все еще хотят появления в стране рынка земли.