Заявление лидера Меджлиса* господина Чубарова о необходимости отметить 450-ю годовщину сожжения Москвы ханом Девлет-Гиреем весьма удачно демонстрирует немыслимую глупость, проявленную восторгающимися данной инициативой

Начнём с самого факта сожжения Москвы. Действительно, в 1571 году войска крымского хана подожгли предместья Москвы, откуда огонь перекинулся на город. Однако сам хан был вынужден уйти и вернуться лишь на следующий год, чтобы потерпеть от русского войска сокрушительный разгром возле села Молоди (битва при Молодях). Таким образом, нам предлагается отпраздновать пролог к стратегическому поражению крымско-татарского государства. Что-то вроде «праздничного» пожара Москвы накануне абсолютного разгрома Наполеона (французам подобная нелепость и в голову не приходит).

Зато эта глуповатая идея была восторженно поддержана украинскими национал-патриотами, которые вообще любят праздновать черт знает что. В дело идут и участие казацких шаек в походах самозванцев на Москву, и битва под Конотопом 1659 года, где казацко-польско-татарские войска гетмана Выговского разбили один из отрядов русской рати. Это, впрочем, не спасло Выговского от скорого свержения и бесславной гибели от рук своих же «союзников». Вообще, выдавать стратегические поражения за грандиозные победы — одна из самых удивительных черт украинской мифологии. Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Разгром отрядов УНР под Крутами, уничтожение дивизии СС «Галичина», ликвидация бандеровщины в 50-х годах прошлого века… Теперь к этим важным «победам» украинских националистов стараниями господина Чубарова добавлена ещё одна «пэрэмога». И для активистов Майдана абсолютно не важно, что по дороге на север (как до, так и после Девлет-Гирея) Орда традиционно разоряла села и городки, где селились малороссийские крестьяне, десятками тысяч угоняя украинских мужчин, женщин и детей в татарский плен, а далее на невольничьи рынки.

Политолог Сергей Белашко справедливо указывает: «Украинским патриотам, которые аплодируют инициативе Чубарова отметить 450-летие сожжения крымскими татарами Москвы, для начала стоит поинтересоваться, сколько городов и сёл они сожгли на территории современной Украины. Для лучшего понимания два факта: 1) за 350 лет Крым "экспортировал" от 4,5 до 6 миллионов рабов; 2) за 350 лет работорговли из всей Африки во всю Америку было вывезено от 9 до 11 миллионов рабов».

Иначе говоря, современные украинские националисты горячо одобряют системную продажу своих соплеменников в иноземное рабство. Хотя, судя по их деятельности после захвата власти, они и сами не брезгуют заниматься работорговлей, тем более им есть у кого поучиться. Практика «содружества родов войск» — современных украинских майданщиков и беглых меджлисовцев — имеет глубокие исторические корни в союзничестве казацкой старшины с крымскими ханами.

Например, в 1648 году Богдан Хмельницкий за услуги хана в борьбе с поляками отдал ему в ясырь (то есть в плен и рабство) до 100 тысяч селян и мещан из населения, проживавшего западнее Белой Церкви. В 1664-1665 гетман Правобережной Украины Павел Тетеря вместе с поляками за татарскую помощь в подавлении крестьянского восстания отправили в ясырь от 50 до 100 тысяч человек с Корсуньщины и Уманьщины. В 1668 году гетман Пётр Суховей разгромил, вырезал и отдал в ясырь всё население в окрестностях Чигирина и Черкасс. В 1674 году Петр Дорошенко также отдавал дань туркам и татарам за оказанную ими помощь молодыми мужчинами и девушками.

Итак, в прошлом форма сотрудничества украинской верхушки с татарами — это ясырь, то есть передача в рабство Крымскому ханству украинцев и русских, а сегодня — мечты передать в рабство меджлису население всего Крымского полуострова путём учреждения мифической меджлисовской автономии. При этом мнение крымчан никого не интересует, потому что они (по мнению меджлиса и майдана) в подавляющем большинстве якобы не коренные жители полуострова. Это особо подчёркивается образовательными программами Министерства образования, где к языкам коренных народов Украины отнесены исключительно украинский и крымско-татарский (но не русский). «Сепар в сметане». Как «людоеды» борются за души жителей Донбасса © Facebook, Сєпар в сметані | Перейти в фотобанк

Однако официальные языковые ограничения по признаку «коренных народов» есть очевидная фальсификация: греки, русичи и армяне жили в Крыму (точнее, в Тавриде) значительно раньше пришедших туда татар, следовательно, это они являются коренными народами Крыма! Ну, и где преподавание на языках «коренных народов» как бы Украины — тех же армян или греков? По счастью для крымчан, эти нелепые и разрушающие межнациональное согласие потуги киевского Минобра здесь уже неактуальны.

Чубаров действительно весьма удачно напомнил украинскому обществу об истинной цене сотрудничества украинской правящей верхушки с врагами Отечества — как вчера, так и в новых исторических условиях. Здесь не грех и взятие Батыем Киева отметить, и установление татаро-монгольского ига отпраздновать — в этом году круглая дата грядёт. Так что господину Чубарову и заливисто поддержавшим его майданщикам большое спасибо за эпический фейл. После такого показательного выступления особенно отчетливо видна истинная ценность жизни сограждан в глазах так называемых патриотов: люди — это всего лишь привычный ясырь.





* Деятельность организации запрещена в РФ