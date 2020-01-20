Прокачка транзитного аммиака по продуктопроводу «Тольятти-Одесса» в 2019 году достигла максимума за всю историю его работы с 1979 года. Как заявил руководитель госпредприятия «Укрхимтрансаммиак» Максим Немчинов, на 1 января 2020 года было транспортировано 2,51 млн т аммиака, перевыполнение плана составило 16,8%

В течение 2019 года было отгружено на суда 2,53 млн т транзитного аммиака, для нужд внутреннего рынка транспортировали 80,36 тыс. т жидкого аммиака.

«Достижение таких значимых результатов — это результат ежедневного труда каждого работника, слаженной, продуктивной работы всего трудового коллектива. Существенное перевыполнение плановых показателей также стало возможным благодаря своевременному проведению профилактических и капитальных ремонтов, постоянному повышению квалификации наших специалистов и других необходимых мероприятий», — отметил Максим Немчинов.

При этом на Украине не принято вспоминать, что подобные рекорды возможны из-за вынужденного простоя в строительстве перевалочного комплекса аммиака и карбамида в российском порту Тамань, который станет альтернативой Одессе. Пока что аммиак — один из самых важных продуктов химической промышленности, который идет в том числе на приготовление азотной кислоты, азотных удобрений и красителей, экспортируется из России по территории Украины через аммиакопровод Тольятти — Одесса.

Альтернативный долгострой

Дело в том, что в России на сегодня нет ни одного полноценного терминала по перевалке аммиака. Им и может стать порт Тамань, в котором еще с 1999 года «Тольяттиазот» (ТОАЗ) пытается построить собственный терминал. Этот терминал позволит значительно сократить затраты на поставку продукции за счет более короткого логистического плеча. А главное — исключить транзитные риски, которые на фоне обострения политических отношений с Украиной в последние годы приобретают определяющее значение.

Мощность строящегося перевалочного комплекса составит 5 млн тонн в год. Грузооборот по карбамиду составит 2 млн тонн в год, по аммиаку — 3 млн тонн соответственно. В составе объекта будут работать береговой перевалочный терминал, гидротехнический комплекс, способный принимать суда дедвейтом до 50 тыс. тонн, комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений. «Одесский припортовый завод» должен будет выплатить $250 млн компании Фирташа © из личного архива Дмитрия Фирташа

Даже с учетом запланированного роста объемов производства предприятия терминал должен полностью покрыть потребность "Тольяттиазота" в мощностях по перевалке продукции. Продукция будет доставляться на комплекс преимущественно по железной дороге. Рассматриваются варианты прямой доставки из Тольятти и частичного использования российского сегмента аммиакопровода с дальнейшей перевалкой груза на железнодорожный транспорт.

К настоящему времени на территории комплекса уже построен хранилищно-охладительный терминал аммиака с резервуарами изотермического хранения и компрессорной станцией, продуктопроводы, объекты обеспечивающей инфраструктуры, грузовые причалы и эстакада, выдающаяся в море на 2,5 километра, по которой аммиак и карбамид будут доставляться для погрузки на суда.

Строительство перевалочного комплекса началось еще в 1999 году. В период 2005-2014 годов работы были приостановлены по независящим от компании причинам. Возобновить проект ТОАЗ смогла лишь в 2015 году. Тогда с Федеральным агентством морского и речного транспорта «Тольяттиазот» была согласована декларация о намерениях по строительству перегрузочного комплекса аммиака и карбамида, а с компаний «Росморпорт» — соглашение о взаимодействии при реализации инвестпроекта. В течение 2016 года был подписан ряд постановлений и распоряжений правительства, в рамках которых проект ТОАЗ в порту Тамань включен в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта.

Примечательно, что реализация проекта перевалочного комплекса полностью финансируется ТОАЗ за счет собственных средств, без привлечения кредитов и бюджетных денег. Объем инвестиций оценивается в 14 миллиардов рублей.

В компании надеялись, что терминал сможет заработать уже в 2021 году, однако суды Краснодарского края осложняют процесс вот уже несколько лет подряд. Например, в конце 2016 года, несмотря на наличие соглашения как с местными, так и с краевыми властями, Арбитражный суд Краснодарского края принял решение в пользу администрации региона, признав за ней госсобственность на 12 объектов недвижимости, входящих в структуру будущего порта и построенных за счет ТОАЗ. В числе отобранных оказались ключевые объекты порта: гидротехническая эстакада, узел водоснабжения, очистные сооружения и трансформаторные подстанции.

Это незаконное, по мнению юристов ТОАЗ, решение было отменено в кассационной инстанции в 2017 году. Тогда представители компании делились планами на будущее и думали, что все уже позади. Однако в феврале 2019 года дело вернулось на новое рассмотрение, и все тот же суд решил: «Тольяттиазот» должен своими собственными руками снести всю построенную инфраструктуру. На это в компании заявляют, что у ТОАЗ нет иного выхода, кроме как снова идти в суд с жалобой уже на это решение.

И пока продолжается судебная тяжба, растет грузооборот украинского морского порта «Южный», через который в отсутствие собственных терминалов ТОАЗ вынужден осуществлять отгрузку аммиака.

Содружество змеи и черепахи

Экономический аналитик Александр Рябоконь отмечает, что транзитный рекорд 2019 года оператора украинской части магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса» «Укртхимтрансаммиака» непосредственно связан с производственным рекордом «Тольяттиазота».

«Украинский оператор по итогам прошлого года отчитался о транспортировке 2,51 млн тонн аммиака, т.е. фактически это означает, что «аммиачная труба» в сторону порта «Южный» работала на максимальной мощности. В то же время основной поставщик аммиака — «Тольяттиазот» также достиг исторического рекорда его производства в 3 млн тонн, из них отгрузив 1,9 млн тонн через магистральную трубу. Оставшиеся объемы транзита количеством в 0,6 млн тонн были разделены между российской компанией «Минудобрения» (г.Россошь) и украинскими производителями.

В принципе, на этом хорошие новости продвигаются к завершению, поскольку такая идиллия в отношениях между российским производителем и украинским оператором транзита носит временный характер «содружества змеи и черепахи», имея при этом не только длинную историю «тарифных войн» и судебных исков, но и весьма туманные перспективы дальнейшего сотрудничества», — пояснил в эксклюзивном комментарии Украина.ру Александр Рябоконь.

По его мнению, подобное сотрудничество будет продолжаться до тех пор, пока логистические мощности не имеющего аналогов аммиакопровода «Тольятти-Одесса» не получат конкурента в виде строящегося комплекса по перевалке аммиака в порту Тамань. «Одесский припортовый завод» должен будет выплатить $250 млн компании Фирташа © из личного архива Дмитрия Фирташа

«Безусловно, украинская сторона не против как можно более длительного втягивания во взаимные судебные споры по земельным и арендным вопросам в порту Тамань между «Тольяттиазотом» и администрацией Краснодарского края. Фактически они уже дали 5 лет загрузки основной части транзитных мощностей аммиакопровода и перевалочных мощностей в порту «Южный».

С другой стороны, сколько сроки пуска комплекса в Тамани ни сдвигай (теперь уже на 2024 год), а пускать придется. Собственно, к этому времени украинская сторона имеет возможность подготовиться к работе аммиакопровода и перевалочных мощностей в непривычных для себя жестких конкурентных условиях. Ранее, по ряду традиционно сложившихся причин, транзит аммиака железнодорожным транспортом серьезно с «трубой» не конкурировал, поскольку был дороже в среднем на 30-40%. Тем не менее, тенденции существенного роста объемов производства на «Тольяттиазоте», а также планы предприятия до 2025 года довести объемы производства аммиака до свыше 4 млн тонн, безусловно, дают неплохие надежды украинскому оператору на взаимовыгодное сотрудничество в более отдаленном времени», — заключил Александр Рябоконь.