Украина в очередной раз планирует получить значительные суммы от приватизации, судя по анонсированной правительством грандиозной распродаже государственной собственности. Кабинет министров зарегистрировал в парламенте законопроект о приватизации крупнейших украинских предприятий - "Нафтогаза", "Укрпочты" и "Укрзализныци"

В список стратегических объектов, которые запрещено приватизировать, вошли лишь 219 предприятий.

"Правительство согласовало законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Этот законопроект под №2831 зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Все 219 объектов списка проходили глубокий анализ и выносились на обсуждение с профильными центральными органами исполнительной власти", — написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

Всего в перечень вошли три группы объектов: акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (9 предприятий). Акционерные общества, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100%, государственные унитарные и казенные предприятия, которые не подлежат приватизации (101 предприятие) и объекты культуры и спорта, не подлежащие приватизации (109 предприятий).

Приватизации не подлежат предприятия, которые обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, которые являются естественными монополиями или те, что имеют критически важное значение для общества. В перечень компаний, не подлежащих приватизации, вошли, в частности НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ОАО "Укрнафта", АО "Укргазвидобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрзализныця", АО «Укрпочта», НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", ГП "Антонов", ГП "Завод имени В. А. Малышева", Харьковский бронетанковый завод и ряд других.

В то же время правительство допускает частичную приватизацию (максимум 50% —1 акция) "Нафтогаза", "Магистральных газопроводов Украины" (материнская компания нового оператора ГТС), "Укртрансгаза", "Укрнафты", "Укргаздобычи", "Укртранснафты", ГАХК "Артем", "Укрзализныци", "Укрпочты" и еще некоторых компаний.

Стоит напомнить, что президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку к масштабной приватизации еще в ноябре прошлого года. Правительство планирует пополнить госбюджет 2020 года 6 миллиардами гривен (15,24 млрд руб.) за счет продажи крупных государственных предприятий.

Сам президент настойчиво заманивает потенциальных инвесторов, используя всевозможные площадки.

Например, выступая 3 февраля на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, Владимир Зеленский пригласил турецкие компании активно поучаствовать в анонсированной масштабной приватизации.

"Уверен, что именно в инвестиционной сфере сегодня открываются наибольшие перспективы для экономического партнерства Украины и Турции. Речь не только о создании совместных предприятий, но и об активном участии турецких компаний в процессе приватизации", — сказал Владимир Зеленский.

Тем более, что тем, кто в ближайшие два года приватизирует украинские государственные предприятия на сумму от $10 млн, государство предоставит 5-летние налоговые каникулы.

Более того, на Украине вот-вот запустят проект "инвестняня": с теми, кто вкладывает в страну более $100 млн, государство намерено заключить прямое инвестиционное соглашение, базирующееся на английском праве, и предоставить персонального "опекуна" от правительства. Обещано, что «инвестняня» будет свободно владеть пятью языками и будет помогать решать все сложные вопросы в режиме 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Среди грандиозных планов по обеспечению распродажи заявлено также о создании на Украине международного арбитража для инвесторов, который будет защищать их права собственности.

Сорванные планы

Сейчас активы 100 крупнейших государственных предприятий Украины составляют 1,48 трлн грн (3,76 млрд руб.), или 92,5% от общей стоимости активов всех работающих госпредприятий. Всего в украинском госсекторе насчитывается чуть более 3360 предприятия, а реально работает половина из них. По сравнению с частным сектором участие государства в экономике существенно меньше: по итогам первого полугодия 2019 года — 13%. При этом рейтинг крупнейших налогоплательщиков на Украине за 2018 год возглавляют именно государственные компании. Найти простой ответ на вопрос, почему продают прибыльные предприятия, сложно.

На официальном уровне власти продолжают декларировать крупные приватизационные амбиции. Но не стоит забывать, что собственность на Украине защищается лишь условно. Украина занимает 109-е место среди 129 стран в международном рейтинге защиты прав собственности. По этому показателю страна опережает Молдавию, но существенно отстает от всех стран бывшего СССР и Восточной Европы, а также уступает Ирану и Алжиру.

В 2018 году правительство собиралось выставить на приватизацию около 100 предприятий и получить за них 22,5 млрд грн (57,16 млрд руб.). В госбюджет записали план на 18,8 млрд грн (47,76 млрд руб.), а реально поступило только 268,8 млн грн (682,85 млр руб.). На 2019 год планировали 21 объект большой приватизации и 829 объектов малой — на сумму 17,1 млрд грн (43,44 млрд руб.). Однако, как следует из данных Фонда госимущества, за девять месяцев получено лишь 400 млн грн (1,02 млрд руб.).

И это несмотря на закон о приватизации, принятый в 2018 году, который значительно упростил процедуру продажи госактивов и разрешил применять английское право в приватизационных сделках.

Приватизационный тупик

Экономический аналитик Александр Рябоконь отмечает, что подобные завышено оптимистичные планы по приватизации почти каждый год озвучиваются высшими чиновниками и закладываются в бюджет, но, как правило, они не реализуются.

«Причинами этого являются отсутствие сформированной финансово-экономической и инвестиционной политики на государственном уровне, отсутствие четкого и понятного законодательства для ее реализации, проблемы с поиском компетентных профильных инвесторов и созданием для них приемлемых условий участия в приватизации. Существующие условия государственного администрирования этой сферы не формируют надлежащие предпосылки для проведения стратегически взвешенной приватизационной политики.

Вместо этого, в очередной раз под мантру об «неэффективности» государства как менеджера госпредприятий, в дикой спешке (которую почему-то назвали турборежимом) предприятия из разных отраслей, разной специализации и в разном состоянии выставляются на приватизацию «пакетом». Как показывает практика, это непродуктивный и нецелесообразный путь как для бюджета страны, так и для обеспечения социально-экономической стабильности общества», — сказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

По его словам, поданные в Раду в соответствующем законопроекте согласованные Кабмином изменения в перечень не подлежащих приватизации госпредприятий, только расширили приватизационный список за счет уменьшения части корпоративных прав государства в двух десятках ключевых предприятий для энергетической, логистической и оборонной сфер. В законопроекте, к тому же, прописана возможность для расширения подобной практики.

«Подобным украинскому широким перечнем предприятий на приватизацию в Европе выделялась разве что Греция, пережившая масштабный финансовый кризис и также 10 лет назад объявившая масштабные планы приватизации. Однако, как показала греческая практика, низкий спрос со стороны потенциальных покупателей на греческие государственные компании привел к отсрочке их продаж и пересмотру размеров предполагаемых доходов от приватизации в сторону серьезного снижения. Поскольку подавляющее большинство этих объектов так и не нашли своих новых «эффективных» собственников, а отдавать госкорпорации за бесценок во владение иностранным «лыжным инструкторам» и «инвесторам-конкурентам» грекам не очень хотелось, то при содействии Евросоюза был создан государственный Фонд управления и приватизации государственных активов. Это позволило греческому государству придерживать недооцененные в условиях экономических проблем активы до тех пор, пока их цена не восстановится до уровня справедливой рыночной стоимости.

Рассчитывать на подобную конструктивную роль многострадального Фонда госимущества Украины в условиях приватизационного турборежима и растущей роли некомпетентных управленческих решений в этой сфере, думаю, не стоит. Впрочем, уже сейчас можно предположить в том, либо ином виде повторение Украиной греческого «приватизационного тупика» для большинства выставленных на продажу госактивов. Оборотной же стороной нынешней «приватизационной монеты» в сложившихся условиях станет пресловутое «качество инвестора»», — прогнозирует Александр Рябоконь.

Настаивая на крупномасштабной приватизации, украинская власть повторяет мантру о государстве — неэффективном собственнике. Но Украина знает тысячи примеров того, как «эффективные частные владельцы» уничтожили производства на приватизированных объектах, вырезали на металлолом оборудование, выбросили сотни тысяч работников на улицу, а на месте заводов и фабрик, составлявших основу промышленного потенциала страны, в лучшем случае построили торгово-развлекательные центры.