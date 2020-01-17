Премьер-министр Гончарук написал заявление об уходе, но в отставку пока не уйдёт, Иран признал, что сбил украинский самолёт, а чиновники и министры сделали себе крупные новогодние подарки из бюджета

Украинские политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

(Не)уходящий премьер

В пятницу, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

Сам Гончарук заявил, что написал заявление, «чтобы нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства».

Впрочем, пока однозначной информации, уходит ли Гончарук, нет. У президента Зеленского есть веские причины, чтобы оставить его на посту премьера.

Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник называет заявление Гончарука политическим, а не юридическим.

«Пока же или премьер-министр профан и в юриспруденции, или это просто игра с целью получить новый "вотум доверия" от Президента в виде отказа в отставке», — считает эксперт.

Пять причин, по которым Зеленскому невыгодно отправлять Гончарука в отставку © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк Александра Теплюка.

«Считаю, что своим заявлением Гончарук решил поднять ставки в игре — с учетом дефицита хороших кадров, к которым, кстати, сам Гончарук не относится», — сообщил эксперт в комментарии Украина.ру.

Отставки Гончарука активно добивается олигарх Игорь Коломойский, говорит политолог Ростислав Ищенко.

«Коломойский добился своего, и это правительство он, очевидно, уже почти сбил, осталось только дождаться, когда пройдёт официальная церемония», — отметил эксперт.

Зарплаты чиновников ушли в космос

Новые украинские министры и чиновники, которые за первые месяцы своей работы получили зарплату в пределах разумного, решили, что дальше не стоит скромничать. С начала этого года их оклады выросли в разы.

К тому же многие получили огромные — до 10 окладов — премии за декабрь. Разгорелся скандал. Ситуация дошла до того, что 14 января спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вынужден был потребовать объяснений от украинского правительства.

Политический эксперт Руслан Бизяев считает, что это будут последние такого рода премии.

«В дальнейшем надо решить вопрос о мотивации министров, их заместителей и прочих высших государственных чиновников, чтобы в будущем в принципе эти вопросы не возникали», — говорит эксперт.

Сегодня любая информация живёт около двух недель, и вопрос в том, кому нужно было этот скандал раздувать именно сейчас. Ведь о высоких зарплатах чиновников все давным-давно знают, говорит Александр Теплюк.

В украинском правительстве закончилась эпоха бедности. Как разбогатели министры © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Соответственно, нужно понимать, что и здесь никаких последствий как таковых не будет. Ну, поговорят, кто-то получит какие-то бонусы, продвинут нужного человека на хлебную должность и благополучно забудут обо всем этом», — прогнозирует политолог.

Чтобы эти зарплаты были утверждены, они должны были пройти абсолютно всю систему согласования, включая президента, подчёркивает Ростислав Ищенко. Следовательно, об этом все знали. И было понятно, что рано или поздно об этом узнает общественность, что это не скроешь.

«Тем более что о резко выросших зарплатах чиновников говорят уже месяца полтора как минимум. Я думаю, что объяснять это они будут тем, что зарплаты нужны, чтобы не воровали.

На самом деле, поскольку они даже воровать не умеют, воровать-то будут другие, те, кто их назначал на эти должности, олигархи украинские. Соответственно, это им вроде отступного, чтобы они не лезли не в свое дело, а просто получали свои деньги в виде зарплаты», — сказал эксперт.

Украина — разменная монета в борьбе США и Ирана?

Утром 11 января официальные власти Ирана признали свою вину в авиакатастрофе, произошедшей 8 января. Тогда около Тегерана потерпел крушение пассажирский Boeing украинской авиакомпании МАУ.

Самолет был сбит в результате «человеческой ошибки», указано в заявлении генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

«Мы живем по системе международного американского права». Эксперты о причинах и последствиях катастрофы «Боинга» © РИА Новости, Нина Зотина

История с «Боингом» — это чисто внутриамериканская проблематика, связанная с политическим кризисом, уверен Руслан Бизяев.

«Просто так получилось по стечению обстоятельств, что сбили именно наш самолет, — там же не один самолет взлетал. Только американцы закрыли воздушное пространство для своих, а все остальные летали», — отмечает политолог.

Когда есть великая мировая держава, это всё равно дает резонанс на остальных, говорит эксперт.

«Поэтому в дальнейшем, я думаю, всю эту проблематику следует рассматривать именно как внутриамериканские разборки, и тогда многие ответы на многие вопросы будут нам понятны. Не только по «Боингу», но и по Сулеймани, и по этим атакам, и по выходу Трампа из ядерной сделки, и по реакции в Европе, и по всему остальному», — заявил Бизяев.