Дефицит внешней торговли составил почти $10 млрд, Нацбанк отменил ограничение на трату денег со счетов ФЛП, а премьер-министр Алексей Гончарук подал в отставку из-за скандальных аудиозаписей. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос до $9,4 млрд

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-ноябрь 2019 года составил 9,374 миллиарда долларов, что на 5,7% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года. Такие данные во вторник, 14 января, обнародовала Государственная служба статистики.

Экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 6,3% — до $45,963 миллиарда, импорт — на 6,2%, до $55,337 миллиарда. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83, как и за январь-ноябрь 2018 года. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 4,4% — до $19,219 миллиарда, импорт товаров из стран ЕС — на 7,5%, до $22,770 миллиарда. Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 9,7% — до $3,006 миллиарда, импорта из РФ — на 13,4%, до $6,423 миллиарда.

По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведён с дефицитом на уровне $11,492 миллиарда, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

Украина не захочет терять торговые отношения с Ираном, несмотря на трагедию — Богатырев © Facebook Даниил Богатырев

При этом правительство ожидает, что в 2020 году разрыв в торговом балансе составит $13,78 млрд, в 2021-м — $14,92 млрд, в 2022-м — $16,11 млрд. Но это — позитивный сценарий. Есть и негативный. Он предполагает, что рост дефицита торгового баланса с $13,96 млрд в 2020 году составит $15,60 млрд в 2021 году и $17,25 млрд- в 2022 году.

В развивающихся странах, к которым относится Украина, в долгосрочной перспективе дефицит торгового баланса может привести только к негативным последствиям. Торговый дефицит означает вывод капитала, валюты, так как она тратится на закупку иностранных товаров, и низкую способность страны в производстве конкурентной продукции.

НБУ разрешил физлицам-предпринимателям тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды

Национальный банк Украины (НБУ) с 17 января 2020 года отменил норму о порядке использования счетов физических лиц-предпринимателей. Об этом в среду, 16 января, сообщила пресс-служба НБУ.

В частности, регулятор отменил пункт инструкции об открытии и использовании счетов, согласно которому по счетам физлиц-предпринимателей осуществляются все операции, кроме связанных с собственными потребностями. Также отменённый пункт предусматривал, что средства с этих счетов перечисляются на счета физлиц для собственных нужд после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

В Нацбанке подсчитали убытки металлургов от укрепления гривны © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Прислушиваясь к мнению банков и их клиентов, НБУ отменил эту норму, чтобы устранить манипуляции и возможные препятствия для деятельности предпринимателей», — говорится в сообщении.

Норма просуществовала ровно 14 дней — с 3 по 17 января 2020 года.

Вместе с тем глава НБУ Яков Смолий заявил, что позиция Нацбанка по этому поводу остается неизменной, и они намерены искать другие пути реализации этого ограничения.

«Позиция Национального банка по-прежнему остается неизменной. С 2003 года действует норма, что текущие счета физических лиц не могут использоваться для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. Поскольку банковская система должна быть защищена от рисков осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, Национальный банк обсудит с Государственной налоговой службой механизмы, направленные на минимизацию этих рисков», — отметили в НБУ.

Смолий также отметил, что НБУ отменяет сейчас эту норму, поскольку она фактически касается сферы Налоговой службы.

Премьер-министр написал заявление об отставке

Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Гончарук в пятницу, 17 января, написал на своей странице в Facebook.

«В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда — не уважаем президента, который является нашим политическим лидером», — написал премьер.

По мнению Гончарука, за публикацией записей могут стоять группы влияния, «которые стремятся получить доступ к финансовым потокам».

Прощается, но не уходит. Эксперты об отставке премьера Гончарука © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк — отметил премьер.

Гончарук добавил, что Зеленскому украинцы выразили беспрецедентное доверие.

«И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну», — написал премьер-министр.

Гончарук также отчитался о результатах своей работы за 4 месяца, указав, что «уже за этот короткий промежуток времени многое удалось».

Он добавил, что кроме того, его команда подготовила «серьёзный фундамент для развития страны в 20-м году» — в частности, по запуску ряда онлайн-сервисов в ближайшие месяцы, которые «навсегда упростят жизнь людей».

Главным вызовом премьер назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе, указав, что «за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями».

Свой Кабмин он назвал «командой порядочных людей» и заверил, что «на топ-уровне в правительстве коррупции нет».

Выступая на «Часе правительства» в парламенте, премьер-министр заявил, что, пока президентом Владимиром Зеленским не принято решение о его отставке, правительство будет работать в штатном режиме.

При этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в парламенте нет заявления от премьера об отставке.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения ОП обещает сообщить отдельно.

Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке — и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее чем на 10-й день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Решение парламента об отставке премьера влечёт за собой отставку всего состава правительства.